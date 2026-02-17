Laura Spoya fue captada en confianza con el mismo joven que retiró objetos de su auto tras el accidente: revelan nuevas imágenes

Testimonios, videos y declaraciones televisivas reconstruyen el momento en que un hombre ingresó al vehículo de Laura Spoya tras el accidente, mientras continúan las dudas. ATV / Magaly TV La Firme.

El accidente que sufrió Laura Spoya no solo generó preocupación por su estado de salud, sino que con el paso de los días ha ido despertando una serie de interrogantes que hoy alimentan la conversación pública.

Mientras la exreina de belleza se recupera tras una riesgosa operación y permanece estable, nuevos videos difundidos en televisión y redes sociales han puesto el foco en un personaje que apareció en la escena pocos minutos después del choque y que, según diversas versiones, mantendría una relación cercana con ella.

Las imágenes, difundidas inicialmente por el portal Instarándula y luego comentadas en el programa Magaly TV, la Firme, muestran al mismo joven que llegó al lugar del accidente de Spoya mientras bomberos, policías y personal de serenazgo atendían la emergencia. La presencia de este muchacho llamó la atención no solo por la rapidez con la que apareció, sino también porque fue captado retirando objetos del vehículo siniestrado.

Magaly Medina cuestiona procedimiento tras accidente de Laura Spoya

Ante ello, la conductora Magaly Medina expresó sus dudas sobre lo ocurrido y cuestionó la aparente facilidad con la que el joven accedió al automóvil. “El portal de Instarándula compartió unas imágenes de ella con un chico con el que está en una situación, digamos, bastante cercana. Pero además, un programa de Latina, Reporte Semanal, el fin de semana, emitió unas imágenes de las cámaras de seguridad de la municipalidad de Surco, creemos, donde se ve a un muchacho llegar y parece que con el permiso de la policía y de los serenazgos, sacar cosas del auto de Laura Spoya mientras Laura estaba siendo atendida por los bomberos”, señaló.

La periodista continuó cuestionando el procedimiento que se siguió en el lugar del accidente, subrayando que, en situaciones de este tipo, los vehículos suelen quedar bajo custodia para permitir los peritajes correspondientes.

“Hay cosas que cuando una escena de un choque, de un accidente, la policía cuida todo para los peritajes que tienen que hacer luego. Pero ¿Qué corona tiene ella? ¿Qué corona tenían como para que la policía, los bomberos, todos los que estaban ahí, dejaron entrar, aparentemente con autorización, a este muchacho y sacar cosas de un vehículo que acababa de chocar?”, comentó en tono crítico.

En su intervención, Medina también ironizó sobre algunos de los objetos que se habrían retirado del vehículo. “Ahí está. Entra y saca una especie de almohada. Parece que no solo iba con pijama Laura a su reunión de esa hora, iba hasta con almohada. Y algo más lleva, no sé si es una cartera, si es una cosa, saca algo más en la otra mano que no se ve bien. Pero esto mientras todavía Laura estaba ahí. O sea, ¿Quién a este chico le pasa la voz tan rápido?”, cuestionó.

Las últimas imágenes de Laura Spoya y Sebastián Gálvez Seguín tras accidente

El interés por conocer la identidad del muchacho llevó a que el portal Instarándula difundiera un video grabado el día previo al accidente. En esas imágenes se ve a Laura Spoya en lo que sería una cevichería, compartiendo con un grupo de personas. En el registro, el mismo joven aparece sentado a su lado, hablándole al oído y rodeándola con el brazo, en una actitud que evidenciaría confianza y cercanía.

El informe de Magaly Medina señaló que el hombre fue identificado como Sebastián Gálvez Seguín, quien, según sus redes sociales, habría trabajado en la producción del reality Esto es guerra desde el año 2019. Para corroborar esta información, el programa consultó al exchico reality Israel Dreyfus, quien confirmó conocerlo. “Sí, sí, lo conozco. Él trabajó en producción en Esto es guerra”, respondió al ser consultado.

La verificación continuó al comparar características físicas visibles en los videos. Según la nota, el joven que retiraba los objetos del vehículo presentaba un tatuaje en la pantorrilla derecha, además de piercings en la oreja y un corte de cabello similar al que Sebastián Gálvez muestra en sus redes sociales. Estos elementos reforzaron la hipótesis de que se trataría de la misma persona.

Otro aspecto que llamó la atención fue la relación que aparentemente existe entre ambos en el entorno digital. El reportaje señaló que la exreina de belleza y Sebastián Gálvez se siguen mutuamente en redes sociales y que él también tendría vínculo con algunos miembros de la familia de la modelo, lo que sugiere que no se trataría de un desconocido.

