Daniel Urresti saldrá en libertad: TC anula su condena de 12 años de prisión por el caso Bustíos

El Tribunal Constitucional anuló la condena de 12 años de prisión del exministro del Interior Daniel Urresti por el asesinato con alevosía del periodista Hugo Bustíos y ordenó su inmediata libertad.
El fallo fue adoptado por mayoría con los votos de los magistrados Luz Pacheco (presidenta del TC), Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa y Pedro Hernández.
La sentencia anula la condena dictada por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria en abril de 2023 y la resolución de julio de 2024 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que ratificó los 12 años de prisión contra Urresti.
Noticia en desarrollo...
