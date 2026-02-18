Poder Judicial declaró procedente la ampliación de la extradición de “El Monstruo”

El Poder Judicial de Perú declaró como procedente la ampliación de la extradición activa de Erick Moreno, conocido como “El Monstruo”, hacia Paraguay. Esta decisión fue tomada en el marco de una investigación por organización criminal, homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y extorsión que se sigue en contra del líder de la organización ‘Los Injertos del Cono Norte’.

La resolución judicial establece que los delitos atribuidos a Moreno en Perú guardan equivalencia con los que enfrenta en la República del Paraguay. Según lo informado por el Poder Judicial, este cumplimiento del principio de doble incriminación resulta esencial para la procedencia de extradiciones bajo el derecho internacional y los acuerdos bilaterales de los cuales el Perú forma parte

El Monstruo toma la palabra en audiencia de prisión preventiva.

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noreste, a través del Equipo 3 y bajo la dirección del fiscal provincial Edwin Velásquez, presentó el requerimiento para ampliar la extradición contra el cabecilla criminal, investigado por presunta participación en una organización delictiva y otros delitos calificados como graves tanto en el sistema penal peruano como en el paraguayo.

El caso contra Erick Moreno forma parte del expediente conocido como “Los injertos del cono norte”, donde se dictaron 36 meses de prisión preventiva en su contra. Según declaraciones de la Fiscalía recogidas por Canal N, la decisión de ampliar la extradición se fundamenta en la gravedad de los hechos investigados y en la continuidad del trámite internacional correspondiente.

Actualmente, la investigación y el proceso de extradición se encuentran en curso conforme a la normativa vigente.

Erick Moreno Hernández fue extraditado desde Paraguay. - Crédito: Andina

‘El Monstruo’ no puede ser condenado a cadena perpetua

Según el abogado penalista, Vladimir Padilla, el límite se fundamenta en el principio de reciprocidad. De esta forma, la justicia peruana no puede imponer una sanción mayor que la contemplada en el país que concede la extradición. “El límite va a estar dado por la ley penal paraguaya. Si lo extraditan, no puedes aplicar esa pena si no existe en su legislación”, indicó en conversación con RPP.

De esta forma, aunque el general Óscar Arriola exija al Poder Judicial que aplique la cadena perpetua contra Moreno, esta restricción legal invalida la petición. Padilla enfatizó que, aunque la sociedad espere una sanción ejemplar, el marco internacional impide ese escenario si el país que otorga la extradición no contempla tal castigo para los delitos cometidos por ‘El Monstruo’, que además deberán ser probados como parte del proceso de extradición.

El especialista también indicó que los delincuentes como Moreno Hernández, que son cabecillas de organizaciones criminales, buscan refugio en países con leyes que les otorguen ventajas en caso de extradición, como penas menores o restricciones en el juzgamiento.

Imágenes desde el interior del avión muestran al detenido Erick Moreno encadenado de pies y manos. | PNP

¿De qué se le acusa al ‘El Mounstruo’?

Además de los delitos de secuestro, extorsión agravada y organización criminal, a Erick Moreno Hernández también se le atribuye participación en homicidios, sicariato, robo agravado y microcomercialización de drogas. Por estos hechos, antes de su fuga, llegó a ser condenado a 32 años de prisión, sentencia que no pudo cumplirse tras evadir a la justicia, lo que motivó su inclusión en la lista de los más buscados del país.

La peligrosidad que las autoridades atribuyen a “El Monstruo” quedó reflejada cuando el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de hasta un millón de soles por información que permitiera su captura. Finalmente, su detención en Paraguay y posterior extradición al Perú representaron un duro golpe para la estructura criminal que, según la Policía, lideraba.

El arribo de Erick Moreno Hernández a territorio peruano se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con personal especializado en Paraguay y protocolos reforzados, conscientes del alto perfil del investigado y del impacto que su traslado generaba. Para las víctimas y sus familias, este momento simboliza una esperanza de justicia tras años de temor, amenazas y silencio forzado.