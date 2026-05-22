Universidades de Stanford y California presentes en feria vocacional dirigida a escolares en Lima: ¿cuándo y dónde será el evento?

Thalía Leyton, Wendy Ramos y otros invitados participaron en una vibrante feria vocacional, inspirando a cientos de asistentes con charlas y presentaciones motivadoras. (Foto: Infobae Perú)

Este 13 y 14 de junio, Lima será escenario de una feria vocacional que reunirá a miles de estudiantes en un solo espacio para explorar opciones académicas, conocer instituciones y recibir orientación directa de especialistas.

El evento, conocido como Fest26, llegará con una propuesta actualizada que priorizará la experiencia por sobre la exposición tradicional de información. Durante dos días, jóvenes de distintas partes de la ciudad podrán acercarse a universidades, empresas y profesionales que compartirán sus trayectorias y aprendizajes.

Dirigido a estudiantes de 12 a 18 años y a sus acompañantes, Fest26 buscará reducir la distancia entre las dudas típicas de la secundaria y las opciones reales que ofrecerán el sistema educativo y el mercado laboral. El objetivo central será que cada asistente pueda comparar alternativas, entender requisitos y proyectar un plan de estudios posible.

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La feria planteará un formato de festival educativo que combinará stands, charlas y experiencias prácticas, con la presencia de instituciones y empresas que acercarán tendencias, habilidades demandadas y rutas de formación. «En Fest26 queremos que cada joven salga viendo su futuro de una manera distinta», indicó María Fe Sánchez, líder de Fest26.

Thalía Leyton, Wendy Ramos y otros invitados asisten a la feria vocacional Beca Cometa, un evento clave para el futuro educativo. (Foto: Infobae Perú)

Cómo y cuándo asistir a la feria vocacional Fest26 en Lima

Fest26 se realizará el 13 y 14 de junio de 2026 en el Lima Centro de Convenciones, ubicado en avenida de la Arqueología 206, San Borja. La programación se concentrará en dos jornadas consecutivas para facilitar que colegios, familias y estudiantes puedan asistir y recorrer la oferta educativa con tiempo.

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El ingreso será previo registro y con cupos limitados, un esquema que busca ordenar la asistencia y asegurar la participación en talleres y sesiones de orientación. La inscripción se canaliza a través de www.somoscometa.com, según la información del evento.

Instituciones peruanas y universidades de Estados Unidos presentes en el evento

El festival reunirá a más de 20 instituciones peruanas con stands y presentaciones dirigidas a estudiantes que evalúan opciones locales. Entre las universidades mencionadas están la PUCP, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la UTP y TECSUP, dentro de una oferta que busca cubrir distintos perfiles de formación.

En paralelo, se sumará una delegación de más de 25 universidades de Estados Unidos, con orientación directa para estudiantes y familias sobre admisión, becas y funcionamiento del sistema universitario. La lista incluye a Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, University of California, Berkeley, University of Chicago y Dartmouth College, entre otras.

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ARCHIVO - Estudiantes caminan frente al Royce Hall en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles, en Los Ángeles, el 15 de agosto de 2024. (AP Foto/Damian Dovarganes, archivo)

La dinámica permitirá que los asistentes comparen requisitos y rutas académicas en un mismo lugar, con la posibilidad de hacer preguntas y revisar opciones de financiamiento. El enfoque es pasar de la información general a la conversación concreta sobre qué se necesita para postular y cómo se planifica una trayectoria educativa.

Thalía Leyton, Wendy Ramos y más invitados en la feria vocacional

Fest26 incorporará invitados que compartirán experiencias profesionales para mostrar recorridos distintos y decisiones clave en cada trayectoria. Entre los nombres anunciados figuran Thalía Leyton, ingeniera peruana en la NASA, agencia espacial de Estados Unidos; Wendy Ramos, actriz y comunicadora; y Javier Calvo Pérez, fundador de Liderman.

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El componente laboral también se reflejará en la presencia de empresas tecnológicas. Representantes de TikTok, Google y Amazon participarán para acercar a los estudiantes a tendencias que influyen en el empleo y a habilidades que hoy se valoran en industrias globales, con la idea de conectar intereses escolares con escenarios reales de trabajo.

En ese marco, el evento presentará la Beca Cometa, una iniciativa de Intercorp, conglomerado peruano que financia el pregrado completo de jóvenes peruanos talentosos en universidades de Estados Unidos. Durante el festival se ofrecerán sesiones informativas sobre el proceso de postulación, requisitos y testimonios de becarios actuales. En la edición anterior, el festival reunió a más de 18.000 asistentes y este año se plantea orientar a más de 20.000 jóvenes peruanos.

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