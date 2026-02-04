Juanita Pastor, esposa del encarcelado Daniel Urresti, busca llegar al Senado: “Dejaré mi vida por sacarlo en libertad”

Juanita Pastor, esposa del exministro Daniel Urresti, busca un escaño en el Senado impulsada por la condena de su pareja y con la meta de lograr su liberación, al considerar injusta la sentencia por el asesinato del periodista Hugo Bustíos

Juanita Pastor, esposa del exministro Daniel Urresti —condenado a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988— afirmó este miércoles que aspira a llegar al Senado motivada por una iniciativa de su cónyuge y con el objetivo de luchar por su libertad, ya que considera que la condena es injusta.

“Mi esposo me ha dicho ‘yo estoy preso porque esto es político, es pura política, pero tú, si vas al Senado, Juanita, tienes muchas condiciones’”, declaró la candidata de Podemos Perú en una entrevista para Exitosa.

Pastor aseguró que, de conseguir su objetivo, promoverá “una política limpia (...) que sirva a la mayoría sin condiciones”, y buscará “servir y no servirse”.

“Les voy a dar trabajo. O sea, yo me voy a dedicar a trabajar, eh, apoyar las leyes, fiscalizar y apoyar y a incentivar todas las buenas leyes, vengan de donde vengan, para el bien de nuestro país”, sostuvo.

Agregó que durante años recibió el pedido de participar en la política, pero no tomaba la decisión por temor. Recordó que su esposo, recluido en penal Castro Castro, la animó al decirle que podría destacar en el Congreso.

Pastor también opinó sobre la situación jurídica de Urresti y aseguró que “los jueces tuvieron que mentir” para condenarlo. En noviembre, la Defensoría del Pueblo presentó un amicus curiae ante el Tribunal Constitucional (TC), alegando que en el proceso contra el exministro se vulneraron derechos constitucionales.

A pesar de estos cuestionamientos, en agosto de 2024 el Poder Judicial confirmó la sentencia de 12 años de prisión por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

La candidata explicó que presentaron un hábeas corpus por considerar que los derechos constitucionales de su esposo fueron vulnerados. Indicó que la solicitud fue rechazada en dos instancias previas y que el caso llegó al TC, que dejó al voto la decisión de liberarlo.

Detalló, además, que la audiencia tuvo lugar el martes 20 de enero y que su abogado presentó los argumentos, al igual que representantes de la Defensoría del Pueblo, mediante un amicus curiae.

“Yo pelearé, dejaré mi vida por sacar en libertad a mi esposo, porque no puede haber algo tan bajo y tan injusto que tengan a un hombre preso solo porque les mueve el piso, solo porque les incomoda”, manifestó.

Sobre condena

Urresti, de 69 años, ocupó el cargo de ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) y era jefe de inteligencia de un cuartel militar en la región andina de Ayacucho cuando Bustíos sufrió una emboscada el 24 de noviembre de 1988, en un paraje rural mientras investigaba el asesinato de una mujer, presuntamente a manos de Sendero Luminoso.

Conocido como ‘capitán Arturo’, fue sentenciado por asesinato con alevosía en perjuicio del periodista, así como por tentativa de asesinato agravado contra Eduardo Rojas, contra quien también disparó.

Después, en la zona del ataque, sobre el camino Erapata-Quinrapa, colocaron un explosivo en el cuerpo de Bustíos que terminó con su vida. Solo Rojas logró sobrevivir.