Cirujanos de Cusco logran corrección de columna con modelado 3D en adolescente

La intervención resolvió una cifosis progresiva y mejoró la postura y el desarrollo del paciente - Créditos: Essalud.

Un adolescente cusqueño accedió a la primera cirugía de corrección de columna vertebral realizada en la región con modelado 3D, gracias al equipo de Neurocirugía del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de Essalud Cusco. El avance representa un hito para la atención médica especializada fuera de Lima y responde a la demanda de procedimientos complejos en el sur del país.

La intervención se llevó a cabo después de un exhaustivo proceso de evaluación médica. El joven, identificado como Alex, presentaba cifosis, una deformidad progresiva que limitó su postura y afectó distintos aspectos de su desarrollo desde la niñez.

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La condición fue detectada en consultas previas, pero las alternativas disponibles en Cusco resultaban insuficientes hasta la reciente adquisición de equipamiento avanzado.

Los profesionales emplearon tecnología de modelado tridimensional para planificar cada etapa de la operación, lo que permitió anticipar desafíos anatómicos y personalizar las guías quirúrgicas. El uso de imágenes generadas por computadora facilitó la elaboración precisa de los implantes necesarios para estabilizar la columna.

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La primera cirugía de corrección de columna con modelado 3D en Cusco representa un avance sin precedentes para la región (Essalud)

El procedimiento, que duró más de nueve horas, consistió en la colocación de varillas de corrección y prótesis diseñadas a partir de los datos obtenidos con el modelado digital. El doctor José Luis Merma, jefe del Servicio de Neurocirugía, subrayó que la intervención se realizó íntegramente en Cusco, lo que evitó el traslado del paciente a Lima y redujo el tiempo de espera para acceder a la atención. Además, remarcó la importancia de la capacitación constante del personal médico y la renovación tecnológica impulsada por EsSalud en los últimos años.

El neurocirujano Iván Flores explicó que la planificación digital permitió identificar la ubicación exacta de los pernos y minimizar riesgos asociados a la manipulación de la médula espinal. Gracias a la precisión alcanzada con las guías impresas en 3D, los especialistas lograron una intervención más segura y menos invasiva para Alex.

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La recuperación del paciente se desarrolló sin complicaciones en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Tras recibir el alta, el joven retomó gradualmente sus actividades junto a familiares y expresó su agradecimiento al equipo encargado de la operación. Manifestó que el procedimiento transformó su calidad de vida, ya que ahora puede mantener una postura erguida y proyecta un futuro con menores limitaciones físicas.

El hospital anuncia que mantendrá su apuesta por la formación continua y la adquisición de herramientas que permitan replicar experiencias exitosas en otros pacientes con patologías similares.

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La precisión digital facilitó una operación segura, menos invasiva y con menor riesgo para la médula espinal - Créditos: Essalud.

Paciente recupera la movilidad tras operación

Cirujanos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud extirparon con éxito un tumor cervical de alto riesgo a una paciente de 54 años, quien había perdido movilidad en brazos y piernas debido a la compresión medular causada por la masa. El equipo multidisciplinario, liderado por el doctor Gonzalo Ríos, realizó una intervención compleja que permitió retirar completamente el tumor y liberar la médula espinal.

Tras la operación, la paciente recuperó progresivamente la movilidad y actualmente puede caminar sin asistencia, mejorando notablemente su calidad de vida. El procedimiento, considerado de alto riesgo por la ubicación y tamaño del tumor, requirió tecnología avanzada y una planificación exhaustiva.

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