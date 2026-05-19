Perú

Cirujanos de Cusco logran corrección de columna con modelado 3D en adolescente

El uso de imágenes digitales y guías personalizadas permitió una intervención más precisa y segura

Guardar
Google icon
La intervención resolvió una cifosis progresiva y mejoró la postura y el desarrollo del paciente - Créditos: Essalud.
La intervención resolvió una cifosis progresiva y mejoró la postura y el desarrollo del paciente - Créditos: Essalud.

Un adolescente cusqueño accedió a la primera cirugía de corrección de columna vertebral realizada en la región con modelado 3D, gracias al equipo de Neurocirugía del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de Essalud Cusco. El avance representa un hito para la atención médica especializada fuera de Lima y responde a la demanda de procedimientos complejos en el sur del país.

La intervención se llevó a cabo después de un exhaustivo proceso de evaluación médica. El joven, identificado como Alex, presentaba cifosis, una deformidad progresiva que limitó su postura y afectó distintos aspectos de su desarrollo desde la niñez.

PUBLICIDAD

La condición fue detectada en consultas previas, pero las alternativas disponibles en Cusco resultaban insuficientes hasta la reciente adquisición de equipamiento avanzado.

Los profesionales emplearon tecnología de modelado tridimensional para planificar cada etapa de la operación, lo que permitió anticipar desafíos anatómicos y personalizar las guías quirúrgicas. El uso de imágenes generadas por computadora facilitó la elaboración precisa de los implantes necesarios para estabilizar la columna.

PUBLICIDAD

La primera cirugía de corrección de columna con modelado 3D en Cusco representa un avance sin precedentes para la región (Essalud)

El procedimiento, que duró más de nueve horas, consistió en la colocación de varillas de corrección y prótesis diseñadas a partir de los datos obtenidos con el modelado digital. El doctor José Luis Merma, jefe del Servicio de Neurocirugía, subrayó que la intervención se realizó íntegramente en Cusco, lo que evitó el traslado del paciente a Lima y redujo el tiempo de espera para acceder a la atención. Además, remarcó la importancia de la capacitación constante del personal médico y la renovación tecnológica impulsada por EsSalud en los últimos años.

El neurocirujano Iván Flores explicó que la planificación digital permitió identificar la ubicación exacta de los pernos y minimizar riesgos asociados a la manipulación de la médula espinal. Gracias a la precisión alcanzada con las guías impresas en 3D, los especialistas lograron una intervención más segura y menos invasiva para Alex.

La recuperación del paciente se desarrolló sin complicaciones en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Tras recibir el alta, el joven retomó gradualmente sus actividades junto a familiares y expresó su agradecimiento al equipo encargado de la operación. Manifestó que el procedimiento transformó su calidad de vida, ya que ahora puede mantener una postura erguida y proyecta un futuro con menores limitaciones físicas.

El hospital anuncia que mantendrá su apuesta por la formación continua y la adquisición de herramientas que permitan replicar experiencias exitosas en otros pacientes con patologías similares.

La precisión digital facilitó una operación segura, menos invasiva y con menor riesgo para la médula espinal - Créditos: Essalud.
La precisión digital facilitó una operación segura, menos invasiva y con menor riesgo para la médula espinal - Créditos: Essalud.

Paciente recupera la movilidad tras operación

Cirujanos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud extirparon con éxito un tumor cervical de alto riesgo a una paciente de 54 años, quien había perdido movilidad en brazos y piernas debido a la compresión medular causada por la masa. El equipo multidisciplinario, liderado por el doctor Gonzalo Ríos, realizó una intervención compleja que permitió retirar completamente el tumor y liberar la médula espinal.

Tras la operación, la paciente recuperó progresivamente la movilidad y actualmente puede caminar sin asistencia, mejorando notablemente su calidad de vida. El procedimiento, considerado de alto riesgo por la ubicación y tamaño del tumor, requirió tecnología avanzada y una planificación exhaustiva.

Temas Relacionados

CuscoEssaludsaludcirugíaperu-noticias

Más Noticias

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Esta jornada podría definir al nuevo ganador de la primera fase del campeonato peruano. Conoce todos los detalles

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Partidos de hoy, martes 19 de mayo de 2026: programación, horarios, canales TV y resultados en vivo

Jornada cargada de fútbol internacional con la Premier League inglesa, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana como protagonistas. Boca Juniors, São Paulo, Fluminense y Chelsea son algunos de los equipos en acción este martes. Aquí la guía completa de partidos, horarios en hora peruana y dónde verlos

Partidos de hoy, martes 19 de mayo de 2026: programación, horarios, canales TV y resultados en vivo

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para mayo 2026 para el sector público

La quinta remuneración de 2026 para los trabajadores públicos se pagará luego de la quincena del mes de mayo

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para mayo 2026 para el sector público

Corte de agua para este 20 de mayo: conoce cuáles son las zonas afectadas

La interrupción del servicio alcanzará a numerosos usuarios y se realizará en distintos horarios, según la ubicación de las áreas incluidas en las labores programadas

Corte de agua para este 20 de mayo: conoce cuáles son las zonas afectadas

Universitario vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ buscarán levantarse frente el recién ascendido de visita, un choque que marcará el debut de Héctor Cúper en el campeonato nacional. Conoce todos los detalles del vital cotejo

Universitario vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga vuelve a llamar a la insurgencia luego de proclamación de resultados: “Tenemos derecho a rebelarnos”

Rafael López Aliaga vuelve a llamar a la insurgencia luego de proclamación de resultados: “Tenemos derecho a rebelarnos”

PJ admite demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE, pero programa audiencia para luego de segunda vuelta

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

PPK confirma que Keiko Fujimori le pidió disculpas y anuncia que votará por quien “va a poner orden”, el lema de la candidata

¿Las fallas de la ONPE alteraron las Elecciones 2026? Universidad de Stanford revisó 87 mil actas y reveló su conclusión

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina reacciona al beso de Onelia Molina y Kevin Díaz en EEG: “Esas bocas ya se conocían”

Magaly Medina reacciona al beso de Onelia Molina y Kevin Díaz en EEG: “Esas bocas ya se conocían”

Carlos Gassols abre su corazón a Infobae Perú: el arte como destino y una vida dedicada a la escena

Katy Jara anuncia su tercer embarazo: “La medicina dijo que no, pero Dios me ha hecho volver a sonreír”

Yaco Eskenazi celebra el casting de Victoria’s Secret de Natalie Vértiz: “Ya eres un angelito”

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

DEPORTES

Ignacio Buse destaca su triunfo ante Flavio Cobolli, top 12 del mundo, en ATP 500 de Hamburgo: “Sabía que podía ganarle”

Ignacio Buse destaca su triunfo ante Flavio Cobolli, top 12 del mundo, en ATP 500 de Hamburgo: “Sabía que podía ganarle”

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Partidos de hoy, martes 19 de mayo de 2026: programación, horarios, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Yadhira Anchante, armadora de la selección, revela que recibió 2 ofertas de la Liga Peruana de Vóley y confirma su futuro