Sagasti sobre censura de Jerí: “Es un congreso irresponsable con personajes que no están a la altura de las circunstancias”

En declaraciones sobre la crisis política actual, el expresidente remarcó: “La responsabilidad más importante de la ciudadanía es votar de manera correcta, acertada y castigar a quienes han sido responsables desde el Congreso por todo el desorden que estamos viviendo en la actualidad”

Composición: Infobae Perú
La destitución de José Jerí volvió a estremecer el escenario político peruano en un momento clave: a escasas semanas de las elecciones generales de abril. Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Congreso aprobó la censura del mandatario en una sesión realizada en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión. De esta manera, el Parlamento deberá elegir a su nuevo titular, quien asumirá automáticamente la Presidencia de la República hasta el 28 de julio, cuando el próximo jefe de Estado electo tome el mando.

La caída de Jerí, marcada por la polémica de sus reuniones reservadas con empresarios chinos, episodio conocido públicamente como el “Chifagate”, se produce en un clima de desgaste institucional y desconfianza ciudadana. En este contexto, el expresidente Francisco Sagasti se pronunció desde Guatemala, donde participa en un encuentro internacional sobre democracia y lucha contra el crimen organizado. Sus declaraciones apuntaron directamente al papel del Parlamento en la crisis política que atraviesa el país.

Sagasti: “El tema no es el presidente, sino el Congreso”

El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí. Congreso TV

Consultado por RPP Noticias sobre la censura aprobada contra Jerí, el exmandatario fue enfático en señalar que la raíz del problema no radica únicamente en la figura presidencial. “Lo que queda claro es que el gobierno, luego de la actitud y de los actos que ha cometido el presidente, era insostenible, pero seamos claros, esto no es el presidente, es el Congreso”, afirmó.

Sagasti insistió en que la responsabilidad recae en la mayoría parlamentaria y en la coalición que ha sostenido las últimas decisiones políticas. “El tema no es tanto el presidente, sino un Congreso irresponsable con personajes que realmente no están a la altura de las circunstancias”, declaró. Añadió además: “La mayoría congresal, la coalición de partidos en el Congreso, ya nos ha puesto dos presidentes que han terminado en una situación crítica, uno con vacancia y otro con censura”.

Al ser consultado sobre a qué agrupaciones se refería, evitó mencionar nombres concretos, pero remarcó: “Me refiero a la mayoría de partidos en el Congreso. Prefiero no individualizar a ninguno porque creo que todos son igualmente responsables”. En esa línea, sostuvo que el problema atraviesa distintas posiciones ideológicas: “Abarcan desde partidos de supuestamente izquierda hasta partidos de derecha, pasando por partidos que básicamente son abanderados de la corrupción y de la delincuencia”.

“Cada ciudadano tiene el poder de cambiar esta situación”

Más de 27 millones votarán
Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)

La nueva crisis política reavivó el debate sobre la inestabilidad en el país, que podría llegar a sumar ocho presidentes en una década. Frente a esa cifra, Sagasti fue directo: “Eso es precisamente por lo que ha estado haciendo el Congreso. Empecemos a reflexionar por eso”.

Subrayó que la proximidad de las elecciones obliga a una revisión profunda del voto ciudadano. “Cada uno de nosotros, cada ciudadano, tiene el poder de cambiar esta situación no eligiendo a representantes de los partidos que han causado todo eso”, manifestó.

El exjefe de Estado recordó también su experiencia durante el gobierno de transición que encabezó entre 2020 y 2021. “A mí me tocó gobernar en un momento sumamente complejo, sumamente difícil, y tratamos en la medida de lo posible de gobernar con toda la ciudadanía y hacer lo que tendríamos que hacer”, expresó.

En ese sentido, enfatizó la importancia de la elección congresal. “Yo creo que el tema central es elegir candidatos con las calificaciones y el compromiso con el país, en primer lugar a la presidencia, pero sobre todo elegir a congresistas que no estén manchados”, afirmó. Y agregó: “La responsabilidad más importante de la ciudadanía es votar de manera correcta, acertada y castigar a quienes han sido responsables desde el Congreso por todo el desorden que estamos viviendo en la actualidad”.

Al preguntársele si determinadas bancadas podrían enfrentar un eventual castigo electoral por su postura frente a la censura, Sagasti evitó especular. “Yo nunca me pongo a especular cómo piensan otros dirigentes políticos, yo actúo en base a hechos, en base a situaciones concretas”, sostuvo.

Finalmente, dejó en claro que el escenario inmediato estará marcado por la designación de un nuevo presidente interino: “En este momento lo que tenemos es una elección de un nuevo presidente por un periodo temporal hasta las elecciones”.

Con la censura de José Jerí y las declaraciones de Sagasti apuntando a un Congreso irresponsable, el debate político se intensifica mientras el país se prepara para acudir nuevamente a las urnas en medio de un escenario de alta volatilidad institucional.

