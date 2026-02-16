Laura Spoya: Exponen a misterioso joven retirando objetos del vehículo de la exmodelo tras violento choque

El joven llegó en una camioneta y fue visto entrando al vehículo mientras la conductora era atendida por personal de emergencia. TikTok/ Reporte Semanal.

El accidente vehicular que sufrió Laura Spoya continúa generando repercusiones y nuevas interrogantes, no solo por la gravedad de sus lesiones, sino también por un hecho que quedó registrado en video y que ha despertado polémica. Un sujeto fue captado retirando objetos del vehículo de la exreina de belleza mientras ella era auxiliada por personal de emergencia, una escena que ha llamado la atención de la opinión pública y que aún no tiene una explicación clara.

Las imágenes fueron difundidas por el dominical Reporte Semanal, que mostró cómo, en medio del despliegue policial y la presencia de los bomberos, un joven llegó al lugar del accidente en una camioneta blanca y se aproximó al automóvil siniestrado. El hecho ocurrió en el distrito de Santiago de Surco, donde la conductora había protagonizado el violento choque horas antes.

De acuerdo con el material televisivo, el sujeto arribó pasadas las 3:37 de la madrugada, cuando la situación aún era tensa y la prioridad de los equipos de emergencia era atender a la conductora, quien presentaba lesiones de consideración. El joven estacionó su vehículo frente al lugar del accidente y, según el relato de un testigo recogido por el programa, permaneció algunos minutos realizando llamadas telefónicas antes de acercarse al automóvil.

“Bajó un policía y ahí mismo llegó un vehículo blanco que se estacionó al frente. Empezó a llamar por teléfono. ¿Con quién coordinaría?, no sé”, comentó el testigo para el dominical, dejando abierta la interrogante sobre las comunicaciones que el sujeto mantenía en ese momento.

Las imágenes muestran que, mientras los efectivos policiales y los bomberos continuaban con sus labores, el joven se aproximó al vehículo de la conductora, abrió una de las puertas y comenzó a retirar algunos objetos del interior. En un primer momento, se le observa llevándose lo que aparentemente era una almohada, aunque posteriormente regresó al auto para retirar otros artículos cuyo contenido no pudo ser identificado con precisión en el reportaje.

El registro audiovisual también evidenció que, cuando el sujeto se disponía a retirarse, fue interceptado por un policía. Tras un breve intercambio de palabras, el agente permitió que se marchara sin que se produjera ninguna intervención adicional. Hasta el momento, se desconoce la identidad del joven, así como la naturaleza exacta de los objetos que fueron retirados del vehículo.

Este episodio ha generado diversas preguntas entre los televidentes y usuarios en redes sociales, especialmente sobre si el sujeto tenía algún vínculo con la conductora o si contaba con autorización para retirar pertenencias del automóvil en medio de un procedimiento de emergencia. El reportaje no logró determinar estos detalles, por lo que el hecho permanece rodeado de incertidumbre.

Mientras tanto, la atención pública también se ha centrado en el estado de salud de la exreina de belleza, quien sufrió lesiones severas a consecuencia del impacto. Días después del accidente, la propia conductora ofreció declaraciones al programa Al sexto día, donde explicó el alcance de las heridas y el tratamiento médico al que fue sometida.

“Me han puesto tres clavos distintos, cosas de titanio en la espalda, pero ha sido una cirugía exitosa”, contó, al describir el procedimiento quirúrgico al que tuvo que someterse tras la lesión en la columna.

La operación fue un éxito

La conductora detalló además la gravedad de la fractura sufrida y los riesgos que implicaba. “Me fracturé la L1 que es la vértebra que conduce a los nervios principales, que son los encargados de los esfínteres y de la movilidad de las piernas”, explicó, evidenciando la complejidad del cuadro médico que enfrentó tras el accidente.

Según relató, aunque la intervención fue favorable, el proceso de recuperación será largo y exigirá disciplina y paciencia. Los especialistas le han indicado que deberá seguir un tratamiento riguroso durante varios meses para recuperar la fuerza y la estabilidad, y aun así es probable que no vuelva a tener exactamente la misma movilidad que antes del accidente.

Laura Spoya, en una imagen compuesta con su vehículo gravemente dañado tras un accidente, confiesa no recordar el suceso. (Composición Infobae)