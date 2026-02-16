Perú

Laura Spoya: Exponen a misterioso joven retirando objetos del vehículo de la exmodelo tras violento choque

El sujeto llegó poco después del impacto y realizó llamadas antes de acercarse al vehículo

Guardar
El joven llegó en una camioneta y fue visto entrando al vehículo mientras la conductora era atendida por personal de emergencia. TikTok/ Reporte Semanal.

El accidente vehicular que sufrió Laura Spoya continúa generando repercusiones y nuevas interrogantes, no solo por la gravedad de sus lesiones, sino también por un hecho que quedó registrado en video y que ha despertado polémica. Un sujeto fue captado retirando objetos del vehículo de la exreina de belleza mientras ella era auxiliada por personal de emergencia, una escena que ha llamado la atención de la opinión pública y que aún no tiene una explicación clara.

Las imágenes fueron difundidas por el dominical Reporte Semanal, que mostró cómo, en medio del despliegue policial y la presencia de los bomberos, un joven llegó al lugar del accidente en una camioneta blanca y se aproximó al automóvil siniestrado. El hecho ocurrió en el distrito de Santiago de Surco, donde la conductora había protagonizado el violento choque horas antes.

De acuerdo con el material televisivo, el sujeto arribó pasadas las 3:37 de la madrugada, cuando la situación aún era tensa y la prioridad de los equipos de emergencia era atender a la conductora, quien presentaba lesiones de consideración. El joven estacionó su vehículo frente al lugar del accidente y, según el relato de un testigo recogido por el programa, permaneció algunos minutos realizando llamadas telefónicas antes de acercarse al automóvil.

Sujeto fue grabado entrando al
Sujeto fue grabado entrando al vehículo de Laura Spoya tras el accidente y retirando objetos. TikTok/ Reporte Semanal.

Bajó un policía y ahí mismo llegó un vehículo blanco que se estacionó al frente. Empezó a llamar por teléfono. ¿Con quién coordinaría?, no sé”, comentó el testigo para el dominical, dejando abierta la interrogante sobre las comunicaciones que el sujeto mantenía en ese momento.

Las imágenes muestran que, mientras los efectivos policiales y los bomberos continuaban con sus labores, el joven se aproximó al vehículo de la conductora, abrió una de las puertas y comenzó a retirar algunos objetos del interior. En un primer momento, se le observa llevándose lo que aparentemente era una almohada, aunque posteriormente regresó al auto para retirar otros artículos cuyo contenido no pudo ser identificado con precisión en el reportaje.

El registro audiovisual también evidenció que, cuando el sujeto se disponía a retirarse, fue interceptado por un policía. Tras un breve intercambio de palabras, el agente permitió que se marchara sin que se produjera ninguna intervención adicional. Hasta el momento, se desconoce la identidad del joven, así como la naturaleza exacta de los objetos que fueron retirados del vehículo.

Sujeto fue grabado entrando al
Sujeto fue grabado entrando al vehículo de Laura Spoya tras el accidente y retirando objetos. TikTok/ Reporte Semanal.

Este episodio ha generado diversas preguntas entre los televidentes y usuarios en redes sociales, especialmente sobre si el sujeto tenía algún vínculo con la conductora o si contaba con autorización para retirar pertenencias del automóvil en medio de un procedimiento de emergencia. El reportaje no logró determinar estos detalles, por lo que el hecho permanece rodeado de incertidumbre.

Mientras tanto, la atención pública también se ha centrado en el estado de salud de la exreina de belleza, quien sufrió lesiones severas a consecuencia del impacto. Días después del accidente, la propia conductora ofreció declaraciones al programa Al sexto día, donde explicó el alcance de las heridas y el tratamiento médico al que fue sometida.

Me han puesto tres clavos distintos, cosas de titanio en la espalda, pero ha sido una cirugía exitosa”, contó, al describir el procedimiento quirúrgico al que tuvo que someterse tras la lesión en la columna.

Sujeto fue grabado entrando al
Sujeto fue grabado entrando al vehículo de Laura Spoya tras el accidente y retirando objetos. TikTok/ Reporte Semanal.

La operación fue un éxito

La conductora detalló además la gravedad de la fractura sufrida y los riesgos que implicaba. “Me fracturé la L1 que es la vértebra que conduce a los nervios principales, que son los encargados de los esfínteres y de la movilidad de las piernas”, explicó, evidenciando la complejidad del cuadro médico que enfrentó tras el accidente.

Según relató, aunque la intervención fue favorable, el proceso de recuperación será largo y exigirá disciplina y paciencia. Los especialistas le han indicado que deberá seguir un tratamiento riguroso durante varios meses para recuperar la fuerza y la estabilidad, y aun así es probable que no vuelva a tener exactamente la misma movilidad que antes del accidente.

Laura Spoya, en una imagen
Laura Spoya, en una imagen compuesta con su vehículo gravemente dañado tras un accidente, confiesa no recordar el suceso. (Composición Infobae)

Temas Relacionados

Laura SpoyachoqueSantiago de SurcoPNPperu-entretenimiento

Más Noticias

José Jerí asegura que la vacancia es el procedimiento que corresponde constitucionalmente y no la censura

“Respeto la decisión del Congreso”. El jefe de Estado sostuvo que no le corresponde asistir bajo ese procedimiento y reiteró que tiene capacidad moral para gobernar

José Jerí asegura que la

Sorteo de La Tinka del domingo 15 de febrero de 2026: estos son los números ganadores de la fecha

Como cada domingo, se informan los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del último sorteo

Sorteo de La Tinka del

José Jerí defiende contratación de jóvenes que lo visitaron: “Han trabajado conmigo en el Congreso”

Presidente en conversación con Milagros Leiva sostuvo que las reuniones no siempre terminaron con él y que participaron hombres y mujeres

José Jerí defiende contratación de

Qué se celebra el 16 de febrero en el Perú: figuras que tejieron identidad desde la gestión pública, la música y la literatura

Las conmemoraciones de esta fecha incluyen nacimientos y fallecimientos de personalidades vinculadas a la cultura, la política y el deporte, quienes influyeron de manera duradera en la historia nacional peruana

Qué se celebra el 16

Ganadores del Gana Diario este 15 de febrero de 2026

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo diario a las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

Ganadores del Gana Diario este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Sí, por supuesto”: secretario de

“Sí, por supuesto”: secretario de APP señala que César Acuña busca sacar a José Jerí de la presidencia, pero luego retrocede

Escándalo en EsSalud: Denuncian copamiento de APP y que empresas de hermanos de funcionaria ganan S/ 6 millones mientras hospitales colapsan

Keiko Fujimori reafirma su apoyo a José Jerí y tilda a Rafael López Aliaga de “títere de los caviares”, misógino y sin “madurez emocional”

Congreso gastará más de un millón de soles en renovar su flota con 10 vehículos de lujo: 5 sedán y 5 pick-up doble cabina

La defensa del premier a José Jerí: menciona que habría usado capucha porque “tenía frío” y que “también se quedaron varones a dormir en Palacio”

ENTRETENIMIENTO

El contundente mensaje que

El contundente mensaje que Youna envió a Samahara Lobatón por San Valentín: “no necesitas a un hombre para ser feliz”

Muñeco gigante de Jorge Luna causa furor en los Carnavales de Cajabamba por su increíble parecido

Lis Padilla se conmueve hasta las lágrimas tras serenata con mariachis de Tania Pinedo: “nuestro primer San Valentín juntas”

Suheyn Cipriani rompe en llanto tras admitir que aún ama a Macarius pero “así se han dado las cosas”

Laura Spoya agradece apoyo de familia y amigos tras accidente pero olvida a Brian Rullán: “han estado desde el primer día”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 3 del Torneo Apertura

Partidos de hoy, domingo 15 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima derrota a Géminis 3 sets a 1 en la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 EN VIVO: así van los equipos tras final de la fecha 7 - Fase 2

Resultados de la Liga Peruana de Vóley en la fecha 7, fase 2: así van los equipos en el torneo