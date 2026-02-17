Perú

Exasesora y mano derecha de José Jerí confirma que fue denunciada por lavado de activos y niega ser colaboradora eficaz

La abogada Stephany Vega, exasesora cercana al presidente interino, negó acogerse a la colaboración eficaz y sostuvo que puede justificar parte de su patrimonio. Además, descartó haber filtrado información a la prensa

Stephany Vega, exasesora de la Presidencia del Consejo de Ministros y exmano derecha de José Jerí, confirmó estar involucrada en una denuncia por lavado de activos vinculada al aumento de su patrimonio

La abogada Stephany Vega, exasesora de alta dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y antigua mano derecha del presidente interino José Jerí, confirmó este lunes su implicación en una denuncia por lavado de activos relacionada con el incremento de su patrimonio.

No obstate, negó haber recurrido a la figura de colaboración eficaz y afirmó que permanecerá en el país para evitar especulaciones. “No soy colaboradora eficaz porque yo no he cometido ningún delito y para ser colaboradora eficaz tengo que aceptar que he cometido un delito y luego entregar información y en ninguno de esos aspectos lo soy”, declaró al programa Beto a Saber de Willax, en su primera entrevista desde que dejó el cargo.

Vega explicó que renunció para priorizar su “carrera profesional y familia” y reconoció que, tras la difusión de reportajes en televisión, enfrentó sospechas internas de filtrar información a la prensa. “A raíz de las notas que pasaron justamente en el programa, sí fui señalada, no para el presidente, pero sí tuve muchos comentarios que me decían que era yo”, expresó.

Seguidamente, manifestó que no ocurrieron encuentros irregulares en el despacho de Jerí ni en la oficina presidencial, a la que accedió tras la vacancia de la exmandataria Dina Boluarte. “El presidente no estuvo preparado para llevar un equipo, (...) le cayó como un baldazo. La primera semana prácticamente no durmió. Salió a la calle, salió de madrugada, todo está registrado. Y las profesionales que venían del Congreso lo acompañaron”, sostuvo.

Negó acogerse a la colaboración eficaz y afirmó que permanecerá en el país, asegurando que solo quienes admiten delitos pueden acceder a ese beneficio

La denuncia contra Vega por lavado de activos se fundamenta en la adquisición de un departamento valorizado en 120,000 dólares y de vehículos de las marcas Audi y BMW entre 2023 y 2024. Sin embargo, la abogada afirmó que puede justificar sesenta mil dólares de ingresos y compras con recursos provenientes de su Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y un préstamo familiar de diez mil dólares.

Refirió, asimismo, que el BMW fue adquirido después de vender el Audi. Respecto a un bar en Miraflores que también figura entre sus bienes, indicó que fue un emprendimiento realizado con amigos, incluidas dos jóvenes de 18 años, hijas de un conocido del sector. “Ellas son hijas de un amigo. Un gran amigo que tenía experiencia en temas de discotecas, bares, restaurantes”, precisó.

La abogada salió al ojo público en 2022 al participar en una fiesta clandestina junto al entonces congresista y actual gobernante. El medio digital El Foco difundió imágenes de ambos en el bar Elephant, ubicado en la conocida Calle de las Pizzas de Miraflores, Lima.

El evento se realizó durante un periodo de prohibición de reuniones que involucraran a varias personas, según las disposiciones vigentes en ese momento. El portal de investigación detalló que Vega acompañó a Jerí para celebrar el cumpleaños de una funcionaria municipal, amiga cercana del exparlamentario.

En una entrevista reveladora con Milagros Leiva, José Jerí aborda las controversias sobre las visitas de mujeres al Palacio de Gobierno y los contratos estatales posteriores. El funcionario explica su versión de los hechos ante las duras críticas. Panamericana TV

Los videos revelados mostraron a los asistentes consumiendo bebidas alcohólicas en una terraza cerrada, sin cumplir las normas sanitarias vigentes, como el uso de mascarillas o el distanciamiento físico. El Foco indicó que el gobernante verificó la ausencia de personas conocidas en el local antes de retirar el cubrebocas y sentarse con la entonces miembro de su equipo en el Parlamento.

Las recientes declaraciones de Vega ocurren un día antes de que el Congreso debata una serie de mociones de censura que derivarían en la destitución de Jerí y en un nuevo cambio presidencial en el país, el octavo en casi una década, cuando faltan menos de menos de dos meses para las elecciones generales.

Solo el fujimorismo, el mayor partido dentro del hemiciclo peruano, mantiene su apoyo explícito al gobernante incluso cuando la Fiscalía le ha abierto investigaciones por tráfico de influencias, al presuntamente haber mantenido reuniones semiclandestinas con empresarios chinos que son contratistas del Estado y de la propia oficina.

