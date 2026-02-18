Fiscalía puede allanar y pedir impedimento de salida del país contra José Jerí tras ser destituido, señala Tomás Gálvez

La investigación preliminar contra el destituido presidente interino José Jerí por presunto tráfico de influencias será redefinida tras su salida del Ejecutivo, lo que permitirá nuevas diligencias y medidas

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó este martes que la investigación preliminar contra el destituido presidente interino José Jerí, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado debido a contrataciones irregulares de mujeres jóvenes que obtuvieron empleo en el Ejecutivo tras reunirse con el mandatario en Palacio de Gobierno, deberá “redefinirse” luego de su caída.

En diálogo con el programa Contracorriente de Willax, el magistrado explicó que durante el ejercicio del cargo existen restricciones legales para indagar a un jefe de Estado por los alcances de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), lo que impide “levantar el secreto de comunicación” ni adoptar “ninguna medida” adicional.

“Lo único que puedes hacer, tomar declaraciones y pedir informes. Eso es lo único que puedes. Y si no te contestan los informes, tampoco puedes hacer las cosas”, dijo.

El fiscal precisó que, con el fin de evitar retrasos, el caso también se inició en el Ministerio Público mediante la Fiscalía Provincial Penal para personas jurídicas y no aforadas. “Nosotros también hemos avanzado. Es una investigación reciente. Es una investigación superreservada”, agregó.

Tras la destitución de Jerí, la Fiscalía podrá solicitar allanamientos, impedimentos de salida y otras diligencias, aunque mantiene limitaciones porque Jerí sigue siendo congresista y conserva el antejuicio

Tras la salida de Jerí del Ejecutivo, Gálvez sostuvo que la institución aplicará un nuevo enfoque. “A partir de mañana tenemos que redefinir el sentido de la investigación, tenemos que aplicar otra estrategia de investigación y disponer la realización de las diligencias necesarias para establecer hechos”, señaló.

“Ya podemos realizar medidas coercitivas, diligencias como allanamientos, como incluso hasta se puede pedir impedimento de salida, aunque con mucha limitación, porque de todas maneras, aun cuando el señor Jerí deja de ser presidente, sigue siendo congresista y sigue teniendo la prerrogativa de antejuicio. Tampoco se puede excederse en la investigación, pero sí, ahora se tiene más libertad para realizar todas las diligencias”, dijo.

Gálvez añadió que Jerí ofreció entregar el reporte de sus llamadas; sin embargo, hasta el momento no lo ha presentado. “Todas las investigaciones las hacemos con toda garantía, respetando los derechos de las personas, el principio de objetividad y sobre todo la presunción de inocencia”, señaló.

La investigación gira en torno a la contratación de al menos cinco mujeres jóvenes en entidades públicas tras reunirse con Jerí en Palacio de Gobierno

“El que es inocente está garantizado su inocencia, porque eso va a quedar esclarecido. Y si es (declarado) culpable, tenemos que buscar, recabar la prueba necesaria para demostrar que es efectivamente culpable”, concluyó.

En las últimas semanas, varios medios revelaron a inicios de febrero que al menos cinco profesionales de entre 29 y 38 años obtuvieron órdenes de servicio y contratos en diversas entidades públicas, como el seguro social de salud (Essalud), los ministerios de Ambiente y Educación y el mismo despacho presidencial, pocos días después de visitar al gobernante saliente.

Poco a poco han surgido más detalles de contratos y visitas de mujeres que ha recibido Jerí en Palacio de Gobierno, algunas en días festivos, hasta la noche, y por ejemplo, una de ellas pasó ahí toda la noche de Halloween y salió de la sede presidencial a la mañana siguiente.

El abogado de 39 años llegó al Congreso en las elecciones de 2021 como suplente del inhabilitado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) con apenas 11.600 votos, y en poco tiempo pasó de ser un congresista prácticamente desconocido a liderar comisiones parlamentarias, presidir el Legislativo y dar el salto a la Presidencia.