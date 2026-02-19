Abogado de Pedro Castillo confirma que expresidente pedirá el indulto humanitario a José María Balcázar

En un programa en vivo, el abogado de Pedro Castillo dio a conocer el documento de petición de indulto que presentará hoy mismo en el penal de Barbadillo. Latina TV

El abogado y exministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Castillo, Walter Ayala, confirmó que presentará una solicitud formal de indulto presidencial para el expresidente, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo. Busca que el recién nombrado José María Balcázar le otorgue la gracia para que quede en libertad.

Según su declaración en Debate Extremo, Ayala indicó que el documento legal que deberá firmar el expresidente Castillo, se sustenta en razones humanitarias y alega que el expresidente enfrenta “una persecución política” como parte del proceso judicial en su contra.

Durante una entrevista, Ayala remarcó: “Balcázar, para llegar a ser elegido, ha estado diciendo a los cuatro vientos que va a indultar al presidente Pedro Castillo”. Sostuvo que, ya en funciones, el presidente José María Balcázar ha mostrado una postura “más calculadora” y ahora menciona la existencia de un proceso judicial abierto.

Al ser consultado sobre si la actitud de Balcázar reflejaba mayor responsabilidad, Ayala evitó emitir juicio y se enfocó en su acción, mostrando el documento que planea entregar en el penal. Declaró: “Estoy llevando un documento de acá, me estoy yendo al penal de Barbadillo para presentarle esto al presidente Pedro Castillo pa pedir el indulto”.

Abogado de Pedro Castillo confirma que expresidente pedirá el indulto a José María Balcázar. (Foto: Latina)

Parte del documento, revisado en vivo está dirigido formalmente al presidente de la República y se indica que “Yo, José Pedro Castillo Terrones… solicito formalmente el indulto presidencial”. La petición argumenta que Castillo es “víctima de un proceso judicial que a su criterio constituye una persecución política”. El texto invoca el principio de humanidad y solicita honrar la palabra empeñada por el presidente Balcázar cuando era parlamentario, con el objetivo de escribir “una página de reconciliación” en la historia.

Balcázar deberá responder por la promesa de indulto

Desde que el presidente Balcázar prometió que le daría un indulto a Pedro Castillo, Ayala afirma que existe una “confianza legítima” y que se espera que cumpla con su palabra. En todo caso, cualquier que sea la respuesta oficial del mandatario esta deberá ser enviada por escrito.

Por el momento, el documento presentado por Ayala aún no está firmado por el expresidente Castillo, aunque también aseguró que acudirá al penal de Barbadillo para obtener su firma y presentar el escrito oficialmente. Afirmó que “voy a ir ahora al penal de Barbadillo, voy a hablar con el presidente Castillo, y si lo firma, lo presentaré hoy día mismo. Y hablaré con Balcázar”.

Al ser consultado por la posibilidad de que Balcázar rechace la solicitud de indulto, Ayala afirmó que “Eso va a quedar en la historia y Balcázar, de repente, políticamente, estaría muerto, ¿no? Es una persona que prometió algo. Vamos a ver qué es lo que dice. Yo no estoy seguro que lo van a indultar, pero vamos a ver qué es lo que dice”.

