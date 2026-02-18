Exasesora y mano derecha de José Jerí, investigada por lavado de activos, abrió bar en Miraflores con socias de 18 años

La abogada Stephany Vega, exasesora de la PCM y cercana a José Jerí, declaró haber abierto un bar en Miraflores con dos socias de 18 años, aunque no precisó la fecha del inicio del negocio

En diálogo con el programa Beto A Saber de Willax, y al ser consultada sobre el bar La Dolida, donde figura como copropietaria, Vega explicó que las socias “son hijas” de un “gran amigo que tenía experiencia en discotecas, bares y restaurantes”.

También respondió sobre su patrimonio, actualmente bajo investigación fiscal por presunto lavado de activos, e indicó que haber percibido cerca de 60 mil dólares en los últimos años. “Dime tú, con un criterio solamente objetivo, si es que yo no puedo sostener (ese monto)”, replicó al periodista.

Agregó que puede justificar esos ingresos, gracias a recursos provenientes de su Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y a un préstamo familiar.

La denuncia por lavado, siempre según el programa que conduce el periodista Beto Ortiz, se basa en la adquisición de un departamento valorizado en 120,000 dólares y vehículos de las marcas Audi y BMW entre 2023 y 2024.

Vega negó haberse acogido a la colaboración eficaz tanto en este proceso como en la investigación abierta contra el destituido presidente por presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, relacionado con contrataciones irregulares de mujeres jóvenes que obtuvieron empleo en el Ejecutivo tras reunirse con el mandatario en Palacio de Gobierno.

En los últimos días, salieron a la luz más detalles sobre contratos y visitas de mujeres a Jerí en la sede presidencial, algunas de las cuales se extendieron hasta altas horas o incluso durante días festivos. Una de las visitantes, por ejemplo, permaneció toda la noche de Halloween y salió al día siguiente.

“No soy parte de ser colaboradora eficaz porque yo no he cometido ningún delito. Para serlo, tengo que aceptar que he cometido un delito y luego entregar información. Y en ninguno de los aspectos lo soy”, sostuvo.

La abogada relató que conoció a Jerí cuando aún era un legislador raso y lo acompañó cerca de cuatro años y medio, tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo. Al ser consultada por los motivos de su renuncia, aseguró que su decisión respondió a una valoración entre su “carrera profesional y familia”, optando por esta última.

Al asumir la presidencia, Jerí generó controversia por una serie de antiguos tuits sobre “mujeres” y “sexo” que publicó en su juventud, así como por dejar de seguir en Instagram a cerca de 700 cuentas de mujeres, muchas de ellas vinculadas a la creación de contenido erótico.

Las mociones de censura que prosperaron en esta jornada se debieron a reuniones clandestinas que mantuvo con empresarios chinos contratistas del Gobierno y a presuntas irregularidades en contrataciones.

Vega ya había saltado al ojo público en 2022 al participar en una fiesta ilegal junto al entonces congresista en el bar Elephant, también en Miraflores.