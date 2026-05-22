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Preventa domina el mercado inmobiliario: más del 80% de viviendas se compran antes de entregarse

El comprador inmobiliario prioriza proyectos en planos y en construcción para acceder a mejores precios, financiamiento y espacios adaptados a nuevos estilos de vida en Lima Metropolitana

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Entre enero y marzo se vendieron alrededor de 8.000 viviendas, cifra que superó en 25% los resultados registrados en el mismo trimestre de 2025.
Entre enero y marzo se vendieron alrededor de 8.000 viviendas, cifra que superó en 25% los resultados registrados en el mismo trimestre de 2025. Foto: Urbana Perú

La forma de adquirir vivienda en Lima Metropolitana atraviesa una transformación marcada por la anticipación. Durante el primer trimestre de 2026, la mayoría de compradores optó por adquirir inmuebles cuando aún estaban en etapa de planos o en construcción, consolidando a la preventa como el principal motor de las ventas inmobiliarias.

De acuerdo con cifras de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip), entre enero y marzo se comercializaron cerca de 8.000 viviendas, lo que representó un crecimiento de 25% frente al mismo periodo de 2025. El comportamiento del mercado refleja una demanda activa que busca asegurar mejores condiciones antes de la entrega final de los proyectos.

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Compradores más estratégicos

Las cifras muestran un cambio claro en el perfil del consumidor inmobiliario. El 47% de las operaciones correspondió a inmuebles en construcción y otro 34% a proyectos en planos. En contraste, solo el 19% de compradores eligió viviendas listas para entrega inmediata.

El interés por ingresar temprano a un proyecto responde, principalmente, a la posibilidad de acceder a precios más competitivos y a facilidades de financiamiento en un contexto de tasas hipotecarias estables.

Para Olenka Araujo, gerente comercial y de marketing de Alerces Inmobiliaria, el comprador actual analiza con mayor detalle antes de tomar una decisión. “El comprador de hoy investiga, compara y toma decisiones con más criterio. Elige la preventa porque entiende que es el momento en que obtiene la mejor ecuación entre precio, ubicación y calidad de vida a futuro. No es impulsivo, es estratégico”, sostiene.

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Las cifras reflejan un nuevo perfil de comprador: el 47% adquirió viviendas en construcción y el 34% optó por proyectos en planos.
Las cifras reflejan un nuevo perfil de comprador: el 47% adquirió viviendas en construcción y el 34% optó por proyectos en planos. Foto: La Última

Departamentos funcionales ganan terreno

Las preferencias de los compradores también están redefiniendo el tipo de vivienda que se desarrolla en la capital. Cerca del 50% de las ventas se concentró en departamentos de entre 40 y 60 metros cuadrados, mientras que las unidades de 2 y 3 dormitorios representaron casi el 78% de las operaciones.

La demanda prioriza espacios funcionales y bien aprovechados, donde cada ambiente cumpla una utilidad concreta. Esta tendencia ha llevado a las inmobiliarias a reforzar las áreas comunes dentro de los proyectos, incorporando ambientes de coworking, zonas de descanso y espacios de encuentro social.

“Ya no se trata solo de cuántos metros tiene el departamento. Lo que el comprador valora es cómo ese espacio se integra con su estilo de vida: si puede trabajar en el edificio, si tiene dónde descansar, si está cerca de todo lo que necesita en su día a día”, apunta Araujo.

Lima Moderna mantiene liderazgo

En el plano geográfico, Lima Moderna continúa concentrando gran parte de la oferta y de las ventas inmobiliarias. Factores como la conectividad, el acceso a servicios y la cercanía con zonas financieras siguen siendo determinantes para quienes buscan vivienda.

No obstante, Codip también advierte un creciente interés por distritos periféricos, que empiezan a posicionarse como nuevas alternativas para el desarrollo inmobiliario y amplían el mapa de oportunidades dentro de la ciudad.

Las nuevas demandas de los compradores también están transformando el tipo de vivienda que se construye en la capital.
Las nuevas demandas de los compradores también están transformando el tipo de vivienda que se construye en la capital. Foto: difusión

En este contexto, las empresas que desarrollan proyectos en zonas con buena conectividad encuentran condiciones favorables para impulsar la preventa, un modelo que depende en gran medida de la confianza que el comprador deposita en la inmobiliaria.

“Cuando alguien compra en preventa está haciendo una apuesta por el futuro, y nosotros entendemos que esa confianza se gana proyecto a proyecto, con consistencia y con propuestas que realmente respondan a lo que la gente necesita hoy”, concluye la ejecutiva.

Un mercado que adelanta decisiones

El avance de la preventa y la expansión de los proyectos hacia nuevos distritos evidencian un mercado inmobiliario más dinámico, donde los compradores priorizan asegurar condiciones favorables antes de que las viviendas estén terminadas.

La tendencia confirma además una evolución en las decisiones de compra, impulsada por consumidores que evalúan con mayor detalle factores como ubicación, financiamiento, conectividad y estilo de vida antes de invertir en una propiedad.

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