El presidente del BCRP representa para los peruanos la estabilidad económica y monetaria del país. - Crédito Composición Infobae/Andina

El Congreso de la República censuró a José Jerí y, así, lo removió de su cargo como presidente del Perú. Esto, luego de la controversia por las contrataciones irregulares a mujeres jovenes y las reuniones no transparentes con empresarios chinos.

Así, Perú le dice adiós a su noveno presidente en 20 años, que duró poco más de cuatro meses, el que menos tiempo ha gobernado sin contar al breve Manuel Merino. Ahora el país se prepara para su décimo mandatario en ese tiempo, a pocos meses de las elecciones presidenciales.

A pesar de esto, se mantiene la imagen de que en Perú lo económico ya no va de la mano que lo político. Frente a la censura a Jerí, los peruanos han recordado que Perú ha tenido nueve presidentes en todo el tiempo en que Julio Velarde ha estado al mando del Banco Central de Reserva (BCRP), la entidad encargada de preservar la estabilidad monetaria, y han destacado su trabajo como vital para mantener los términos macroeconómicos a flote. Ahora, Velarde verá al décimo desde que se encuentra como líder del BCRP desde septiembre de 2006.

Censurado por el Congreso, José Jerí deja Palacio de Gobierno entre aplausos ministeriales. (Foto composición: Infobae Perú/Video captura: Canal N)

Los nueve presidentes peruanos

Velarde fue designado para el cargo del BCRP por el expresidente Alan García el 7 de septiembre de 2026, así el líder del banco central se encuentra en su año número 20 frente al cargo.

Desde entonces, Velarde ha visto a nueve presidentes pasar por el cargo (y se ha reunido con ocho de ellos, puesto que Manuel Merino tuvo el periodo más breve de estos), dado que la frecuencia se acrecentó en la crisis política desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo de oposición a un congreso mayoritariamente fujimorista (Fuerza Popular).

Alan García: 28 de julio de 2006 al 28 de julio de 2011 1.826 días Ollanta Humala: 28 de julio de 2011 al 28 de julio de 2016 1.828 días (incluye un año bisiesto: 2012) Pedro Pablo Kuczynski: 28 de julio de 2016 al 23 de marzo de 2018 604 días Martín Vizcarra: 23 de marzo de 2018 al 9 de noviembre de 2020 962 días Manuel Merino: 10 de noviembre de 2020 al 15 de noviembre de 2020 6 días Francisco Sagasti: 17 de noviembre de 2020 al 28 de julio de 2021 254 días Pedro Castillo: 28 de julio de 2021 al 7 de diciembre de 2022 497 días Dina Boluarte: 7 de diciembre de 2022 al 10 de octubre de 2025 1.039 días José Jerí: 10 de octubre de 2025 al 17 de febrero de 2026 131 días.

Al BCRP y en especial a su presidente Julio Velarde se suele adjudicar el buen manejo de la economía con respecto al tipo de cambio. - Crédito Captura de RPP

El décimo presidente que verá Velarde

El nuevo presidente está próximo a ser escogido en el Congreso, y gobernaría alrededor de seis meses, hasta que el elegido por elecciones ingrese el 28 de julio de 2026.

Así, Velarde verá su décimo presidente desde que está en el cargo, frente al Banco Central de Reserva del Perú. ¿Verá a un undécimo mandatario? Aún no se sabe. Esto, dado que el economista ha expresado su deseo de no continuar en el cargo, aunque ha dejado abierta la posibilidad de pensarlo en tanto el nuevo presidente del Perú lo ratifique.