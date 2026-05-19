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Diez hábitos de higiene para hombres y mujeres antes y después del sexo

La higiene íntima también es una forma de autocuidado, de cuidado hacia tu pareja y de prevención frente a infecciones y otros problemas de salud sexual

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasión dura minutos; una infección puede durar semanas. La higiene íntima antes y después de las relaciones sexuales no solo influye en la comodidad o el deseo sexual, también puede ayudar a prevenir infecciones urinarias, hongos, irritaciones e incluso infecciones de transmisión sexual (ITS).

Especialistas en salud sexual advierten que pequeños hábitos cotidianos pueden marcar una gran diferencia para proteger la salud. En esa línea, el Ministerio de Salud (Minsa) recordó que la higiene íntima “no solo es una expresión de autoestima y cuidado personal, sino también una medida fundamental para reducir las probabilidades de contraer infecciones, evitar embarazos no planificados y proteger la salud de la pareja”.

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“La higiene es una forma de decirme que me quiero y me cuido”, resaltó la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa.

1. Lavarse las manos antes del contacto íntimo

Las manos pueden transportar bacterias y hongos hacia las zonas genitales. El Minsa recomienda lavarlas correctamente con agua y jabón antes de cualquier contacto sexual, especialmente si habrá estimulación manual.

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2. Mantener una higiene diaria de los genitales

El aseo íntimo debe formar parte de la rutina diaria tanto en hombres como en mujeres. Lo recomendable es usar agua tibia y, de ser necesario, un jabón suave o neutro para evitar irritaciones.

El Minsa recomienda el lavado diario de los genitales como una de las principales medidas de autocuidado sexual.

3. Los hombres deben limpiar debajo del prepucio

Plátano, pene circuncidado, circunsición - Perú - 20 de agosto
Plátano, pene circuncidado, circunsición - Perú - 20 de agosto (El Tiempo)

Especialistas advierten que muchos hombres olvidan lavar correctamente esta zona. Allí puede acumularse esmegma, una sustancia que favorece malos olores, bacterias e inflamaciones como la balanitis.

4. Evitar duchas vaginales y productos perfumados

Expertos coinciden en que la vagina tiene su propio sistema natural de limpieza y no necesita duchas vaginales, perfumes íntimos ni productos perfumados. El Minsa advirtió que este tipo de prácticas puede alterar la flora vaginal y provocar irritaciones o infecciones.

5. Cepillarse los dientes y mantener higiene bucal

La boca también participa en muchas relaciones sexuales. Una mala higiene bucal puede favorecer la transmisión de bacterias o infecciones.

6. Orinar después del sexo ayuda a prevenir infecciones

Los especialistas recomiendan ir al baño poco después de la relación sexual para ayudar a expulsar bacterias que podrían llegar a las vías urinarias, especialmente en mujeres. Diversos estudios señalan que este hábito podría reducir el riesgo de infecciones urinarias.

7. Usar ropa interior limpia y de algodón

Las telas sintéticas pueden favorecer la humedad y el calor, creando un ambiente ideal para bacterias y hongos. Por ello, se aconseja usar prendas de algodón y cambiarlas diariamente.

8. Extremar la higiene durante la menstruación

El Dr. Daniel Aspilcueta, especialista del Minsa señaló que tener relaciones sexuales durante la menstruación puede ser algo arriesgado debido a que durante este periodo el cuello uterino permanece ligeramente abierto, lo que puede facilitar el ingreso de bacterias y aumentar el riesgo de infecciones. Por esta razón, se recomienda el uso de preservativo.

Además, aconseja cambiar con frecuencia los productos de higiene menstrual como toallas sanitarias y mantener limpieza adecuada antes y después del acto sexual para reducir el riesgo de infecciones.

9. No pasar del sexo anal al vaginal sin higiene

El Minsa advierte sobre el riesgo de transmisión de bacterias intestinales durante las relaciones sexuales por vía anal si no se mantiene una adecuada higiene antes y después del acto.

Los especialistas recomiendan evitar pasar del sexo anal al vaginal sin cambiar el preservativo o sin una limpieza previa.

10. Realizar autoexámenes y chequeos médicos

El Ministerio de Salud recomienda el autoexamen genital como una práctica preventiva para detectar signos de alarma como verrugas, úlceras, secreciones anormales, picazón, irritación o cambios en la piel.

Ante cualquiera de estos síntomas, se aconseja acudir a un establecimiento de salud para recibir diagnóstico y tratamiento oportuno.

El preservativo sigue siendo clave

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Además de la higiene íntima, el Minsa insiste en el uso correcto y constante del preservativo para reducir el riesgo de ITS y embarazos no planificados.

Los especialistas recuerdan que la limpieza ayuda a prevenir infecciones, pero no reemplaza el uso de métodos de protección durante las relaciones sexuales.

¿Necesitas orientación sexual?

El Minsa recuerda a la ciudadanía que pueden comunicarse al 113, opción 3, si desean más información sobre salud sexual, métodos anticonceptivos o prevención de infecciones de transmisión sexual.

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