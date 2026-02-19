Julio Velarde y José María Balcázar, nuevo presidente del Perú, se reunieron en Palacio Gobierno

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, llegó al Palacio de Gobierno para sostener una reunión con José Balcázar. La cita busca abordar la situación económica del país en medio de la inestabilidad política. | Canal N / N Directo

El presidente de la República, José María Balcázar Zelada, sostuvo este jueves una reunión con el titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en el marco de sus primeras actividades oficiales en Palacio de Gobierno. El encuentro se realizó a las 6:05 p. m., según se mostró en el Registro de Visitas del Despacho Presidencial

La cita se produjo un día después de que Balcázar asumiera la jefatura del Estado tras ser elegido presidente del Congreso, en una sesión marcada por la urgencia política y la necesidad de garantizar la continuidad institucional.

La reunión entre Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, y el nuevo mandatario se extendió apenas 24 minutos, según el registro oficial: ingresó a las 6:05 p. m. y se retiró a las 6:29 p. m. La brevedad del encuentro ha llamado la atención debido al contexto político y económico que atraviesa el país.

Elección en el Congreso y asunción al Ejecutivo

Balcázar fue elegido presidente del Congreso con 64 votos, frente a los 46 obtenidos por María del Carmen Alva. En total participaron 113 legisladores; además, se registraron tres votos viciados y ninguno en blanco. La votación definió al responsable de encabezar el gobierno de transición luego de la censura que dejó vacante la Presidencia de la República.

El nuevo mandatario, representante por Lambayeque y electo congresista en 2021 con 6.641 votos válidos, integra actualmente la bancada Perú Bicentenario. Abogado de profesión, cuenta con estudios de posgrado y más de cuatro décadas de trayectoria académica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. También laboró en el Poder Judicial entre 1982 y 2021 y, de acuerdo con el registro oficial, no presenta sanciones administrativas ni sentencias civiles o penales.

Mensaje de transición y estabilidad económica

En su primer mensaje a la nación, Balcázar aseguró que garantizará un proceso electoral transparente y ordenado. “Primero, garantizar al pueblo del Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica, transparente, que no haya ningún tipo de duda en las elecciones”, afirmó.

Asimismo, señaló que no promoverá cambios abruptos en la política económica y que priorizará la estabilidad. “Hay cosas que no se pueden esperar, hay deudas sociales trabadas en el Ejecutivo con los grandes maestros del Perú, veremos eso. En líneas generales, lo que quiero es que el país entienda que yo no llego acá con una idea de querer cambiar el rumbo”, sostuvo.

Reforma en seguridad y coordinación institucional

En materia de seguridad ciudadana, el presidente anunció que impulsará una reforma del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con participación del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, institutos criminológicos y universidades. El objetivo, indicó, es articular una respuesta más eficaz frente al crimen organizado.

“El crimen organizado ya no es como tradicionalmente era, el Tren de Aragua tiene connotaciones de terrorismo internacional. Y bien por eso, que se le castigue desde cualquier país del mundo”, manifestó, al subrayar la necesidad de cooperación internacional para enfrentar a organizaciones criminales transnacionales.

Reunión con el BCRP en Palacio

En este contexto, la Presidencia de la República informó que Balcázar recibirá hoy a las 6:00 p. m. al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, en Palacio de Gobierno.

Según el comunicado oficial, el encuentro “reafirma el compromiso de la gestión con la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de la economía en beneficio de toda la población”, en línea con el mensaje de continuidad económica expresado por el mandatario en su discurso de asunción.