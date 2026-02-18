Hay un sector de la economía que se ha mantenido especialmente firme pese a la inestabilidad política de Perú

El sector industrial muestra capacidad de adaptación en un escenario de volatilidad política, según especialistas del sector. | Presidencia

La industria manufacturera de Perú registró un aporte de S/ 23.292 millones en impuestos internos durante 2025, lo que equivale a un incremento del 13,2% respecto al año anterior, de acuerdo con el Instituto de Desarrollo de la Industria y Sociedad (IDIS).

Este resultado reafirma el carácter estratégico del sector en la recaudación fiscal nacional, en un periodo marcado por la recuperación económica.

Recaudación industrial: crecimiento absoluto, ajuste en la participación relativa

El IDIS informó que, pese al crecimiento nominal en la recaudación, la participación de la manufactura en el total tributario descendió de 15,6% en 2024 a 14,5% en 2025.

Jesús Salazar Nishi, presidente del instituto, aclaró que este ajuste no responde a un desempeño desfavorable de la industria, sino al fuerte dinamismo de otros sectores.

El sector manufacturero redujo su participación en el total nacional pese a registrar S/ 3.000 millones adicionales frente a 2024.

“Mientras la manufactura creció 13,2%, la recaudación nacional avanzó 16,3%, impulsada por el salto de la Minería e Hidrocarburos, que incrementó su aporte en 35,6%”, explicó Salazar Nishi.

El también expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) subrayó que, aun así, la industria destinó cerca de S/ 3.000 millones adicionales en comparación a 2024.

Exportaciones industriales: avance sostenido y diversificación

En cuanto al comercio exterior, la manufactura no primaria alcanzó exportaciones por US$ 8.501 millones durante 2025, un aumento del 9,3% respecto al año previo.

El IDIS destacó la capacidad del sector para colocar productos con valor agregado en mercados internacionales, en medio de desafíos logísticos y de costos.

Solo alimentos, impresiones y maderas exhibieron superávit comercial en 2025, mientras la metalmecánica arrojó un déficit de -US$ 10.544 millones.

El avance estuvo guiado por el subsector de productos de cobre (con una expansión del 33% gracias a la demanda de conductores eléctricos y bienes especializados), seguido por papeles y químicos (8,7%) y textiles (5,8%), que recuperaron presencia en Estados Unidos.

Por el lado negativo, segmentos como molinería y panadería enfrentaron caídas del 0,5%, afectadas por la volatilidad en los precios globales de granos.

Según el IDIS, la manufactura no primaria representa actualmente el 36,2% de las exportaciones no tradicionales peruanas, consolidándose como el segundo bloque exportador detrás del agro.

Importaciones y modernización industrial: inversión en insumos y tecnología

El comportamiento de las importaciones en 2025 reflejó una apuesta de la industria por la modernización. La compra de insumos industriales alcanzó aproximadamente US$ 17.100 millones, equivalentes al 64,1% de todos los insumos importados.

A su vez, la adquisición de bienes de capital superó los US$ 10.500 millones (62,4% del total de maquinaria traída al país). Salazar Nishi resaltó que existe una relación directa entre el aumento del 40% en el PBI de bienes de capital y el equipamiento destinado a megaproyectos como la nueva industria naval.

El IDIS proyecta un crecimiento moderado del 1,8% en el PBI industrial para 2026, con desafíos ligados al clima preelectoral y nuevas oportunidades en el clúster naval y el puerto de Chancay.

Balanza comercial industrial: déficit estructural y concentración sectorial

El saldo comercial industrial de 2025 cerró con un déficit de US$ 12.127 millones. Este resultado refleja una reducción del déficit frente a años anteriores, impulsada por el mayor crecimiento de las exportaciones industriales frente a las importaciones, aunque la dependencia tecnológica externa persiste.

Solo tres subsectores lograron saldos positivos: alimentos (US$ 4.502 millones, impulsados por el agroindustrial), impresiones (US$ 21 millones) y maderas (US$ 17 millones), gracias a nichos de exportación específicos.

Las importaciones de prendas de vestir de origen chino continúan ganando terreno en el mercado peruano, advierte el IDIS.

En contraste, metalmecánica concentró el mayor déficit (-US$ 10.544 millones), debido a la importación de maquinaria y bienes de capital para proyectos como el Metro 2 de Lima y el puerto de Chancay. El sector textil y confecciones amplió su déficit a US$ 749 millones, presionado por la entrada de prendas de bajo costo.

Salazar Nishi advirtió que el país está importando el “músculo” para sus grandes obras de infraestructura, lo que contribuye al crecimiento del PBI nacional, pero mantiene la dependencia tecnológica.

“Mientras no desarrollemos capacidades locales para proveer al menos una parte de esa tecnología, seguiremos siendo importadores netos de desarrollo industrial ajeno”, puntualizó el presidente del IDIS.

Proyecciones para 2026: menores tasas de crecimiento y desafíos preelectorales

Para 2026, el IDIS proyecta un crecimiento del PBI industrial de 1,8%. Este ritmo más moderado se atribuye al agotamiento del efecto estadístico tras el salto de la metalmecánica naval en 2025, cuando la construcción de buques y estructuras flotantes avanzó 777,9% y la reparación de equipos de transporte 167,9%, por proyectos con destino a EEUU, Indonesia y por la alianza entre el SIMA y Hyundai Heavy Industries.

Salazar Nishi prevé que la cautela propia de un año preelectoral podría retrasar inversiones privadas y limitar sectores vinculados al consumo. Para el presidente del IDIS, los principales motores de 2026 serán la integración del clúster naval con proveedores locales y la eficiencia logística que aportará el nuevo eje portuario de Chancay.