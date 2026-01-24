Paraguay entregará a ‘El Monstruo’ a la PNP este 28 de enero en Asunción: criminal podría enfrentar cadena perpetua

Comitiva peruana viajará a Paraguay para concretar la extradición de ‘El Monstruo’. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/PNP)

Las autoridades paraguayas confirmaron que la entrega oficial de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, a la Policía Nacional del Perú (PNP) se realizará el miércoles 28 de enero en la ciudad de Asunción. Así lo informó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, en conversación con RPP, precisando que el proceso de extradición se encuentra en su fase final.

Según detalló el alto mando policial, una comitiva peruana viajará este domingo 25 de enero a la capital paraguaya con el objetivo de concretar el traslado del detenido al territorio nacional. La entrega está programada para las 8:00 de la mañana y permitirá que el requerido sea puesto de inmediato a disposición de las autoridades peruanas para su traslado al país.

Expertos advierten que los sicarios de ‘El Monstruo’ podrían integrarse a otras bandas para continuar con extorsiones y actos violentos tras la captura de Erick Moreno Hernández. Foto: Composición Infobae Perú

Traslado y entrega oficial

De acuerdo con lo señalado por Arriola, las autoridades paraguayas pondrán a Erick Moreno Hernández bajo custodia de la delegación peruana una vez cumplidos los procedimientos formales. Desde ese momento, se activará el operativo de retorno al Perú, el cual se ejecutará bajo estrictas medidas de seguridad debido al perfil del detenido.

El comandante general precisó que la coordinación entre ambos países ha sido permanente y que el cronograma establecido responde a acuerdos previos entre las instituciones policiales y judiciales. La entrega en Asunción marca el cierre de un proceso que ha requerido cooperación internacional y articulación entre diversas instancias del Estado.

Óscar Arriola no descarta ‘soplo’ de policías peruanos en la detención de ‘El Monstruo’: “Si es que lo hay, se va a capturar"|Andina

Delitos imputados

La comitiva peruana estará conformada por personal especializado de Interpol, agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), unidades de Inteligencia de la PNP, fiscales del Ministerio Público y, al menos, un médico legista. Esta composición busca garantizar el cumplimiento de los protocolos legales, de seguridad y de salud durante el traslado del detenido.

En declaraciones al citado medio, Óscar Arriola sostuvo que a Erick Moreno Hernández se le atribuyen graves delitos, entre ellos homicidios, secuestros, extorsiones y atentados con explosivos. El comandante general afirmó que el detenido deberá responder ante la justicia peruana por estos hechos una vez que se encuentre en suelo nacional.

Erick Luis Moreno Hernández fue detenido en un apartamento de San Lorenzo tras convertirse en el delincuente más buscado de Perú, con vínculos que lo conectaban a redes criminales en Brasil y Paraguay.

Posible condena por crímenes

Tras su llegada al Perú, ‘El Monstruo’ será puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para enfrentar los procesos penales en su contra. Según indicó el comandante general de la PNP, el caso pasará a manos del Poder Judicial, que evaluará las pruebas y determinará las responsabilidades penales.

Arriola no descartó que, debido a la gravedad y multiplicidad de los delitos imputados, Erick Moreno Hernández pueda recibir una condena de cadena perpetua. “Va a estar al frente de los tribunales para que reciba la condena, que es muy sencilla de predecir”, señaló a RPP el jefe policial durante la entrevista.

Erick Luis Moreno Hernández, conocido en el mundo criminal como “El Monstruo”, fue capturado en Paraguay.

Irá a Challapalca

El general Víctor Revoredo anticipó que, una vez que Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, se encuentre en territorio nacional, será trasladado directamente a un penal de alta seguridad y sometido al régimen penitenciario correspondiente. En ese contexto, el oficial señaló: “Este irrecuperable no tiene espacio. Se irá directamente a Challapalca, donde la sociedad lo olvide de por vida”, comentó para Latina Noticias.

Revoredo explicó que el traslado del detenido responde a un plan estratégico de carácter reservado, liderado por el comando institucional de la Policía Nacional del Perú (PNP) y coordinado con las autoridades policiales de Paraguay. Indicó que, por razones de seguridad, no se brindarán mayores precisiones sobre el número de efectivos ni sobre la logística que se empleará durante el operativo.

PNP confirma que “El Monstruo” irá a Challapalca a casi 5.000 msnm. (Foto composición: Infobae Perú)

El general PNP detalló que el plan ya se encuentra definido tras las coordinaciones entre ambas instituciones. “Gracias a las coordinaciones, al liderazgo de nuestro señor comandante general y a la coordinación con su par de Paraguay, ya se tiene todo un plan de operaciones estratégico de carácter reservado para que este irrecuperable venga acá a nuestro país”, afirmó.