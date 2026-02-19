Alianza para el Progreso, la bancada detrás del triunfo de José María Balcázar como presidente del Perú

José María Balcázar obtuvo el máximo cargo de la Nación con el respaldo de la bancada de César Acuña. | Presidencia

En una jornada marcada por la tensión política en el Congreso de la República, Alianza para el Progreso (APP) emergió como el actor determinante en la elección de José María Balcázar como presidente de Perú. La votación evidenció la influencia de las alianzas parlamentarias y, especialmente, el peso de los catorce votos de la bancada de César Acuña que inclinaron la balanza en una definición ajustada frente a María del Carmen Alva.

El proceso se desencadenó tras la destitución de José Jerí, quien dejó la Presidencia de la República con 75 votos a favor, obligando al Parlamento a elegir rápidamente a un nuevo jefe de Estado para la transición. De los 113 congresistas presentes, Balcázar obtuvo 64 votos, superando los 46 de Alva, mientras que se registraron tres votos viciados y ninguno en blanco, reflejando el nivel de polarización y la urgencia institucional.

El cuadro parlamentario inicial contemplaba cuatro candidaturas: Héctor Acuña (APP), María del Carmen Alva (Acción Popular), Édgar Reymundo (JPP-Voces-Bloque Magisterial) y José María Balcázar (Perú Bicentenario). Ninguno alcanzó la mayoría en la primera ronda, lo que condujo a una segunda vuelta entre Alva y Balcázar. En ese contexto, el respaldo de los apepistas se convirtió en el factor decisivo, otorgando la presidencia a quien respalden en bloque.

De acuerdo con fuentes parlamentarias, el apoyo de APP habría estado condicionado a un acuerdo político que garantizaría la permanencia del partido en espacios estratégicos del Ejecutivo, como los ministerios de Vivienda, Trabajo, y la dirección del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Partido de César Acuña respaldó en bloque a José María Balcázar. | APPtivate

La sesión extraordinaria se desarrolló bajo modalidad presencial y voto secreto, en un ambiente de alta tensión política. Durante la segunda vuelta, congresistas del Bloque Democrático Popular optaron por retirarse del hemiciclo, rechazando participar en un proceso que, según denunciaron, estaba condicionado por acuerdos previos y negociaciones entre bancadas capaces de inclinar el resultado.

La parlamentaria Sigrid Bazán señaló que su bloque fue “arrinconado” y responsabilizó a quienes negociaron la definición de la Mesa Directiva: “Cada congresista que se quede y vote se hará responsable de la crisis a la que nos están llevando estos mismos partidos”, expresó.

El resultado desató un cruce de acusaciones entre las bancadas de derecha, especialmente entre Renovación Popular y Fuerza Popular, que evitaron asumir públicamente su responsabilidad en la censura de José Jerí y triunfo de Balcázar.

José María Balcázar interviene en una sesión del Congreso, mientras en imágenes secundarias se aprecian a Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y representantes de Alianza para el Progreso y Podemos Perú.

La votación detallada, según el registro oficial, muestra que APP, con 17 integrantes, aportó catorce votos decisivos a Balcázar, al igual que Podemos Perú, Perú Libre, JPP-Voces-Bloque Magisterial y Somos Perú. Por el lado de Alva, los votos provinieron principalmente de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular, agrupaciones que no lograron revertir la tendencia marcada por la alianza entre APP y Perú Libre.

¿Quién es José María Balcázar?

José María Balcázar, abogado de 83 años y exmagistrado, llegó al Congreso en 2021 con Perú Libre y se mantuvo cercano al expresidente Pedro Castillo y a Vladimir Cerrón. Su trayectoria ha sido objeto de cuestionamientos por antecedentes disciplinarios y por investigaciones fiscales en curso. Ha generado controversia, sobre todo, por su postura a favor del matrimonio entre menores.

Al asumir la presidencia, garantizó la organización de elecciones libres, la continuidad de la política económica y el fortalecimiento de la lucha contra la inseguridad. Anunció que impulsará la reforma del Instituto Nacional Penitenciario y que seleccionará a un ministro del Interior con experiencia. Además, que evaluará a los ministros actuales y que la política económico-financiera se mantendrá sin sobresaltos.