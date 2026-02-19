Pedro Castillo formaliza pedido de indulto y le recuerda a José María Balcázar que prometió liberarlo: “No es un secreto de Estado”

Vacado exmandatario oficializó el pedido de su liberación al perulibrista y nuevo jefe de Estado, José María Balcázar. | Canal N

A menos de veinticuatro horas de la asunción de José María Balcázar como presidente interino de Perú y pese a que mencionó que “no estaba en agenda”, el expresidente Pedro Castillo, actualmente recluido en el penal de Barbadillo, formalizó una solicitud de indulto, invocando compromisos asumidos públicamente por el nuevo mandatario durante el proceso que lo llevó al poder.

La petición, sustentada en motivos humanitarios y en el principio de confianza legítima, reavivó el debate político y jurídico en torno al futuro del exmandatario condenado por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

La carta, firmada por Castillo y tramitada por su exministro de Defensa y abogado Walter Ayala, fue presentada este jueves, invoca el numeral veintiuno del artículo 118 de la Constitución y recalca: “Al amparo de lo dispuesto en el numeral veintiuno del artículo ciento dieciocho de la Constitución, en coherencia con la palabra empeñada por usted, señor Presidente, durante el proceso que llevó a su elección como mandatario interino, solicito el indulto presidencial”.

Abogado de Pedro Castillo confirma que expresidente pedirá el indulto a José María Balcázar. (Foto: Latina)

¿Cuáles son los argumentos?

Castillo sostiene que su condena a once años y cinco meses por conspiración para la rebelión constituye una “persecución política bajo la apariencia de un juicio penal”, argumento que también ha esgrimido su defensa en diversas instancias.

Asimismo, recuerda que la promesa de indulto “no fue un secreto de Estado”, sino un compromiso explícito de Balcázar durante las conversaciones y acuerdos políticos previos a su nombramiento, y que esta expectativa fue compartida por “millones de peruanos” que lo respaldaron en las urnas.

En ese sentido, apeló al principio de confianza legítima reconocido en el derecho administrativo, señalando que el ofrecimiento generó la certeza de que Balcázar, al asumir el máximo cargo del Ejecutivo, procedería con su liberación.

“Mi intención nunca fue atentar contra el pueblo, sino, en un contexto de asfixia política, convocar a una reflexión nacional. [...] Durante las conversaciones y acuerdos políticos que precedieron a su elección, fue de dominio público su compromiso de atender la situación de quienes, como yo, nos encontramos presos por razones políticas. Su promesa de otorgarme el indulto no fue un secreto de Estado, fue un ofrecimiento explícito. […] Usted generó en mi defensa y en el pueblo la certeza de que, al alcanzar la primera magistratura, haría uso de sus facultades constitucionales para corregir lo que consideramos una injusticia", expresó.

Vacado exjefe de Estado exigió a José María Balcázar cumplir su promesa de indultarlo. | Fotocomposición: Infobae Perú

En la víspera, Ayala reveló que Balcázar, para llegar a ser elegido, “ha estado diciendo a los cuatro vientos que va a indultar al presidente Pedro Castillo”. Recalcó que la petición busca “escribir una página de reconciliación” en la historia reciente del país y advirtió que un eventual rechazo del indulto tendría consecuencias políticas para el mandatario interino. “Eso va a quedar en la historia y Balcázar, de repente, políticamente, estaría muerto. Es una persona que prometió algo. Vamos a ver qué es lo que dice”, mencionó.

Pese a la presión ejercida desde el entorno de Castillo, el presidente interino José María Balcázar respondió con cautela y firmeza institucional. En sus primeras declaraciones públicas como jefe de Estado, aseguró que el eventual indulto “no está en agenda. “En principio, nadie me lo ha pedido. En segundo lugar, no está en la agenda porque uno siempre tiene que trabajar sobre hechos concretos, materiales y objetivos”, indicó en una entrevista con RPP.