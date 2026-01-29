Perú

Daniel Urresti podría salir en libertad: PJ deja al voto anulación de condena por caso Hugo Bustíos

Defensa del exministro solicita la prescripción del proceso, la nulidad de lo actuado y la excarcelación inmediata del sentenciado

Guardar

El futuro judicial de Daniel Urresti, exministro del Interior, quedó en suspenso tras la audiencia realizada este jueves 29 de enero, donde la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria evaluó el pedido de nulidad y apelación presentado por su defensa.

Urresti busca revertir la sentencia que lo condenó a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y la tentativa de homicidio de Eduardo Rojas en 1988, durante el conflicto armado interno en Ayacucho.

Durante la audiencia virtual, los magistrados escucharon los alegatos de Urresti, su abogado, representantes del Ministerio Público y la parte civil agraviada. La defensa, encabezada por Miguel Ángel Soria, centró sus argumentos en la inaplicación de la Ley 32107, norma aprobada por el Congreso de la República que define los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.

Soria cuestionó la resolución judicial de primera instancia, que —por control difuso— dejó sin efecto la mencionada ley, y solicitó la libertad inmediata de Urresti. Para el abogado, el proceso penal debió expirar legalmente en 2008, por lo que mantener a su patrocinado en prisión vulnera el principio de legalidad. “No se puede sacrificar el principio de legalidad para supuestamente luchar contra la impunidad”, expresó Soria ante la sala.

Daniel Urresti siempre negó haber
Daniel Urresti siempre negó haber participado de la muerte de Hugo Bustíos, pero el Poder Judicial lo condenó por dicho delito.

El recurso de apelación presentado el 25 de noviembre de 2025 por la defensa de Urresti solicita la prescripción del proceso, la nulidad de lo actuado y la excarcelación inmediata del exministro; mientras que la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo pide declarar infundado el recurso de apelación.

La fiscalía sostiene que, al tratarse de delitos graves vinculados a violaciones a los derechos humanos, no corresponde aplicar la prescripción ni anular el proceso, pues se trata de hechos que, por su naturaleza, no pierden vigencia penal con el paso del tiempo.

Los representantes de la parte civil agraviada respaldaron la postura fiscal y enfatizaron el carácter emblemático del caso Bustíos en la defensa de la libertad de prensa y la lucha contra la impunidad en crímenes cometidos por agentes del Estado.

El proceso de revisión de la condena de Urresti pone en tensión dos principios fundamentales: la lucha contra la impunidad en violaciones a los derechos humanos y las garantías del debido proceso en un Estado de derecho. La defensa insiste en la vigencia del principio de legalidad y la prescripción, mientras que la fiscalía y la parte civil recalcan la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Foto: medialab.unmsm
Foto: medialab.unmsm

El caso

El asesinato de Hugo Bustíos Saavedra ocurrió en noviembre de 1988, mientras el periodista realizaba labores informativas en Ayacucho, una de las regiones más afectadas por la violencia política. En ese periodo, Daniel Urresti se desempeñaba como jefe de Inteligencia de la base contrasubversiva de Castropampa. El caso, que también involucra la tentativa de asesinato contra el periodista Eduardo Rojas, se ha convertido en un símbolo de la violencia contra la prensa y un termómetro de la capacidad del sistema judicial peruano para sancionar crímenes graves cometidos durante el conflicto armado interno.

La condena de 12 años de prisión contra Urresti fue emitida en noviembre de 2025, tras un largo y complejo proceso judicial que se ha prolongado por décadas y que ha mantenido una fuerte carga social y política.

Temas Relacionados

Daniel UrrestiCorte SupremaHugo BustíosPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

General de la Policía afirmó que ‘Los Injertos del Cono Norte’ están desarticulados en 95 % tras la captura de alias ‘El Monstruo’

Durante una entrevista, Óscar Arriola confirmó un diálogo reciente con Erick Moreno Hernández, quien habría manifestado su intención de confesar sus delitos

General de la Policía afirmó

Mano Menezes vivió momento surrealista en Perú: banner publicitario por poco le cae encima durante su presentación como nuevo DT de la ‘bicolor’

Al momento que Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, ofrecía su discurso de bienvenida, el panel publicitario se desprendió generando alarma en el presidente Agustín Lozano. El entrenador brasileño quedó sin reacción y atinó a cerrar los ojos

Mano Menezes vivió momento surrealista

Minedu pone límites al uso de celulares en colegios: así será la nueva regulación nacional

El Ministerio de Educación oficializó el proyecto de reglamento que regulará el uso de teléfonos celulares en todas las instituciones educativas del país

Minedu pone límites al uso

Presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú EN VIVO: sigue las incidencias de la conferencia

El entrenador brasileño de 63 años será anunciado ante los medios y brindará sus primeras declaraciones con la ‘bicolor’. Estuvo al mando de la ‘canarinha’ en 2010 y viene de dirigir al peruano Erick Noriega en Gremio

Presentación de Mano Menezes como

Municipalidad de La Molina exige suspender obras en tramo de la Av. Javier Prado por generar “grave” caos vehicular

La comuna pidió detener las obras en esta vía capitalina por los desvíos que afectan el tránsito y denunció incumplimientos de la empresa encargada del proyecto

Municipalidad de La Molina exige
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Vivienda sale en

Ministro de Vivienda sale en defensa del presidente José Jerí: “Confíamos plenamente en él; no le ha mentido al país”

¿Eres miembro de mesa? Pago, beneficios, multas y otros datos que necesitas saber de cara a las Elecciones 2026

JNJ denuncia penalmente a miembros del CAL que suspenderían a María Teresa Cabrera y consejeros

Rafael López Aliaga propone otorgar DNI a fetos: “Desde el vientre de su madre son ciudadanos”

Defensor del Pueblo busca que el TC se tumbe el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

ENTRETENIMIENTO

Jaime Bayly conmueve con la

Jaime Bayly conmueve con la confesión sobre la relación imposible que lo marcó para siempre: “fue el amor de mi vida”

Samahara Lobatón y Bryan Torres sorprenden al continuar viviendo juntos pese a investigación por agresión

Xiomy Kanashiro revela su buena relación con la mamá de Jefferson Farfán: “Ella sabe lo mucho que la quiero”

Gabriel Meneses y Sirena Ortiz no esconden su amor y emocionan al hacer el tag de los novios

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal de TV para ver la premiación a lo mejor de la música en Perú

DEPORTES

Presentación de Mano Menezes como

Presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú EN VIVO: sigue las incidencias de la conferencia

Mano Menezes vivió momento surrealista en Perú: banner publicitario por poco le cae encima durante su presentación como nuevo DT de la ‘bicolor’

Mano Menezes rechazó dirigir a una selección que participará en el Mundial 2026 para asumir las riendas de Perú: ¿a qué se debió esa decisión?

Claudio Borghi y su duro análisis sobre la marcha de Esteban Pavez de Colo Colo rumbo a Alianza Lima: “Me da pena”

Doble baja en Alianza Lima con Jesús Castillo y Josué Estrada fuera del inicio de la Liga 1 y la ronda previa de la Copa Libertadores