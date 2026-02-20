Alerta por activación del Niño costero: ¿Qué efectos se sentirán en las próximas semanas?

El Senamhi alertó que la activación del fenómeno El Niño costero intensificará las lluvias en la costa norte y la zona andina en las próximas semanas (Créditos: Exitosa)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la intensificación de lluvias en diversas regiones del país debido a la activación del fenómeno El Niño costero.

El ingeniero Yuri Escajadillo, vocero de la entidad, explicó que “todos los sistemas atmosféricos que nos generan humedad y lluvias están activos”, lo que incrementa el riesgo de precipitaciones significativas en los próximos días, especialmente en la franja costera norte y en la zona andina.

El experto detalló en Exitosa que el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INFEN) activó oficialmente el sistema de alerta por dicho evento climatológico la semana pasada. “Por lo pronto, los mayores calentamientos de la temperatura del mar están en la franja costera norte, en Piura y Tumbes”, indicó el especialista. Además, indicó que los episodios de lluvia de estos recientes días están asociados a este incremento térmico del océano.

Febrero marca el periodo de transición hacia El Niño costero, mientras que en marzo se esperan condiciones aún más propicias para lluvias abundantes, con posibles efectos en la zona andina - Créditos: Andina.

El fenómeno, caracterizado por el aumento de la temperatura superficial marina, ha provocado lluvias importantes en dichas regiones, generando preocupación entre las autoridades y la población local.

El ingeniero precisó que “febrero es un mes de transición a este evento”, por lo que se prevé que en marzo se alcancen los primeros umbrales cálidos que definen el inicio formal de El Niño costero.

“En marzo ya tendríamos los primeros umbrales cálidos, que se entiende es un evento Niño costero”, sostuvo Escajadillo. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones será más alta en la costa norte, aunque también se prevén impactos en departamentos del centro y sur andino.

Respecto a la situación en Lima y el sur, el vocero del Senamhi confirmó que se han registrado crecidas en los ríos Ica, Pisco y Rímac, alimentando la inquietud por posibles desbordes o afectaciones.

La costa norte, especialmente en Piura y Tumbes, registra los mayores incrementos de temperatura superficial marina, lo que favorece precipitaciones intensas en esas zonas - Créditos: Andina/Ricardo Cuba.

“Hay avisos meteorológicos para los próximos días. Vamos a continuar con las lluvias y hay que tener presente que estamos en febrero y el periodo lluvioso dura marzo también”, advirtió el ingeniero. Subrayó que, aunque no se trata de precipitaciones diarias, sí se mantendrán episodios que pueden generar impactos en zonas urbanas y rurales.

El Senamhi mantiene en vigencia diversos avisos meteorológicos y recomienda a la ciudadanía estar atenta a los comunicados oficiales y adoptar medidas preventivas frente al riesgo de inundaciones o deslizamientos.

“Todavía tenemos un periodo donde las condiciones de lluvia se van a mantener. No quiere decir que todos los días va a llover, pero sí vamos a tener estas lluvias episódicas que pueden generar impacto”, concluyó Escajadillo, destacando la importancia de la vigilancia constante en este periodo crítico para el país.

Alerta por altas temperaturas en la costa sur

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta por altas temperaturas en la costa sur del Perú, previstas entre el 20 y el 23 de febrero. Se esperan máximas de 29 ℃ a 33 ℃, acompañadas de escasa nubosidad al mediodía, lo que incrementa la radiación ultravioleta y el riesgo de exposición solar.

Las regiones más afectadas serán Arequipa, Moquegua y Tacna, junto a sus principales provincias y distritos. Además, se anuncian ráfagas de viento cercanas a 35 km/h, lo que podría reducir la visibilidad y generar polvo en suspensión.

Paralelamente, el Senamhi prevé lluvias en diferentes puntos de la franja costera hasta el 22 de febrero, con acumulados diarios mayores en la costa norte. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas ante el calor y las condiciones meteorológicas extremas.