Perú

Tres restaurantes peruanos destacan entre los 100 mejores de Latin America’s 50 Best 2025, reflejando el buen momento de la cocina limeña

Con debuts comentados y clásicos vigentes, la cocina limeña vuelve a posicionarse frente a urbes como São Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México

Guardar
Latin America's 50 Best Restaurants: The 51-100 list

La nueva lista extendida de Latin America’s 50 Best Restaurants para 2025 abrió una conversación amplia sobre el movimiento gastronómico regional y sobre cómo ciertos proyectos consolidan su identidad paso a paso. En distintos mercados, la expectativa creció luego del anuncio, que antecede a la ceremonia prevista para el 2 de diciembre en Antigua, Guatemala. El interés se concentró en los restaurantes que ingresan por primera vez y en aquellos que mantienen su lugar con una propuesta sólida. Entre las ciudades destacadas, Lima volvió a captar atención gracias a tres espacios que figuran en posiciones estratégicas dentro del tramo 51-100.

El clima previo al evento no solo proyecta competencia. También muestra la forma en que cada ciudad intenta sostener un nivel culinario con base en relatos propios, técnicos y culturales. La capital peruana, que atraviesa un ciclo de innovación constante, recibió reconocimiento con Shizen (No.62), Clon (No.66) y Astrid y Gastón (No.81). Esta presencia reafirma su posición dentro del mapa gastronómico regional frente a otras urbes que lograron varias menciones, como São Paulo, Ciudad de México o Buenos Aires.

El anuncio oficial incluyó las palabras de William Drew: “Esta lista extendida es fundamental para el compromiso de 50 Best de celebrar la amplitud de talento notable y las diversas contribuciones que enriquecen el panorama culinario de la región”, indicó.

Los tres restaurantes peruanos y su impacto en la lista

La lista 51-100 de Latin
La lista 51-100 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 abre debate sobre identidad culinaria y evolución de proyectos. (Composición: Infobae Perú)

La aparición de Shizen en el puesto No.62 generó interés inmediato. El ingreso directo a la lista mostró que la propuesta alcanzó a los votantes de la Academia con rapidez. Según el comunicado, se trata de “la entrada más alta en la lista extendida del 51-100”, un punto que posiciona al restaurante como uno de los debutantes más comentados del año. Su presencia marca una señal para el circuito limeño: nuevos formatos con identidad clara encuentran espacio en el radar regional.

Clon, en el puesto No.66, también figura como un nuevo ingreso y refuerza la idea de un escenario gastronómico limeño en expansión, lugar que le pertenece al chef Juan Luis Martínez. Su aparición junto a Shizen implica una doble lectura: hay proyectos jóvenes con capacidad para competir a nivel continental y existe una dinámica local que favorece esa visibilidad, de las manos de Renato Kanashiro, Mayra Flores y Coco Tomita. Ambos restaurantes proyectan una imagen de renovación dentro de la ciudad sin desplazar a los clásicos que continúan en el listado principal o en el extendido.

Por otro lado, Astrid y Gastón, ubicado este año en la posición No.81, mantiene su presencia y confirma su rol dentro del circuito. Su permanencia en la lista destaca la constancia de un espacio que suma trayectoria y que aún sostiene relevancia ante una competencia que incorpora cada vez más nombres y conceptos.

Nuevos ingresos y la foto regional

Este año ingresan 13 nuevos
Este año ingresan 13 nuevos restaurantes, distribuidos en CDMX, Buenos Aires, Río, Panamá, Bogotá, Caracas, Quito, Sosúa y Santiago.

El informe oficial detalló que 13 restaurantes nuevos ingresan este año a la lista del 51 al 100. Entre ellos, además de los mencionados limeños, aparecen propuestas en Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro, Panamá, Caracas, Bogotá, Sosúa y Santiago. La diversidad geográfica muestra que diferentes escenas encuentran un momento favorable para crecer. Ciudades como São Paulo, con seis restaurantes, y Buenos Aires, con cuatro, consolidan presencia dentro del ranking.

En ese panorama, Lima coincide con esa tendencia ascendente gracias a Shizen y Clon, y reafirma su rol con Astrid y Gastón. La clasificación oficial describe que los nombres elegidos “ofrecen una visión integral del rico y variado panorama gastronómico de la región, cuidadosamente evaluado por 300 expertos”. La misma afirmación funciona para entender por qué los restaurantes peruanos encuentran un lugar significativo dentro de un universo que se amplía cada año.

Los restaurantes mencionados recibirán homenaje el 2 de diciembre durante la ceremonia oficial en Antigua, Guatemala. La organización destaca que el evento incluye charlas con especialistas y sesiones culinarias exclusivas con chefs de la región. La lista definitiva del Top 50 se revelará esa misma noche, en una transmisión en vivo anunciada por los organizadores.

Los tres restaurantes peruanos que figuran en el tramo 51-100 llegan a esta etapa con atención internacional. Su aparición dentro del ranking extendido resume el pulso actual de la cocina limeña: técnicas diversas, propuestas nuevas y proyectos consolidados que conviven dentro de una ciudad que continúa en observación por parte de la comunidad gastronómica regional.

Lista completa

Temas Relacionados

Cocina peruanagastronomía peruanaGastón AcurioAstrid y GastónJuan Luis Martínezperu-gastronomiaperu-noticias

Más Noticias

Boletos 2026 de Machu Picchu se agotan en minutos tras apertura digital que busca ordenar el acceso y prevenir caos de años anteriores

Según Elena González, presidenta de la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco, la venta anticipada para 2026 apunta a ordenar la planificación turística; sin embargo, la respuesta fue tan alta que los horarios más solicitados se agotaron en cuestión de minutos

Boletos 2026 de Machu Picchu

Shakira confiesa su fascinación por la época preinca: “Me encanta toda la cultura del Perú”

La cantante colombiana sorprendió al compartir cuánto ha aprendido sobre la historia peruana y agradeció el cariño recibido en sus conciertos

Shakira confiesa su fascinación por

Mallplaza aperturará su primer outlet premium a principios del 2026: ¿En dónde?

La marca acelera su expansión en el país con la transformación de uno de sus centros comerciales en un moderno outlet premium, un formato que incorporará precios reducidos y nuevas experiencias de compra desde el próximo año

Mallplaza aperturará su primer outlet

Proponen viaducto para unir la Vía Expresa Sur con la Panamericana Sur: Lima alista siete nuevos intercambios viales

El corredor vial incluirá un futuro espacio reservado para la ampliación del Metropolitano hacia Atocongo, además de intervenciones en avenidas clave como República de Panamá y Los Próceres

Proponen viaducto para unir la

“Quedó demostrado por qué Perú y Chile no clasificaron al Mundial 2026″, la dura crítica de la prensa chilena tras triunfo ante la ‘bicolor’

Medios de comunicación del país ‘sureño’ se pronuncieron por la victoria frente a la ‘blanquirroja’ en Rusia y algunos la resaltaron, aunque otros la cuestionaron

“Quedó demostrado por qué Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Contraloría confirma que el Ministerio

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Estos son los argumentos de la JNJ para pedir al TC que anule la medida cautelar de Delia Espinoza

‘Richard Swing’, artista vinculado a Martín Vizcarra, postulará al Senado por el Partido Demócrata Verde: ¿

¿Habrá toque de queda en la ampliación del estado de emergencia? Esto responde el Mininter

Congresista Ariana Orué se victimiza en la Comisión Ética y denuncia presunto seguimiento: “Desde hace meses vengo siendo reglada”

ENTRETENIMIENTO

Shakira confiesa su fascinación por

Shakira confiesa su fascinación por la época preinca: “Me encanta toda la cultura del Perú”

Concierto de Shakira en Lima: horarios, rutas de accesos y recomendaciones para ir a su show de hoy

Preliminar del Miss Universo 2025: cuándo y a qué hora ver la previa al certamen de belleza desde Perú

Luciano Mazzetti se enfrenta a concursante que intentó provocarlo en reality chileno: “No voy a entrar en ese juego”

Mario Irivarren no puede contener el llanto al hablar de su mascota fallecida: “Me hizo romper la barrera que tengo”

DEPORTES

“Quedó demostrado por qué Perú

“Quedó demostrado por qué Perú y Chile no clasificaron al Mundial 2026″, la dura crítica de la prensa chilena tras triunfo ante la ‘bicolor’

Perú sigue sin rumbo con interinato distinto: cayó 2-1 a manos de Chile desaprovechando ventaja en Sochi

Ayacucho FC exige fallo inmediato a la Comisión de Justicia por la polémica con Comerciantes Unidos: “Esperamos respuesta oportuna”

Perú vs Chile 1-2: goles y resumen de la derrota ‘bicolor’ en Sochi en amistoso por fecha FIFA 2025

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Bolivia en este 2025