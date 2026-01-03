Perú

Gobierno firman convenio para dar trabajo a jóvenes en centros comerciales

El Ministerio de Trabajo y la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) acordaron medida que beneficiará a miles de jóvenes

Dos supermercados de Plaza Vea
Dos supermercados de Plaza Vea serán convertidos en centros comerciales. Están en un solo distrito. - Crédito Centro Comercial Risso

Atención, jóvenes. Capacitaciones y puestos de empleo podrían abrirse en centros comeciales. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) firmaron un convenio para poder acercar a miles de jóvenes al empleo formal.

“Con el propósito de fortalecer las competencias laborales y el acceso al empleo formal en beneficio de miles de jóvenes, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, y el director del Consejo Directivo de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), Carlos Neuhaus Tudela, suscribieron un convenio estratégico que consolida la articulación público-privada como el motor fundamental para transformar la vida de miles de peruanos y mejorar su entorno social y cultural”, apuntó el ministerio.

Pero esto no solo involucrará dar trabajo en los asociados de la ACCEP, sino también usarán las instalaciones de estos para que el MTPE pueda dar capacitaciones a los jóvenes.

El Ministerio de Trabajo lanzó
El Ministerio de Trabajo lanzó feria con más de 4.000 empleos en Trujillo - MTPE

Más trabajo para jóvenes

Durante su intervención, el titular del MTPE destacó que este acuerdo se enfoca en la “gente laboriosa” del país que día a día se esfuerza por llevar el sustento a sus hogares. Precisó que el sector a su cargo acercará la certificación de competencias en oficios diarios como jardinería, cafetería, electricidad y seguridad, entre otros, adaptados a las necesidades de calidad que exigen las empresas en la actualidad.

“Cuando un joven firma su primer contrato formal, con todos los beneficios que la ley establece difícilmente aceptará condiciones distintas en el futuro. Este convenio es clave, porque nos permite identificar mejor las competencias requeridas y focalizar nuestros servicios, acercando oportunidades concretas que cambian vidas”, enfatizó el ministro Óscar Fernández.

Por su lado, el director de la ACCEP, Carlos Neuhaus destacó que su sector es un aliado natural de la formalidad al brindar empleo directo a 200 mil personas y beneficiar indirectamente a medio millón de peruanos. Subrayó que los centros comerciales actúan como potentes catalizadores de desarrollo social y cambio cultural en zonas de alta densidad poblacional, que más allá de la oferta comercial, ofrecen entornos seguros para el entretenimiento familiar y el acceso a servicios de calidad que transforman positivamente las costumbres y la calidad de vida de la comunidad.

Ministerio de Trabajo ofreció 820
Ministerio de Trabajo ofreció 820 empleos en la primera Semana de Oportunidades Laborales el pasado noviembre - MTPE

Lo que involucra el convenio

Mediante el convenio, la ciudadanía podrá acceder a la certificación oficial de competencias en diversos oficios y programas de capacitación técnica diseñados junto a la ACCEP, para garantizar que su perfil responda a los estándares de calidad del mercado actual. Asimismo, se potenciará el programa “Jóvenes Productivos” y el uso estratégico de la plataforma Empleos Perú, facilitando que más buscadores de empleo conecten con vacantes formales que aseguren protección social, salud y bienestar para el trabajador y su familia.

Este impulso a la empleabilidad se da en un marco de crecimiento sostenido del sector servicios, que durante el 2025 generó 117,714 nuevos puestos de trabajo formales gracias a la confianza empresarial y el trabajo articulado. Con esta firma, el MTPE reafirma su rol como guía del desarrollo laboral del país, asegurando que el crecimiento económico se traduzca en entornos más seguros, modernos y con oportunidades concretas de superación para todos los peruanos.

