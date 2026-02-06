Plan de seguridad de Podemos Perú fue elaborado con ayuda de Daniel Urresti desde prisión, afirma José Luna

Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria inicia lectura de sentencia contra Daniel Urresti. Foto: PJ

El candidato a la presidencia por el partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, ha confirmado que el exministro del interior y condenado a prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, Daniel Urresti, colabora activamente en la elaboración de un plan de seguridad como parte de su propuesta para las Elecciones Generales 2026.

Según el líder del partido, Urresti colabora desde el penal Virgen de las Mercedes, en el distrito de Chorrillos, donde cumple condena, según explicó al detallar la estrategia que seguirá Podemos Perú para las elecciones de este año.

Urresti recibe documentos al interior de prisión

Luna señaló que la relación con Urresti comenzó hace más de cinco años, cuando trabajaron en un plan de seguridad para el partido. Actualmente, mantiene contacto directo con el exministro y excongresista, a quien entrega personalmente documentación relevante al interior de la prisión donde pugna condena para que “aporte propuestas y análisis” sobre los principales problemas de seguridad ciudadana.

El intercambio de información incluye materiales actualizados sobre la situación nacional, que Urresti analiza desde la cárcel. Luna consideró que esta colaboración es esencial para definir el nuevo plan de seguridad.

Daniel Urresti siempre negó haber participado de la muerte de Hugo Bustíos, pero el Poder Judicial lo condenó por dicho delito.

Entre los lineamientos principales, Luna destacó la prioridad de la labor de inteligencia policial frente al despliegue militar. El plan contempla la formación especializada de 20.000 policías para labores de infiltración, quienes asumirían identidades encubiertas —como heladeros, vendedores ambulantes o conductores de transporte— con el objetivo de combatir el delito en entornos urbanos.

El financiamiento del plan se obtendría mediante un supuesto recorte del presupuesto asignado al Congreso de la República impulsado por Podemos Perú, que pretende redirigir esos fondos al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Luna defendió la colaboración de Urresti y subrayó su experiencia académica y conocimiento en seguridad ciudadana, considerándolos valiosos a pesar de su situación judicial. Afirmó que la información acumulada durante años convierte a Urresti en un referente cuyo aporte resulta insustituible para la formulación de políticas efectivas.

Condenan a Daniel Urresti por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato hacia Hugo Bustíos.

“Se va a lograr haciendo inteligencia y dando a 20 mil policías formación de ternas para que se infiltren como heladeros, chupeteros, transportistas para atrapar a los delincuentes”, indicó Luna.

Frente a los cuestionamientos sobre la ética de involucrar a un condenado en la elaboración de estos planes, Luna minimizó la contradicción y reiteró que la trayectoria y el dominio técnico de Urresti en temas de seguridad superan cualquier objeción sobre la legitimidad de su participación.

“Nosotros le llevamos el material de toda la problemática que está ocurriendo. Yo le llevo el material, yo he ido cuántas veces llevando el material para que siga estudiando, él es un estudioso de la seguridad ciudadana. Cómo va a ser contradictorio que alguien que conozca tanta información y tanto ha estudiado y se ha dedicado años a seguridad ciudadana no pueda aportar”, afirmó en contacto con la prensa.