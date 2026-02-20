Perú

Daniel Urresti saldrá en libertad: TC anula su condena de 12 años de prisión por el caso Bustíos

Magistrados aplicaron la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad y determinaron que el proceso contra el exministro del Interior prescribió en 2018

Guardar

El Tribunal Constitucional anuló la condena de 12 años de prisión del exministro del Interior Daniel Urresti por el asesinato con alevosía del periodista Hugo Bustíos y ordenó su inmediata libertad.

El fallo fue adoptado por mayoría con los votos de los magistrados Luz Pacheco (presidenta del TC), Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa y Pedro Hernández.

La sentencia anula la condena dictada por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria en abril de 2023 y la resolución de julio de 2024 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que ratificó los 12 años de prisión contra Urresti.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Daniel UrrestiTribunal ConstitucionalHugo BustíosLey 32107peru-politica

Más Noticias

Los asesores del presidente José María Balcázar: antecedentes judiciales y vínculos con Pedro Castillo

Entre los el equipo de confianza del presidente interino figuran un sobrino de Pedro Castillo, un exjuez que absolvió al mandatario y un técnico con condena por colusión

Los asesores del presidente José

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Las ‘íntimas’ aseguraron su pase a las semifinales tras derrotar a las ‘santas’. Las de Santa Anita y las chorrillanas se juegan su chance en la fecha 3 de competición. Revisa los marcadores de cada encuentro del campeonato

Resultados del Sudamericano de Clubes

A qué hora juega Regatas Lima vs Sesi HOY: partido por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las chorrillanas y el elenco brasileño se citan en el Polideportivo de Villa El Salvador para definir al primero del Grupo C y al acreedor del boleto a las semifinales: rival de Alianza Lima en la etapa final

A qué hora juega Regatas

A qué hora juega San Martín vs Banco República HOY: partido clave por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Tras perder contra Alianza Lima, las ‘santas’ se medirán con el cuadro uruguayo para definir su pase a las semifinales de la competición. Entérate de los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega San

Programación de la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV de San Martín y Regatas Lima

La última jornada de la fase de grupos se definirá el futuro de los clubes: las ‘santas’ y las chorrillanas definirán su pase a las semifinales contra Banco República y Sesi, respectivamente

Programación de la fecha 3
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar fue abogado

José María Balcázar fue abogado de un sujeto condenado por captar a una niña con fines sexuales

“La traicionaron”: compañeros de bancada de María del Carmen Alva no votaron por ella, revela Ernesto Bustamante

Prisión e inhabilitación para Walter Ayala: Los pedidos de la Fiscalía contra el exministro de Pedro Castillo por presuntos ascensos irregulares

José María Balcázar en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

José María Balcázar no puede indultar a Pedro Castillo, pero ¿puede liberarlo bajo “derecho de gracia”? Esto dicen los expertos

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez revela que teme

Darinka Ramírez revela que teme que Jefferson Farfán se lleve a su hija: “Su casa no es un lugar idóneo”

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Le cae súper bien y hay química”

‘Al Fondo Hay Sitio’ anuncia su regreso este 2026 con intrigante video: ¿Quién mató a Miguel Ignacio?

Jota Benz aprueba supuesta relación entre Gino Assereto y Valentino Palacios tras pícaro video: “Si mi hermano es feliz, que lo sea”

Natalie Vértiz confiesa que no entendió la molestia de Ethel Pozo por el fast pass de Disney: “Lo lamento, si se picó”

DEPORTES

Resultados del Sudamericano de Clubes

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

A qué hora juega Regatas Lima vs Sesi HOY: partido por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

A qué hora juega San Martín vs Banco República HOY: partido clave por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Programación de la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV de San Martín y Regatas Lima

Alianza Lima vs San Martín 3-1: resumen del triunfo y clasificación ‘blanquiazul’ a semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026