“Me sentí incómoda”: Francis Paredes se mostró sorprendida por los jaloneos de María del Carmen Alva en el Congreso

Francis Paredes aseguró que se sintió incómoda, pero intentó tranquilizar a María del Carmen Alva.

Francis Paredes es la congresista que fue víctima de la agresión física de parte de María del Carmen Alva durante el debate para el retorno de la bicameralidad. La accionpopulista cogió del cuello a la maestra para presionarla a que vote a favor de esta reforma constitucional. Paredes confesó que la actitud de la expresidenta del Parlamento la sorprendió e incomodó.

La integrante de la bancada de Bloque Magisterial conversó con Panorama y se pronunció sobre el incidente que padeció en en el Pleno del Congreso. Al respecto, señaló que luego de ser manipulada físicamente se sintió afectada. “Me sentí un poco sorprendida, me sentí incómoda, no voy a mentir. Pero, de alguna u otra manera, pensaban que con un voto iban a poder alcanzar los objetivos que tenían”, declaró.

María del Carmen Alva jalonea a Francis Paredes para que cambie su voto por la bicameralidad.

Según comentó, la autora de una de las reformas políticas se acercó a su peldaño para comentarle que solo faltaba un voto para aprobar el retorno a la bicameralidad, por lo que esperaba que pueda cambiar su postura con respecto a esta medida. “Me decía ‘cambiemos la historia del país, un voto nada más falta y esto puede dar muestra a los medios de comunicación que también están de acuerdo. Todos están de acuerdo con nosotros’. Así me dijo”, reveló.

No vio necesario retirarse

La profesora mencionó que la situación que atravesó en el hemiciclo fue una situación “atípica” que no se ha vivido anteriormente. Según contó, ella ya tenía su voto definido y su postura era en contra de la instauración de una segunda cámara en el Congreso. Por este motivo no accedió a la propuesta de Alva.

En lo que concierne a su respuesta ante la intimidación de la accionpopulista, aseguró que no se vio en la necesidad de retirarse de su asiento porque consideró que sabía cómo trabajar con ese tipo de actitudes, ya que es maestra y sabe cómo manejar situaciones similares en sus alumnos.

“Soy profesora y dentro de este espacio que vengo trabajando hace muchísimos años, en el nivel secundario, conozco las reacciones de los jóvenes y cumplimos reglamentos dentro del Congreso [...] Yo estoy tranquila y le digo ‘tranquilízate’ y ella me dice ‘no, este es un proyecto que va a cambiar, que va a dar mejores oportunidades al país con proyectos que van a ser más debatidos’. En realidad, la colega María del Carmen es autora de uno de estos proyectos”, comentó.

La congresista María del Carmen Alva quiso obligar a Francis Paredes a votar a favor de la bicameralidad

De acuerdo a la legisladora, cuando Alva se acerca a conversar con ella, Paredes le dejó en claro que no tenía intención de cambiar su voto porque era la postura de su grupo parlamentario.

“Me dijo ‘apóyanos, nos falta un voto, solo un voto’ y yo le dije que no iba a cambiar mi voto porque ya estaba decidido. Es más, le dije que ahí estaba el congresista Balcazar, que converse con él, de repente él que es abogado puede dar una explicación de todo este proceso pero, para mí particularmente, tengo que dar una respuesta a mi pueblo”, detalló.

La parlamentaria recalcó que se siente “débil” por ser ella a quien haya acudido la extitular del Poder Legislativo para convencer de cambiar su voto. “Yo no sé quién es débil o quién es fuerte, lo único que sé es que lo que nosotros hacemos en este marco del desarrollo de un Pleno es buscar el mayor debate para poder dar muestras a la población”, aseguró.

Alva defiende sus actitudes

La derechista se pronunció acerca de la presión que ejerció en contra de Francis Paredes y aseguró que se siente “feliz” con sus actitudes. Asimismo, afirmó que el país está en democracia gracias a su carácter.

“Hasta mi madre me ha llamado a preguntarme por esto. [...] Soy muy feliz como soy, me gusta el carácter que tengo, porque gracias al carácter que tengo estamos en democracia, gracias al Congreso que tuve el honor de presidir”, indicó.

Por su parte, descartó que el hecho grabado por las cámaras se haya tratado de una situación de violencia y señaló que el rol del congresista es convencer a la representación nacional de votar a favor de ciertos proyectos. “Soy una persona de gestos, de abrazar. No es una mala forma, no es presión. No agrandemos esto. Cuando converso, abrazo a la gente”, añadió.