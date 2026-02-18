Elección del nuevo presidente de Perú EN VIVO: Congreso designa hoy al sucesor de José Jerí entre cuatro candidatos

El primer Presupuesto General del Perú fue aprobado el 4 de febrero de 1846 y ordenó las finanzas públicas en un contexto de auge económico. (Congreso de la República)

El Congreso de la República se prepara para elegir este miércoles 18 al nuevo presidente interino del Perú, tras la destitución de José Jerí en una sesión extraordinaria. La votación definirá quién asumirá la jefatura del Estado y la presidencia del Parlamento en medio de una fragmentación parlamentaria sin precedentes y una marcada desconfianza ciudadana hacia la clase política. El ganador será el octavo mandatario que asume el poder en el país en menos de una década, reflejando la inestabilidad crónica que atraviesa el sistema político peruano desde 2016.

Cuatro postulantes fueron finalmente oficializados, representando diferentes bancadas y corrientes políticas, en un contexto en el que las alianzas y acuerdos de último momento serán determinantes para la definición del nuevo jefe de Estado interino.