Perú

Extraditan a Erick Moreno: ‘El Monstruo’ no podrá ser condenado a cadena perpétua en Perú

El cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’ llegará al Perú el 28 de enero y será procesado por la justicia peruana

Guardar
Expertos advierten que los sicarios
Expertos advierten que los sicarios de ‘El Monstruo’ podrían integrarse a otras bandas para continuar con extorsiones y actos violentos tras la captura de Erick Moreno Hernández. Foto: Composición Infobae Perú

Erick Moreno Hernández, criminal conocido como ‘El Monstruo’ y líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’, será extraditado de Paraguay y llegará al Perú el 28 de enero. Sin embargo, aunque el actual código penal fue modificado para que los delitos de sicariato y extorsión tengan penas de cadena perpétua, la condena máxima que se le puede aplicar está limitada por la legislación paraguaya y no permite que se le aplique esta condena.

Según el abogado penalista, Vladimir Padilla, el límite se fundamenta en el principio de reciprocidad. De esta forma, la justicia peruana no puede imponer una sanción mayor que la contemplada en el país que concede la extradición. “El límite va a estar dado por la ley penal paraguaya. Si lo extraditan, no puedes aplicar esa pena si no existe en su legislación”, indicó en conversación con RPP.

De esta forma, aunque el general Óscar Arriola exija al Poder Judicial que aplique la cadena perpétua contra Moreno, esta restricción legal invalida la petición. Padilla enfatizó que, aunque la sociedad espere una sanción ejemplar, el marco internacional impide ese escenario si el país que otorga la extradición no contempla tal castigo para los delitos cometidos por ‘El Monstruo’, que además deberán ser probados como parte del proceso de extradición.

La Policía Nacional del Perú
La Policía Nacional del Perú había considerado a Erick Moreno Hernández su prófugo más buscado. (PNP)

El especialista también indicó que los delincuentes como Moreno Hernández, que son cabecillas de organizaciones criminales, buscan refugio en países con leyes que les otorguen ventajas en caso de extradición, como penas menores o restricciones en el juzgamiento.

La expulsión habría sido más favorable para el Perú

Aparte del límite de la pena máxima en caso los delitos cometidos por ‘El Monstruo’, la extradición impone otra barrera en el caso de Moreno Hernández, y es que solo podrá ser juzgado por los delitos incluidos en la solicitud de extradición enviada por el Perú. Si surgen otros casos, entonces el país deberá presentar una nueva solicitud de extradición a Paraguay y cumplir con todo el procedimiento ante la Corte Suprema de ese país, según aclaró Padilla.

El abogado sostuvo que el caso de una expulsión hubiera sido una alternativa más favorable para la justicia del Perú pues, a diferencia de la extradición, la expulsión permite transferir al sospechoso inmediatamente y sin las restricciones legales que impone el país de origen, que en este caso es Paraguay.

“El Monstruo” ofreció un millón de dólares a policías paraguayos para saber quién lo delató. (Crédito: ABC)

Padilla comentó en RPP que el proceso de extradición tiende a generar demoras y facilita tácticas dilatorias por parte de los investigados. Aspectos como los trámites administrativos y la traducción de expedientes pueden prolongar los plazos y dar tiempo a los acusados.

Una vez que Erick Moreno Hernández llegue a territorio peruano, el procedimiento indica que será puesto a disposición del juez de investigación preparatoria, quien tendrá que ordenar su internamiento preventivo en un penal mientras se desarrolla el proceso judicial y será el INPE la institución encargada de evaluar cuál será la prisión que se le asignará mientras dure el proceso.

Temas Relacionados

Erick Moreno HernándezEl MonstruoExtorsiónSicariatoPNPPolicía Nacional del PerúPoder JudicialFiscalíaMinisterio Públicocrimen organizadoperu-noticias

Más Noticias

Motos invaden ciclovías y ponen en riesgo a los ciclistas: operativo sanciona infracciones en la av. Túpac Amaru

Algunos conductores intentaron escapar para evitar la multa. Otros reconocieron su error, pero alegaron que usaron la ciclovía para evitar el tráfico

Motos invaden ciclovías y ponen

Deportivo Wanka se queda en la Liga Peruana de Vóley: derrotó 3-2 a Kazoku No Perú en la final del del cuadrangular por la permanencia

Las ‘wankas’ sufrieron para definir su permanencia en al máxima categoría del vóley y lograron cerrar el duelo que las mantiene como una inquilina más en la liga 2026/2027

Deportivo Wanka se queda en

Generación Z confirma marcha contra José Jerí para el 28 de enero: todo lo que se sabe de la movilización en Lima

Las organizaciones juveniles han convocado una protesta para exigir respuestas por las víctimas de la represión y transparencia en la gestión pública, mientras delegaciones de regiones del sur se dirigen a la capital en apoyo al reclamo

Generación Z confirma marcha contra

Mark Zuckerberg juzgado en Perú: Corte cita al fundador de Facebook y Meta por demanda de usuario, ¿cuándo será la audiencia?

La demanda sui generis incluye una reparación de 300.000 dólares por el cierre inopinado de una cuenta en 2021. La diligencia se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Google Meet

Mark Zuckerberg juzgado en Perú:

Fiscalía archiva siete investigaciones contra pobladores del Valle del Tambo por protestas contra Tía María

Los procesos penales se abrieron durante la paralización de 2025 y fueron cerrados al no identificarse responsables ni existir pruebas suficientes

Fiscalía archiva siete investigaciones contra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Brasil asume representación diplomática de

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera se iza en la embajada mexicana

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

Gobierno impulsa proyecto de ley de Industria para la Defensa que busca fortalecer la seguridad nacional y generar empleo

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

ENTRETENIMIENTO

Laura Huarcayo se pronuncia por

Laura Huarcayo se pronuncia por su ingreso a ‘Mande quien mande’ cuando Rebeca Escribens era voceada: “Yo no tenía idea”

Así luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

‘El Viejo’ Rodríguez, productor musical de ‘La Voz Perú’, pide ayuda urgente por su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

‘Urraco’ asegura que Explosión de Iquitos contrató a Gisela Valcárcel porque cobra menos que Magaly Medina: “Mitad de precio”

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

DEPORTES

Kazoku No Perú vs Deportivo

Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto de duelo por final del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs U. Católica HOY: canal TV online del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dónde ver Melgar vs Macará HOY: canal TV online del amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026