Perú

Universidades de Stanford y California presentes en feria vocacional dirigida a escolares en Lima: ¿cuándo y dónde será el evento?

La feria reunirá universidades peruanas y más de 25 casas de estudio de Estados Unidos, entre ellas MIT, Stanford y Berkeley, con orientación sobre carreras, admisión y becas para escolares y familias

Guardar
Google icon
Una audiencia numerosa sentada de espaldas observa a una mujer en el escenario con una gran pantalla curva y una batería, en una feria vocacional
Thalía Leyton, Wendy Ramos y otros invitados participaron en una vibrante feria vocacional, inspirando a cientos de asistentes con charlas y presentaciones motivadoras. (Foto: Infobae Perú)

Este 13 y 14 de junio, Lima será escenario de una feria vocacional que reunirá a miles de estudiantes en un solo espacio para explorar opciones académicas, conocer instituciones y recibir orientación directa de especialistas.

El evento, conocido como Fest26, llegará con una propuesta actualizada que priorizará la experiencia por sobre la exposición tradicional de información. Durante dos días, jóvenes de distintas partes de la ciudad podrán acercarse a universidades, empresas y profesionales que compartirán sus trayectorias y aprendizajes.

Dirigido a estudiantes de 12 a 18 años y a sus acompañantes, Fest26 buscará reducir la distancia entre las dudas típicas de la secundaria y las opciones reales que ofrecerán el sistema educativo y el mercado laboral. El objetivo central será que cada asistente pueda comparar alternativas, entender requisitos y proyectar un plan de estudios posible.

PUBLICIDAD

La feria planteará un formato de festival educativo que combinará stands, charlas y experiencias prácticas, con la presencia de instituciones y empresas que acercarán tendencias, habilidades demandadas y rutas de formación. «En Fest26 queremos que cada joven salga viendo su futuro de una manera distinta», indicó María Fe Sánchez, líder de Fest26.

Un grupo diverso de personas, incluyendo mujeres y jóvenes, caminan o se detienen en un espacio con luces azules y un cartel de "Beca Cometa"
Thalía Leyton, Wendy Ramos y otros invitados asisten a la feria vocacional Beca Cometa, un evento clave para el futuro educativo. (Foto: Infobae Perú)

Cómo y cuándo asistir a la feria vocacional Fest26 en Lima

Fest26 se realizará el 13 y 14 de junio de 2026 en el Lima Centro de Convenciones, ubicado en avenida de la Arqueología 206, San Borja. La programación se concentrará en dos jornadas consecutivas para facilitar que colegios, familias y estudiantes puedan asistir y recorrer la oferta educativa con tiempo.

PUBLICIDAD

El ingreso será previo registro y con cupos limitados, un esquema que busca ordenar la asistencia y asegurar la participación en talleres y sesiones de orientación. La inscripción se canaliza a través de www.somoscometa.com, según la información del evento.

Instituciones peruanas y universidades de Estados Unidos presentes en el evento

El festival reunirá a más de 20 instituciones peruanas con stands y presentaciones dirigidas a estudiantes que evalúan opciones locales. Entre las universidades mencionadas están la PUCP, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la UTP y TECSUP, dentro de una oferta que busca cubrir distintos perfiles de formación.

En paralelo, se sumará una delegación de más de 25 universidades de Estados Unidos, con orientación directa para estudiantes y familias sobre admisión, becas y funcionamiento del sistema universitario. La lista incluye a Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, University of California, Berkeley, University of Chicago y Dartmouth College, entre otras.

ARCHIVO - Estudiantes caminan frente al Royce Hall en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles, en Los Ángeles, el 15 de agosto de 2024. (AP Foto/Damian Dovarganes, archivo)
ARCHIVO - Estudiantes caminan frente al Royce Hall en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles, en Los Ángeles, el 15 de agosto de 2024. (AP Foto/Damian Dovarganes, archivo)

La dinámica permitirá que los asistentes comparen requisitos y rutas académicas en un mismo lugar, con la posibilidad de hacer preguntas y revisar opciones de financiamiento. El enfoque es pasar de la información general a la conversación concreta sobre qué se necesita para postular y cómo se planifica una trayectoria educativa.

Thalía Leyton, Wendy Ramos y más invitados en la feria vocacional

Fest26 incorporará invitados que compartirán experiencias profesionales para mostrar recorridos distintos y decisiones clave en cada trayectoria. Entre los nombres anunciados figuran Thalía Leyton, ingeniera peruana en la NASA, agencia espacial de Estados Unidos; Wendy Ramos, actriz y comunicadora; y Javier Calvo Pérez, fundador de Liderman.

El componente laboral también se reflejará en la presencia de empresas tecnológicas. Representantes de TikTok, Google y Amazon participarán para acercar a los estudiantes a tendencias que influyen en el empleo y a habilidades que hoy se valoran en industrias globales, con la idea de conectar intereses escolares con escenarios reales de trabajo.

En ese marco, el evento presentará la Beca Cometa, una iniciativa de Intercorp, conglomerado peruano que financia el pregrado completo de jóvenes peruanos talentosos en universidades de Estados Unidos. Durante el festival se ofrecerán sesiones informativas sobre el proceso de postulación, requisitos y testimonios de becarios actuales. En la edición anterior, el festival reunió a más de 18.000 asistentes y este año se plantea orientar a más de 20.000 jóvenes peruanos.

Temas Relacionados

Fest26LimaOrientación VocacionalFeria vocacionalperu-noticias

Más Noticias

Ingrid Herrada, armadora de la selección peruana, fichó por Universitario: así va quedando el nuevo plantel de las ‘pumas’

La jugadora de 31 años competirá por el puesto con Lucía Magallanes en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Ingrid Herrada, armadora de la selección peruana, fichó por Universitario: así va quedando el nuevo plantel de las ‘pumas’

Soda Stereo regresa a Lima: buses especiales facilitarán el retorno tras los conciertos en Arena 1

La esperada serie de shows de Soda Stereo en la Costa Verde contará con servicios de buses gratuitos y rutas autorizadas para asegurar el regreso seguro y ordenado de miles de asistentes

Soda Stereo regresa a Lima: buses especiales facilitarán el retorno tras los conciertos en Arena 1

Conoce todos los centros comerciales que abrirán en la segunda mitad del 2026

Las inversiones en nuevos complejos comerciales superarán los S/ 250 millones este año, con proyectos que incorporarán tiendas, entretenimiento, gastronomía y formatos de uso mixto en Lima y regiones

Conoce todos los centros comerciales que abrirán en la segunda mitad del 2026

Mensajes falsos en Sismate: las tres hipótesis sobre cómo hackearon el sistema de alerta de emergencias

La Divindat investiga cómo los ciberdelincuentes obtuvieron líneas activas para distribuir mensajes masivos simulando ser entidades oficiales

Mensajes falsos en Sismate: las tres hipótesis sobre cómo hackearon el sistema de alerta de emergencias

Aprueban crear el delito de expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad: Hasta 4 años de cárcel

Comisión de Justicia da luz verde para criminalizar la venta de alcohol a adolescentes. Propuesta deberá ser ratificada por el Pleno del Congreso

Aprueban crear el delito de expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad: Hasta 4 años de cárcel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Aprueban crear el delito de expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad: Hasta 4 años de cárcel

Aprueban crear el delito de expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad: Hasta 4 años de cárcel

Médico de EsSalud admite “exageración” en diagnósticos de presunto cáncer de Pedro Castillo

Keiko Fujimori: PJ decidirá si ratifica la decisión que archivó el Caso Cócteles por fallo del TC

Roberto Sánchez anuncia al equipo técnico que participará en el debate de este domingo 24: ¿Quiénes son?

“Ni caprichoso ni de hartazgo”: Marisol Pérez Tello reafirma voto viciado y dice no confiar en Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Hoy concierto de Soda Stereo en Lima: accesos, horarios y recomendaciones para ingresar a sus shows

Hoy concierto de Soda Stereo en Lima: accesos, horarios y recomendaciones para ingresar a sus shows

Luciana Fuster impactó en casting presencial para ser un ángel de Victoria’s Secret: “Un paso más cerca”

Expareja de Adolfo Aguilar le exige que pague una deuda de S/10.000 tras su regreso a la TV en La Granja VIP

Laura Huarcayo niega romance con Carlos Alcántara luego del ampay en concierto de Ed Sheeran: “Tenemos una amistad de 23 años”

Nicola Porcella enfrenta una dura pérdida y conmueve con promesa: “Adri y yo vamos a cuidar de Gaelito y Constanza”

DEPORTES

Ingrid Herrada, armadora de la selección peruana, fichó por Universitario: así va quedando el nuevo plantel de las ‘pumas’

Ingrid Herrada, armadora de la selección peruana, fichó por Universitario: así va quedando el nuevo plantel de las ‘pumas’

Ignacio Buse vs Tommy Paul: día, hora y canal TV de la final del ATP 500 de Hamburgo

La semana más espacial de Ignacio Buse: Así fue su camino para llegar a la final del ATP 500 Hamburgo

Sorteo de octavos de final de Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del evento donde Universitario y Sporting Cristal luchan por clasificación

Ignacio Buse a la final del ATP 500 de Hamburgo: “Es la semana más especial de mi vida”