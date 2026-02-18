Perú

Exasesora y mano derecha de José Jerí, investigada por lavado de activos, abrió bar en Miraflores con socias de 18 años

La abogada Stephany Vega se encuentra bajo escrutinio por su patrimonio y su cercanía al entorno presidencial; no obstante, defendió la legalidad de sus ingresos

Guardar
La abogada Stephany Vega, exasesora
La abogada Stephany Vega, exasesora de la PCM y cercana a José Jerí, declaró haber abierto un bar en Miraflores con dos socias de 18 años, aunque no precisó la fecha del inicio del negocio

La abogada Stephany Vega, exasesora de alta dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y considerada mano derecha del destituido presidente interino José Jerí, afirmó este lunes que abrió un bar en el distrito limeño de Miraflores junto a dos socias de 18 años, aunque sin especificar la fecha de su “emprendimiento”.

En diálogo con el programa Beto A Saber de Willax, y al ser consultada sobre el bar La Dolida, donde figura como copropietaria, Vega explicó que las socias “son hijas” de un “gran amigo que tenía experiencia en discotecas, bares y restaurantes”.

También respondió sobre su patrimonio, actualmente bajo investigación fiscal por presunto lavado de activos, e indicó que haber percibido cerca de 60 mil dólares en los últimos años. “Dime tú, con un criterio solamente objetivo, si es que yo no puedo sostener (ese monto)”, replicó al periodista.

Agregó que puede justificar esos ingresos, gracias a recursos provenientes de su Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y a un préstamo familiar.

Vega defendió la legitimidad de
Vega defendió la legitimidad de sus ingresos, afirmando que percibió cerca de 60 mil dólares provenientes de su AFP y de un préstamo familiar, en respuesta a la investigación fiscal por presunto lavado de activos

La denuncia por lavado, siempre según el programa que conduce el periodista Beto Ortiz, se basa en la adquisición de un departamento valorizado en 120,000 dólares y vehículos de las marcas Audi y BMW entre 2023 y 2024.

Vega negó haberse acogido a la colaboración eficaz tanto en este proceso como en la investigación abierta contra el destituido presidente por presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, relacionado con contrataciones irregulares de mujeres jóvenes que obtuvieron empleo en el Ejecutivo tras reunirse con el mandatario en Palacio de Gobierno.

En los últimos días, salieron a la luz más detalles sobre contratos y visitas de mujeres a Jerí en la sede presidencial, algunas de las cuales se extendieron hasta altas horas o incluso durante días festivos. Una de las visitantes, por ejemplo, permaneció toda la noche de Halloween y salió al día siguiente.

“No soy parte de ser colaboradora eficaz porque yo no he cometido ningún delito. Para serlo, tengo que aceptar que he cometido un delito y luego entregar información. Y en ninguno de los aspectos lo soy”, sostuvo.

La denuncia en su contra
La denuncia en su contra se fundamenta en la compra de un departamento valorizado en 120,000 dólares y de vehículos Audi y BMW entre 2023 y 2024

La abogada relató que conoció a Jerí cuando aún era un legislador raso y lo acompañó cerca de cuatro años y medio, tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo. Al ser consultada por los motivos de su renuncia, aseguró que su decisión respondió a una valoración entre su “carrera profesional y familia”, optando por esta última.

Al asumir la presidencia, Jerí generó controversia por una serie de antiguos tuits sobre “mujeres” y “sexo” que publicó en su juventud, así como por dejar de seguir en Instagram a cerca de 700 cuentas de mujeres, muchas de ellas vinculadas a la creación de contenido erótico.

Las mociones de censura que prosperaron en esta jornada se debieron a reuniones clandestinas que mantuvo con empresarios chinos contratistas del Gobierno y a presuntas irregularidades en contrataciones.

Vega ya había saltado al ojo público en 2022 al participar en una fiesta ilegal junto al entonces congresista en el bar Elephant, también en Miraflores.

Temas Relacionados

Stephany VegaJosé Jeríperu-politica

Más Noticias

Sporting Cristal 1-0 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

El conjunto peruano afronta el duelo con la misión de tomar ventaja frente al cuadro paraguayo que eliminó a Alianza Lima. Sigue aquí todas las incidencias en directo

Sporting Cristal 1-0 2 de

Golazo de Yoshimar Yotún con espléndida definición en Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

El capitán ‘celeste’ se encargó de ejecutar un penal clave y puso en ventaja a su equipo en Paraguay tras una impecable remate

Golazo de Yoshimar Yotún con

Yahaira Plasencia responde a Magaly Medina tras críticas por show en Virginia: “preocúpate en el fracaso de tu rating”

Luego de que la periodista calificara de “fracaso” un concierto suyo en Virginia por baja asistencia, la salsera reaccionó en redes y lanzó un mensaje directo

Yahaira Plasencia responde a Magaly

Censura de José Jerí EN VIVO: Congreso lo destituyó y se prepara para elegir un nuevo presidente

Con 75 a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento aprobó la censura del mandatario a pocas semanas de las elecciones. Se citó a un nuevo para el día de mañana y elegir al sucesor de Jerí entre cinco candidatos

Censura de José Jerí EN

Explosión en cuartel militar de Pisco: Siete heridos y un desaparecido tras accidente en zona de municiones

La detonación en una instalación militar de Pisco movilizó a equipos de rescate, generó preocupación entre las familias de los soldados y abrió una investigación para esclarecer las causas del accidente y las condiciones de seguridad en el manejo de municiones

Explosión en cuartel militar de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Censura de José Jerí EN

Censura de José Jerí EN VIVO: Congreso lo destituyó y se prepara para elegir un nuevo presidente

Exasesora y mano derecha de José Jerí confirma que fue denunciada por lavado de activos y niega ser colaboradora eficaz

Así fue la salida de José Jerí del Palacio de Gobierno: junto a ministros, saludó al público y se marchó en un vehículo

José María Balcázar se incomoda al ser consultado por su postura sobre el matrimonio infantil y niega arrepentimiento: “Fue sacada de contexto”

Judith Laura Rojas asume como congresista en reemplazo de Carlos Anderson, mientras enfrenta denuncias por violencia familiar

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia responde a Magaly

Yahaira Plasencia responde a Magaly Medina tras críticas por show en Virginia: “preocúpate en el fracaso de tu rating”

La Tigresa del Oriente se proclama como “la primera therian” de la historia del Perú: “lo reconozco”

Andrea Llosa enfrenta a Magaly Medina y expone las cifras de su rating: “Ella no es ambiciosa, es una suerte de Gollum”

Magaly Medina arremete contra ‘Esto sí es amor’ y admite que prefiere a Andrea Llosa: “Empiezo con un miserable 0.5”

Magaly Medina estalla contra gerencia de ATV por su bajo rating: “Estoy muy molesta por la falta de decisiones”

DEPORTES

Sporting Cristal 1-0 2 de

Sporting Cristal 1-0 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

Golazo de Yoshimar Yotún con espléndida definición en Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

Expulsión rigurosa de Luis Iberico tras imprudente infracción en Sporting Cristal vs 2 de Mayo por fase 2 ida de Copa Libertadores 2026

Programación de Latina del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así se transmitirán los partidos por TV, web y app del canal

Técnico de FC Cajamarca negó conflicto de intereses por el doble rol ejercido de Hernán Barcos: “Fue importante para traer buenos jugadores”