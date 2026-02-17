Perú

Perú cumplirá 24 horas sin presidente: Congreso destituye a José Jerí y pone plazo para nuevas elecciones

Con más de 70 votos a favor, la representación parlamentaria aprobó la moción de censura en contra del jefe de Estado interino, quien abandona el cargo con fuertes cuestionamientos y dos investigaciones

Palacio de gobierno podría recibir
Palacio de gobierno podría recibir a su octavo ocupante en 10 años. | Andina

El Congreso de la República dejó al país sin jefe de Estado durante al menos 24 horas, tras la censura de José Jerí, quien ejercía el cargo de manera interina. Esta decisión, adoptada en una sesión extraordinaria marcada por tensiones políticas y procedimientos acelerados, sume a Perú en una situación inédita de acefalía ejecutiva mientras el Parlamento se prepara para elegir un nuevo titular en las próximas horas.

La crisis institucional se desencadenó el martes, 17 de febrero de 2026, cuando el Pleno del Congreso aprobó, por una abrumadora mayoría, las siete mociones de censura presentadas. Con 75 votos a favor, la Cámara legislativa resolvió la destitución del presidente interino, quien había asumido tras la vacancia de su antecesora, Dina Boluarte, en medio de una ola de inestabilidad política. La votación se produjo después de una serie de maniobras parlamentarias que buscaron acelerar el proceso y evitar un debate prolongado sobre el futuro de la jefatura del Estado.

La congresista Susel Paredes presentó una solicitud para exonerar la discusión de una hora que normalmente precede a la votación de la censura, lo que permitió ir directamente al sufragio. Esta moción fue aprobada con 84 votos a favor, eliminando cualquier instancia de debate adicional y precipitando la decisión del Legislativo. Según la parlamentaria, la urgencia de la situación justificaba omitir los procedimientos habituales y avanzar de manera expedita hacia la resolución del caso.

Horas antes, la congresista Ana Zegarra, representante de Somos Perú y considerada aliada política de Jerí, intentó frenar la inminente destitución proponiendo una cuestión de orden. Su iniciativa buscaba que el caso fuera remitido a la Comisión de Constitución, con el objetivo de definir si correspondía una censura o, en su defecto, una vacancia. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el Pleno, que votó en contra con 71 votos, frente a 34 a favor y una abstención. De esta forma, el Congreso ratificó su voluntad de continuar con el procedimiento de censura sin pasar por instancias adicionales.

El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí. Congreso TV

Durante la sesión, que se extendió sin recesos hasta entrada la tarde, la Mesa Directiva del Congreso, encabezada por Fernando Rospigliosi, declaró oficialmente la censura tanto del cargo de presidente del Congreso como de la Presidencia de la República. Comunicó que, tras la aprobación de las mociones, corresponde iniciar el proceso para elegir a un nuevo presidente del Congreso, quien asumirá automáticamente la jefatura del Estado en calidad de encargado, según lo estipulado en el Reglamento del Congreso y la Constitución Política del Perú.

¿Cómo se elegirá al nuevo presidente del Perú?

Fernando Rospigliosi, vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, mencionó que, tras la salida de José Jerí, la elección del nuevo titular parlamentario se realizará en sesión plenaria el miércoles, 18 de febrero de 2026, a las 18:00 horas.

Así, el plazo para presentar candidaturas vence hoy, martes 17, a las 18:00 horas, y las postulaciones deberán estar avaladas por el vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios constituidos.

El escenario de acefalía presidencial implica que, hasta la designación de un nuevo presidente del Congreso, Perú permanecerá sin jefe de Estado formal, pero con el gabinete ministerial funcionando hasta la designación de uno nuevo. Una situación que no tiene precedentes recientes y que genera incertidumbre sobre la gobernabilidad y la continuidad de las funciones ejecutivas.

José Jerí fue censurado con
José Jerí fue censurado con 75 votos a favor. (Composición Infobae)

La sesión extraordinaria fue suspendida tras aprobarse la dispensa del trámite de aprobación del acta, una formalidad necesaria para ejecutar lo acordado por el Pleno. “Se suspende la sesión”, declaró Rospigliosi, dejando en manos de los bloques parlamentarios la tarea de definir sus candidatos y prepararse para una jornada clave en la que se decidirá la conducción política del país.

