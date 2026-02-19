Presidente Balcázar afirma que evaluará otorgar un salvoconducto a Betssy Chávez: “No creo que sea difícil de solucionar”

El mandatario electo por el Congreso afirmó que la situación de la exministra deberá evaluarse junto al canciller, y deberá canalizarse por la vía diplomática. (Flickr / Congreso de la República)

El presidente de Perú José María Balcázar aseguró que evaluará, junto al canciller que nombre como parte de su gabinete, la posibilidad de otorgar un salvoconducto a Betssy Chávez, ex primera ministra actualmente asilada en la embajada de México.

En entrevista con Exitosa, Balcázar precisó que va a “estudiar con el canciller cuál es la situación jurídica de ella, porque yo, como me acabo de hacer cargo anoche, ahora me voy a preocupar de cuál es su situación jurídica”, esto a solo horas de haber asumido la presidencia, con los ministros de la gestión anterior a puertas de salir del Ejecutivo, y con la incertidumbre de no conocer quiénes serán los nuevos integrantes de su Consejo de Ministros.

El jefe de Estado afirmó que el caso de Chávez deberá resolverse por vías diplomáticas. “Eso tiene que canalizarse por vía diplomática. No creo que sea un tema tan prioritario ni difícil de solucionar”. Agregó que analizará el caso para contar con “un panorama más claro”.

Respecto a la situación de asilo político, Balcázar opinó sobre sus consecuencias personales: “Una circunstancia de estar en otro país exilado, por ejemplo, no es una bendición; al contrario, es una situación penosa”, declaró a Exitosa. El mandatario enfatizó que no considera conveniente recurrir al asilo como primera opción: “Tampoco conviene que las personas simplemente se acojan a un exilio que no es lo que corresponde”.

Presidente pide a Betssy Chávez afrontar la justicia

Balcázar instó a Betssy Chávez a enfrentar el proceso judicial en Perú: “Lo que habría que pedirle a Betssy Chávez más bien es que afronte, y que el Poder Judicial resuelva la situación jurídica”, afirmó el actual presidente y titular de la Mesa Directiva del Congreso, de acuerdo con Exitosa.

El mandatario recordó que el gobierno anterior, liderado por José Jerí, aún no ha establecido una postura sober la entrega del salvoconducto a la ex ministra alegando que pretendía evitar la acción de la justicia peruana.

Según Balcázar, la situación de Chávez involucra actualmente un proceso de extradición con México. “Por ahora está sujeta a un proceso de extradición con México y habría que ver lo que indican las leyes, pero yo entiendo que es una potestad, jurídicamente hablando, de poder asilarse, y tiene el dominio jurídico para poder resolver este problema”.

Pedro Castillo solicitará acceso a un indulto humanitario

El abogado y exministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Castillo, Walter Ayala, confirmó que presentará una solicitud formal de indulto presidencial para el expresidente, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo. Busca que el recién nombrado José María Balcázar le otorgue la gracia para que quede en libertad.

En un programa en vivo, el abogado de Pedro Castillo dio a conocer el documento de petición de indulto que presentará hoy mismo en el penal de Barbadillo. Latina TV

Según su declaración en Debate Extremo, Ayala indicó que el documento legal que deberá firmar el expresidente Castillo, se sustenta en razones humanitarias y alega que el expresidente enfrenta “una persecución política” como parte del proceso judicial en su contra.

Durante una entrevista, Ayala remarcó: “Balcázar, para llegar a ser elegido, ha estado diciendo a los cuatro vientos que va a indultar al presidente Pedro Castillo”. Sostuvo que, ya en funciones, el presidente José María Balcázar ha mostrado una postura “más calculadora” y ahora menciona la existencia de un proceso judicial abierto.

Al ser consultado sobre si la actitud de Balcázar reflejaba mayor responsabilidad, Ayala evitó emitir juicio y se enfocó en su acción, mostrando el documento que planea entregar en el penal. Declaró: “Estoy llevando un documento de acá, me estoy yendo al penal de Barbadillo para presentarle esto al presidente Pedro Castillo para pedir el indulto”.