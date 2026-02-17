Perú

Las razones que llevaron al Congreso a destituir a José Jerí como presidente del Perú tras 130 días en el cargo

La decisión, tomada durante una sesión extraordinaria y respaldada por una amplia mayoría, fue precedida por la presentación y aprobación de siete mociones que pusieron en entredicho la ética, la idoneidad y la conducta de Jerí Oré

Guardar
El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí. Congreso TV

Perú atraviesa nuevamente una crisis política tras la destitución de José Jerí como presidente, un hecho que marca la salida del séptimo mandatario en apenas una década. La decisión fue tomada por el Congreso de la República, que en una sesión extraordinaria aprobó por mayoría la censura y vacancia del jefe de Estado después de solo 130 días en el cargo.

La medida respondió a múltiples cuestionamientos sobre la ética, la idoneidad y la conducta del presidente, quien quedó envuelto en una sucesión de escándalos que incluyeron presunto tráfico de influencias, contrataciones irregulares y una crisis de legitimidad detonada por el caso conocido como Chifagate.

Durante una maratónica sesión que se extendió desde las 10:00 hasta pasadas las 14:20, el Pleno del Congreso resolvió aprobar la moción de censura con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Siete mociones de orden del día, presentadas por bancadas de todo el espectro político, fundamentaron la incompatibilidad de Jerí con la investidura presidencial y subrayaron la gravedad de las faltas éticas y funcionales atribuibles a su gestión.

El expresidente José Jerí tras
El expresidente José Jerí tras su destitución por el Congreso peruano, en medio de acusaciones de corrupción relacionadas con el escándalo Chifagate y contrataciones irregulares. (Composición: Infobae Perú)

Los argumentos incluyeron la falta de transparencia, el aprovechamiento indebido del cargo, reuniones clandestinas con empresarios vinculados al Estado y denuncias sobre la adjudicación de contratos a personas allegadas.

La caída de Jerí se vio acelerada por el rápido deterioro de su popularidad y la presión institucional generada por la apertura de investigaciones fiscales y de la Contraloría. El contexto de rechazo ciudadano, junto con la acumulación de denuncias y la percepción generalizada de corrupción, selló el destino político de un presidente cuya permanencia resultó insostenible ante el Congreso.

Chifagate como detonante principal de la destitución presidencial

Los escándalos de tráfico de influencias y corrupción se ubicaron en el centro de las siete mociones de censura aprobadas en el Congreso. Varias de estas mociones, como la presentada por la congresista Ruth Luque Ibarra, citaron específicamente las reuniones clandestinas de Jerí con empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong como fundamento para la censura, señalando que estos encuentros constituyeron una incompatibilidad con la investidura presidencial. Luque Ibarra argumentó que el mandatario habría incurrido en tráfico de influencias al mantener contactos no institucionales con proveedores del Estado, lo que derivó en la apertura de investigaciones fiscales.

Las mentiras de José Jerí.
Las mentiras de José Jerí. El mandatario ha caído en enredos por sus propias versiones y testimonios de empresarios chinos. Foto: Composición Infobae

El legislador Elías Varas Melendez, en otra moción, subrayó la exigencia de idoneidad ética y conducta pública irreprochable para ejercer la presidencia. Señaló que las reuniones sin registro oficial con empresarios con intereses económicos directos en el Estado descalificaban a Jerí para el cargo, una postura que fue respaldada por 69 votos a favor en el Congreso.

La moción de Jaime Quito Sarmiento añadió que, además de las reuniones irregulares, existía una contratación sistemática y sin concurso de allegados al círculo del presidente, agravando la percepción de tráfico de influencias. Otros parlamentarios, como Edward Málaga Trillo y Esdras Medina Minaya, sumaron argumentos sobre inconducta funcional grave, visitas de personajes con carpetas fiscales a Palacio y aprovechamiento indebido del cargo para beneficiar a personas vinculadas a Jerí.

Las investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría, junto a la revelación de pagos y transferencias sospechosas, consolidaron la percepción de que Jerí había ejercido el poder de manera clandestina y en favor de intereses particulares, apartándose de los principios de transparencia y probidad exigidos por la Constitución. Las siete mociones, acumuladas por tratarse de materia similar, obtuvieron el respaldo de la mayoría parlamentaria y sellaron la salida anticipada del presidente.

Contrataciones irregulares, otra de las razones centrales en la censura de José Jerí

Otro factor clave señalado en las mociones de censura fue el caso Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) y las contrataciones irregulares en el Poder Ejecutivo. Las bancadas impulsoras de la censura resaltaron que Jerí utilizó este mecanismo, destinado a perfiles técnicos de alto nivel, para incorporar a jóvenes allegadas sin experiencia previa en la administración pública. La moción de Jaime Quito Sarmiento, por ejemplo, vinculó directamente la contratación de estas personas con las reuniones irregulares mantenidas por el presidente, subrayando la gravedad de aprovechar el cargo en beneficio propio.

José Jerí, identificado como Presidente
José Jerí, identificado como Presidente de Perú, sonríe a la derecha, contrastando con una colección de fotos de varias mujeres que trabajan con él en Palacio de Gobierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Contraloría General de la República solicitó expedientes y comprobantes de pago de los contratos, mientras reportajes periodísticos y registros oficiales documentaron la existencia de hasta catorce beneficiarias sin cumplir los perfiles técnicos requeridos. El caso más visible fue el de una ingeniera ambiental que, tras visitas nocturnas a Palacio, obtuvo contratos en EsSalud y el Ministerio del Ambiente.

En el Congreso, la reiteración de estos hechos fue considerada una inconducta funcional grave. El aprovechamiento indebido del cargo, la falta de transparencia en los procesos de contratación y la apertura de investigaciones fiscales por delitos contra la administración pública reforzaron los argumentos para la destitución. La gravedad de estas acciones, señaladas en varias de las mociones acumuladas, consolidó la percepción de que Jerí había vulnerado los principios éticos y legales que exige el ejercicio del poder presidencial.

Temas Relacionados

José JeríPerúCongreso de la RepúblicaChifagateCensura a José Jeríperu-politica

Más Noticias

Destitución de José Jerí: ¿Qué pasará con los ministros de Estado tras la censura del expresidente?

Según explicó el constitucionalista Aníbal Quiroga, el Estado mantiene operatividad institucional mientras el Congreso elige a la nueva autoridad transitoria

Destitución de José Jerí: ¿Qué

Los memes de la destitución de José Jerí como presidente de la República: el ingenio peruano no perdona

La destitución de José Jerí como presidente de Perú desató una ola de memes en redes sociales, donde los peruanos transformaron la inestabilidad política en humor mientras el país se prepara para recibir a su octavo mandatario en diez años

Los memes de la destitución

“Yo optaría por abortar”: la hija mayor de Keiko Fujimori rechaza los dichos de su madre y apoya el aborto en casos de violación

Kyara Villanella, interesada en la Medicina, se declaró a favor del aborto en casos de violencia sexual, en contraste con la postura de su madre candidata. Además, señaló que fue mencionada en una entrevista sin su consentimiento

“Yo optaría por abortar”: la

Censura a José Jerí: reacciones de los políticos ante la caída del presidente interino

El Congreso alcanzó los votos necesarios para destituir al Jerí tras los escándalos del ‘Chifagate’, lo que ha generado reacciones de diversas esferas políticas

Censura a José Jerí: reacciones

Fernando Rospigliosi dejó su micro abierto en plena destitución de José Jerí: “Nos quedamos sin presidente dos días y medio”

Las cámaras de TV Perú captaron una conversación privada que el fujimorista y hasta hoy titular del Congreso mantenía por teléfono durante la votación que destituyó al presidente interino

Fernando Rospigliosi dejó su micro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Yo optaría por abortar”: la

“Yo optaría por abortar”: la hija mayor de Keiko Fujimori rechaza los dichos de su madre y apoya el aborto en casos de violación

Censura a José Jerí: reacciones de los políticos ante la caída del presidente interino

Fernando Rospigliosi dejó su micro abierto en plena destitución de José Jerí: “Nos quedamos sin presidente dos días y medio”

¿Quién ocupará la Presidencia de Perú mientras el Congreso elige al reemplazo de José Jerí?

EN VIVO | José Jerí es destituido de la presidencia: esta es la fecha que se conocerá a su sucesor

ENTRETENIMIENTO

Youna y Samahara Lobatón vuelven

Youna y Samahara Lobatón vuelven a pelear y anuncian el fin de su cercanía: “Ya no habrá novela turca”

Nesty, expareja de Mayra Goñi, lanza tema con Tito El Bambino y alista su regreso a Perú

Xiomy Kanashiro revela que gastó más de 3 mil dólares en regalos para Jefferson Farfán: “Prada y Amiri”

Paulo Londra vuelve al Perú por primera vez en el Estadio Nacional: fecha, precio de entradas y todo sobre el show

Majo con Sabor se pronuncia luego de que Gabriel Calvo oficializara su romance: “Tengo que aceptarlo”

DEPORTES

Miguel Trauco no encuentra equipo

Miguel Trauco no encuentra equipo a causa de la acusación de violencia sexual: Atlético Grau y Alianza Atlético desestiman ofrecimiento

Paulo Dybala contó que Cristiano Ronaldo usa este curioso producto peruano: “Era gracioso”

Gonzalo Bueno impone su favoritismo y derrota a Dutra Da Silva en su estreno en el Challenger 50 de Tigre 2026

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026