Lluvias intensas y huaicos bloquean carreteras y dejan varados a viajeros en Arequipa, Ica y Amazonas

Provincias como Arequipa, Ica y Amazonas sufren bloqueos de vías, daños en servicios y pérdidas económicas. (Foto: Andina)

Las intensas lluvias que se han vivido en diversas zonas del Perú en los últimos días provocaron el bloqueo de diversas vías y carreteras importantes del territorio. Huaicos e inundaciones alteraron la movilidad, afectaron los servicios básicos y generaron incertidumbre en distintas regiones.

La situación se agrava en zonas como Arequipa, Ica y Amazonas, donde las precipitaciones han causado estragos en infraestructuras viales y han dejado a cientos de viajeros varados.

En la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 532+200 en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí (Arequipa), un huaico sepultó ambos carriles con toneladas de lodo y piedras.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que, a través de la Red de Protección al Turista, se activaron de inmediato las coordinaciones con la Policía de Carreteras y las autoridades competentes para atender la situación y realizar el seguimiento permanente del caso.

En este momento, se liberó un carril de la carretera que se encontraba bloqueada por el huaico, y los vehículos están circulando en forma alternada, dirigidos por la Policía de Carreteras. Asimismo, en caso de requerirse y ante situaciones de suma urgencia, se brindará apoyo para el traslado de los turistas o pasajeros hasta el centro de salud de Nasca.

El impacto no solo se limita a la carretera: el servicio de agua potable en Caravelí se vio afectado por la activación de quebradas. Las autoridades provinciales han advertido que las lluvias persistentes mantienen el riesgo de nuevos huaicos y desbordes.

En la región Amazonas, que permanece bajo estado de emergencia, la situación es similar. Las intensas lluvias desencadenaron derrumbes en el distrito de Valera, bloqueando el paso vehicular y peatonal en sectores como Cocahuayco, La Coca y Cocachimba.

La emergencia dañó la red de agua potable en comunidades como Matiaza Rimachi y Nuevo Horizonte, lo cual representa un riesgo sanitario directo para sus habitantes. En Chachapoyas, el hundimiento de un tramo de la carretera que une la urbanización Señor de los Milagros con Pollapampa expone a peatones y automovilistas, mientras los vecinos piden intervención inmediata para evitar tragedias.

Otro punto crítico se ubica en el sector Yuebabuena, donde un deslizamiento de lodo interrumpió la ruta entre Amazonas y Cajamarca, afectando el comercio y el transporte de productos. Los transportistas reclaman acciones urgentes de limpieza y estabilización, ya que estas rutas son vitales para la economía regional.

El Niño Costero

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) declaró el estado de alerta por El Niño Costero, según el reciente Comunicado Oficial n.º 03. El análisis del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) destaca que la presencia de aguas cálidas frente a la costa norte y central eleva la probabilidad de lluvias extremas hasta noviembre.

En la provincia de Ica, la situación es crítica en el distrito de Ocucaje. Un huaico arrastró un camión en la madrugada del 19 de febrero, dejando varados a cientos de vehículos a lo largo de 20 kilómetros en la Panamericana Sur.

La Policía de Carreteras permite el paso de vehículos de forma restringida. El miércoles 18 de febrero también se registró un huaico en la misma zona, acumulando toneladas de lodo y piedras sobre el asfalto.

El Senamhi advierte que los ríos de la vertiente del Pacífico, como el San Juan, Ica y Pisco, alcanzaron el umbral rojo entre el 17 y 18 de febrero, con amenazas de crecidas repentinas.

En Piura, el río Chira llegó a un caudal extremo de 2220,23 m³/s, mientras que el río Tumbes alcanzó 1181,35 m³/s. El organismo recomienda a la población evitar las riberas y no cruzar corrientes que superen el nivel de las rodillas.

La preocupación aumenta en Lima, donde los ríos Rímac, Chillón y Lurín muestran incrementos progresivos de caudal, con previsión de episodios críticos hasta marzo. El presidente ejecutivo del Senamhi, Edgar Sánchez De La Cruz, instó a las autoridades a reforzar la preparación ante eventuales inundaciones y desbordes.