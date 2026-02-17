¿Quién ocupará la Presidencia de Perú mientras el Congreso elige al reemplazo de José Jerí?

Expresidente del TC se pronunció tras la censura de José Jerí. | TV Perú

Con 75 votos a favor, el escenario político en Perú adquirió una nueva dimensión tras la destitución de José Jerí como presidente del Congreso y, en consecuencia, como jefe de Estado interino. A menos de dos meses de las Elecciones Generales, la representación nacional deberá elegir al octavo presidente del país en menos de 10 años.

Al respecto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, mencionó que, si bien no existe reglamentación al respecto, dado que “la situación actual supera el marco previsto por el artículo 115 de la Carta Magna y la ley 27361″, por lógica institucional es el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien deberá ocupar de forma transitoria el Ejecutivo, a fin de evitar un vacío de poder.

“Estamos frente a una situación no prevista, pero por lógica, habiéndose adoptado la decisión de censurarlo y, por lo tanto, quitarle la presidencia del Congreso, que era la condición para tener la presidencia de la República, creo que se ha producido un cese del señor José Jerí y asume momentáneamente, de hoy a mañana, el presidente encargado. Es decir, el señor Fernando Rospigliosi, que está a cargo del Congreso de la República, asume la Presidencia por horas y tendrá que entregar la banda presidencial a quien se elija mañana y asuma la presidencia de la República”, sostuvo en entrevista con TV Perú.

Para el jurista, la asunción del fujimorista es automática y responde a la necesidad de mantener la continuidad de las funciones estatales. “El acto material de entregarle la banda es un acto formal que no desvirtúa el significado de fondo de la situación, por lo tanto, no necesariamente se debe realizar el acto protocolar, sobre todo porque eso será por horas”, precisó.

Parlamentario encargado de la Presidencia del Congreso es el nuevo presidente, según Ernesto Blume. | Congreso

Destacó que la decisión del Congreso tiene carácter firme y que José Jerí debe retirarse del Palacio de Gobierno sin demora, ya que ha cesado en sus funciones. “José Jerí debería abandonar Palacio hoy mismo porque ya en este momento, dada la situación adoptada, es un acto firme y consistente y, por tanto, debe simplemente retirarse de Palacio de Gobierno”, indicó.

En relación a lo que será el octavo mandato presidencial en 10 años, invocó a los votantes a elegir bien a los próximos representantes del país para “que den la talla de estadistas para dirigir un país”. “Yo creo que hemos tenido una ausencia de personajes para la presidencia. Ojalá el pueblo peruano sea luminoso y elija a quien tenga las condiciones para comandar el origen del país”, agregó.

¿Cómo y cuándo se elegirá al sucesor de José Jerí?

La destitución de José Jerí activa el mecanismo de sucesión presidencial previsto en la Constitución peruana. Según el procedimiento parlamentario, el Pleno del Congreso de la República debe convocar a una nueva sesión para elegir un nuevo presidente del Congreso, quien asumirá la jefatura del Estado de manera interina hasta la transmisión de mando oficial, programada para el 28 de julio.

Fernando Rospigliosi, vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, anunció que la elección del nuevo titular parlamentario se realizará en sesión plenaria el miércoles, 18 de febrero de 2026, a las 18:00 horas. El plazo para presentar candidaturas vence hoy, martes 17, a las 18:00 horas, y las postulaciones deberán contar con el aval del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios constituidos. Durante este lapso, el gabinete ministerial continúa ejerciendo sus funciones, de acuerdo con lo estipulado por la ley.