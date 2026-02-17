Perú

Un Congreso desprestigiado elegirá a un nuevo mandatario: desaprobación del Parlamento alcanza un 80%

José Jerí deja la presidencia luego de cuatro meses de asumir el cargo. El expresidente ahora deberá retornar a sus funciones como congresista de la bancada de Somos Perú

Congresista llama “proxeneta” al presidente
Congresista llama “proxeneta” al presidente José Jerí durante votación de mociones de censura. (Foto: Congreso)

José Jerí oficialmente dejó de ser el presidente del Perú luego de que el Pleno del Congreso votara a favor de su censura. Fueron 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones los que sellaron el destino del que fue mandatario por 130 días.

¿Y qué sigue ahora? El sucesor de Jerí en la presidencia será electo en una próxima sesión del Pleno del Congreso, convocada para el 18 de febrero a las 6:00 p.m.. Mientras tanto, el Perú se queda sin presidente y Jerí deberá retornar al Congreso a partir de mañana y -si lo desea- puede participar de la votación por quién será su sucesor o sucesora en el cargo.

Próximo presidente será parte de un Congreso impopular

Debido a que Jerí fue censurado como presidente del Congreso -y por consiguiente dejó de ser presidente de la República- ahora el Poder Legislativo deberá elegir entre sus miembros a un nuevo presidente, que a su vez se convertirá en el próximo encargado de la Presidencia de la República. Es decir que será un Congreso rechazado por la mayoría de peruanos el encargado de elegir a un nuevo mandatario de entre sus miembros.

La desaprobación al Congreso de Perú alcanzó el 80% en febrero, según la más reciente encuesta de Datum difundida por El Comercio. Este elevado rechazo se refleja también en la figura del presidente José Jerí, cuya desaprobación subió al 53%, mientras que su aprobación descendió de 58% en noviembre a apenas 37% en días previos a su censura.

José Jerí, en el Congreso
José Jerí, en el Congreso de la República, enfrenta una posible moción de censura que podría resultar en su destitución como presidente. (Composición Infobae)

Según el estudio, el 86% de los peruanos considera que el Parlamento actúa guiado por intereses propios, mientras solo un 6% cree que legisla en beneficio del país. En el sur, la desaprobación al Parlamento es aún mayor, situándose en el 89%. Según El Comercio, un 68% de los encuestados percibe a Jerí como sospechoso de corrupción, frente a un 18% que lo ve como víctima de un complot y un 14% que no se pronuncia al respecto.

La pérdida de popularidad de Jerí no se limita a la percepción de corrupción. Las siete mociones de censura debatidas en el Pleno extraordinario del Congreso de Perú estuvieron marcadas por escándalos asociados a visitas no registradas a Palacio, contrataciones cuestionadas de jóvenes mujeres y reuniones del presidente Jerí con empresarios chinos

La Fiscalía ha abierto una investigación de 90 días a Jerí, centrada en presuntas irregularidades en las contrataciones con el Estado de mujeres que lo visitaron previamente en su despacho de Palacio de Gobierno, además de sus vínculos con empresarios chinos.

El presidente peruano José Jeri
El presidente peruano José Jeri deja el cargo luego de 4 meses en Palacio de Gobierno. REUTERS/Gerardo Marin

En el centro del debate sucesorio aparecen dos figuras principales. María del Carmen Alva, abogada con trayectoria en gestión pública y expresidenta del Congreso (2021-2022), es considerada por algunos sectores como opción de continuidad institucional, pero su nombre enfrenta alto rechazo popular y su gestión estuvo marcada por episodios polémicos.

Por otra parte, José María Balcázar, legislador de Perú Libre y exjuez supremo, presenta antecedentes judiciales y posiciones controvertidas en temas sociales. Su posible ascenso sería interpretado como un giro ideológico en la transición a pocas semanas de las elecciones generales.

