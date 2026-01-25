Extraditan a Erick Moreno: ‘El Monstruo’ no podrá ser condenado a cadena perpétua en Perú

Expertos advierten que los sicarios de ‘El Monstruo’ podrían integrarse a otras bandas para continuar con extorsiones y actos violentos tras la captura de Erick Moreno Hernández. Foto: Composición Infobae Perú

Erick Moreno Hernández, criminal conocido como ‘El Monstruo’ y líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’, será extraditado de Paraguay y llegará al Perú el 28 de enero. Sin embargo, aunque el actual código penal fue modificado para que los delitos de sicariato y extorsión tengan penas de cadena perpétua, la condena máxima que se le puede aplicar está limitada por la legislación paraguaya y no permite que se le aplique esta condena.

Según el abogado penalista, Vladimir Padilla, el límite se fundamenta en el principio de reciprocidad. De esta forma, la justicia peruana no puede imponer una sanción mayor que la contemplada en el país que concede la extradición. “El límite va a estar dado por la ley penal paraguaya. Si lo extraditan, no puedes aplicar esa pena si no existe en su legislación”, indicó en conversación con RPP.

De esta forma, aunque el general Óscar Arriola exija al Poder Judicial que aplique la cadena perpétua contra Moreno, esta restricción legal invalida la petición. Padilla enfatizó que, aunque la sociedad espere una sanción ejemplar, el marco internacional impide ese escenario si el país que otorga la extradición no contempla tal castigo para los delitos cometidos por ‘El Monstruo’, que además deberán ser probados como parte del proceso de extradición.

La Policía Nacional del Perú había considerado a Erick Moreno Hernández su prófugo más buscado. (PNP)

El especialista también indicó que los delincuentes como Moreno Hernández, que son cabecillas de organizaciones criminales, buscan refugio en países con leyes que les otorguen ventajas en caso de extradición, como penas menores o restricciones en el juzgamiento.

La expulsión habría sido más favorable para el Perú

Aparte del límite de la pena máxima en caso los delitos cometidos por ‘El Monstruo’, la extradición impone otra barrera en el caso de Moreno Hernández, y es que solo podrá ser juzgado por los delitos incluidos en la solicitud de extradición enviada por el Perú. Si surgen otros casos, entonces el país deberá presentar una nueva solicitud de extradición a Paraguay y cumplir con todo el procedimiento ante la Corte Suprema de ese país, según aclaró Padilla.

El abogado sostuvo que el caso de una expulsión hubiera sido una alternativa más favorable para la justicia del Perú pues, a diferencia de la extradición, la expulsión permite transferir al sospechoso inmediatamente y sin las restricciones legales que impone el país de origen, que en este caso es Paraguay.

“El Monstruo” ofreció un millón de dólares a policías paraguayos para saber quién lo delató. (Crédito: ABC)

Padilla comentó en RPP que el proceso de extradición tiende a generar demoras y facilita tácticas dilatorias por parte de los investigados. Aspectos como los trámites administrativos y la traducción de expedientes pueden prolongar los plazos y dar tiempo a los acusados.

Una vez que Erick Moreno Hernández llegue a territorio peruano, el procedimiento indica que será puesto a disposición del juez de investigación preparatoria, quien tendrá que ordenar su internamiento preventivo en un penal mientras se desarrolla el proceso judicial y será el INPE la institución encargada de evaluar cuál será la prisión que se le asignará mientras dure el proceso.