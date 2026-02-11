Renuncia Stephany Vega, mano derecha de José Jerí y asesora de la PCM: “La exposición ha afectado mi imagen y mi familia”

Beto Ortiz confronta a Jerí por caso Stephanie Vega: “Comenzó con 1500 y terminó comprando un Audi de 60 mil”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La abogada Stephany Vega, considerada mano derecha del presidente interino José Jerí y hasta hoy asesora de alta dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), presentó este miércoles su renuncia irrevocable al cargo mediante una comunicación dirigida al jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez.

En su carta de dimisión, Vega indicó que su decisión obedece a “una reflexión personal, motivada por la intensa exposición pública y los constantes cuestionamientos mediáticos” que enfrentó desde que ingresó a ese despacho.

Sostuvo además que ese escrutinio “no solo ha afectado mi imagen profesional, sino que también ha generado un impacto en mi estabilidad emocional y en la tranquilidad de mi familia, quienes se han visto expuestos a una presión que no les corresponde”.

“Por ello, me veo en la necesidad de priorizar el bienestar de los míos y resguardar una trayectoria profesional construida con esfuerzo y dedicación. (...) Me comprometo a realizar una adecuada entrega del cargo y de las funciones asignadas, a fin de no afectar el normal desarrollo de las actividades”, añadió.

El presidente peruano, José Jeri, testifica ante una comisión del Congreso para abordar reuniones no reveladas con un empresario chino, un caso que ha intensificado el escrutinio sobre la transparencia y la rendición de cuentas de su gobierno, en Lima, Perú, el 21 de enero de 2026. REUTERS/Gerardo Marín

La abogada salió al ojo público en 2022 al participar en una fiesta clandestina junto al entonces congresista y actual gobernante. El medio digital El Foco difundió imágenes de ambos en el bar Elephant, ubicado en la conocida Calle de las Pizzas de Miraflores, Lima.

El evento se realizó durante un periodo de prohibición de reuniones que involucraran a varias personas, según las disposiciones vigentes en ese momento. El portal de investigación detalló que Vega acompañó a Jerí para celebrar el cumpleaños de una funcionaria municipal, amiga cercana del exparlamentario.

Los videos revelados mostraron a los asistentes consumiendo bebidas alcohólicas en una terraza cerrada, sin cumplir las normas sanitarias vigentes, como el uso de mascarillas o el distanciamiento físico. El Foco indicó que el gobernante verificó la ausencia de personas conocidas en el local antes de retirar el cubrebocas y sentarse con la entonces miembro de su equipo en el Parlamento.

El presidente interino de Perú, José Jerí (izquierda), habla con legisladores en el Congreso junto al legislador Elvis Vergara, el miércoles 21 de enero de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)

Incremento patrimonial

De igual modo, Panorama reveló que Vega, exmilitante de Somos Perú, aumentó notablemente su patrimonio en los últimos años tras la compra de un Audi en 2023, un BMW por cerca de S/60.000 en 2024 y un departamento con cochera por US$ 120.000 en 2025.

El dominical informó que la abogada entró al Congreso en 2021 como asistente legal de Jerí con un sueldo de S/1.558. Más tarde, en la Comisión de Presupuesto, obtuvo S/5.100, y luego de que Jerí asumió la presidencia del Congreso, su salario llegó a S/16.522. También aparece como copropietaria de un bar fundado con S/20.000 junto a dos socias.

Consultada al respecto, Vega rechazó vínculos de influencia en Palacio de Gobierno y explicó que las adquisiciones se lograron con la venta de autos anteriores, ahorros personales, retiro de AFP y un préstamo familiar con respaldo bancario. Sostuvo, además, que todo su patrimonio proviene de fondos lícitos y operaciones verificables.