“El presidente (José Jerí) está equivocado”: habla ante el Congreso el empresario chino con arresto domiciliario que fue a Palacio

Wu Xiaodong, empresario chino con arresto domiciliario, acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar sus visitas a Palacio de Gobierno y su presencia en una reunión con el presidente interino José Jerí

Ji Wu Xiaodong, el empresario chino con arresto domiciliario que acudió al menos en tres oportunidades a Palacio de Gobierno, compareció este lunes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en una sesión en la que estuvo ausente su amigo, el también empresario Zhihua Yang, quien en diciembre y enero pasados sostuvo reuniones fuera de registro oficial con el presidente interino José Jerí.

Wu Xiaodong, testigo en el chifa al que el gobernante llegó encapuchado para encontrarse con Yang, afirmó que estuvo “en calidad de traductor” de español por invitación de su allegado, aunque dijo no tener pruebas de la convocatoria. “Él tiene años acá, pero en forma empírica. Así que para esas ocasiones me llaman, por si acaso, para traducción de las cosas difíciles”, señaló.

Indicó que acudió a Palacio también como traductor, aunque en ninguna de las tres ocasiones tuvo contacto con Jerí. Añadió que solo acompañó a Yang para realizar gestiones preliminares con miras al Día de la Confraternidad Peruano-China, realizado el 1 de febrero, y que para ese caso “no se requería de ninguna autorización de la embajada”.

“Para esa ocasión de las reuniones, no tenía ningún impedimento para salir a la calle para esa fecha. No se habían implementado todavía las medidas”, comentó al ser cuestionado por su ingreso a la Casa de Pizarro, pese a estar implicado en un proceso vinculado a la organización criminal ‘Los Hostiles de la Amazonía’.

Fuente: Cuarto Poder

Jerí ha señalado que Wu Xiaodong estuvo en el chifa “ayudando a servir la comida”, pero que no interactuó mucho con él porque no maneja bien el español. Sin embargo, el empresario refutó esa versión.

“El presidente está equivocado. Está confundido. Debe de estar confundido con algún personal del chifa. Yo sí hablo español. El presidente no me conoce”, afirmó, y precisó que se retiró de la actividad empresarial hace ocho años.

Citas

Según Cuarto Poder, la primera visita de Wu Xiaodong a la sede presidencial fue el 12 de diciembre, atendido por una funcionaria de Comunicación Estratégica. El segundo ingreso, el 29 de ese mes, incluyó una reunión de tres horas con Johanna Ocampo, jefa de Prensa. El 5 de enero, llegó junto a otro empresario y nuevamente Ocampo los recibió, sin que se informara el propósito de la cita.

Desde el 21 de enero último, cumple una orden de arresto domiciliario por 24 meses, impuesta por la Sala Penal de Apelaciones de Madre de Dios en enero de 2024. En un inicio se le dictó prisión preventiva por presuntamente integrar una red dedicada a la tala ilegal, aunque la apelación revocó esa medida y dispuso arresto domiciliario.

Wu afirmó que asistió tanto al chifa como a Palacio únicamente como traductor de su amigo Zhihua Yang, y negó haber tenido contacto directo con el presidente. También desmintió la versión de Jerí de que solo “ayudaba a servir comida”

Según la resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata, el plazo de 24 meses se cuenta desde el 21 de enero de 2026, fecha del acta de instalación de la Policía Judicial, momento en que quedó impedido de salir de su vivienda en Surco.

El fallo le prohíbe abandonar el domicilio; de hacerlo, se revocará la medida y se ordenará prisión preventiva. Además, el Departamento de Arresto Domiciliario de la PNP realizará control permanente y visitas inopinadas, con obligación de informar cualquier incidencia.

La Fiscalía acusa a Wu Xiaodong de integrar una red de corrupción que habría facilitado beneficios indebidos para acceder y explotar concesiones madereras en Madre de Dios, en presunta concertación con funcionarios regionales mediante pagos, viajes y otros beneficios. Por ello, se le imputan los delitos de cohecho, colusión agravada y organización criminal.