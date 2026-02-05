Desempleo juvenil e informalidad afectan a más del 80% de jóvenes en Lima y Callao: lanzan iniciativa gratuita de becas laborales

El 16,4% de la juventud peruana en Lima y Callao se encuentra desempleada, agravando los riesgos de rezago social.

El mercado laboral juvenil en Lima y Callao atraviesa una crisis profunda. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 16,4% de los jóvenes entre 14 y 24 años se encuentra desempleado. Además, el 85,3% de este grupo solo accede a empleos informales, lo que limita gravemente sus oportunidades de desarrollo y estabilidad a largo plazo.

Esta problemática afecta con especial fuerza a las mujeres jóvenes, quienes presentan mayores tasas de exclusión educativa y laboral. Un 17% de jóvenes de 15 a 29 años en el país no estudia ni trabaja —los llamados “NINIS”—, con una concentración significativa en Lima y Callao. Este fenómeno incrementa el riesgo de exclusión social permanente y dificulta las posibilidades de movilidad social, generando un círculo de vulnerabilidad difícil de romper.

Panorama laboral: cifras que revelan una crisis

En respuesta a este escenario, la Fundación Forge lanzó la convocatoria al programa de entrenamiento laboral “Tu Futuro”. Se trata de una iniciativa 100% gratuita y virtual que ofrece 300 becas a jóvenes de 18 a 24 años con secundaria completa, sin empleo formal y con acceso a internet.

El programa tiene una duración de un año, con clases una vez por semana. Desde el cuarto mes, los participantes pueden postular a empleos formales gracias a alianzas con más de 100 empresas del país. Quienes resulten seleccionados recibirán acompañamiento para la creación de un currículum de alto impacto y preparación para entrevistas laborales con expertos.

Hellen Tipian Rodríguez, líder de la zona andina de Fundación Forge, explicó que el objetivo es que los jóvenes desarrollen habilidades socioemocionales y digitales indispensables para acceder a un empleo formal y sostenible. Las inscripciones están abiertas y se realizan de manera virtual en el sitio oficial de la fundación.

El entrenamiento apunta a fortalecer competencias como la confianza personal, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la proactividad y la orientación a resultados. Además, el modelo de Forge acompaña a los jóvenes en la búsqueda activa de empleo y los conecta con empresas que priorizan la contratación formal de talento joven.

Obstáculos estructurales y el desafío de los “Ninis”

El desempleo juvenil y la informalidad representan los principales obstáculos para acceder a un trabajo digno. Según el INEI, estas condiciones frenan el desarrollo profesional y personal de miles de jóvenes, limitando su acceso a derechos laborales y a una protección social adecuada.

La situación es todavía más compleja para quienes integran el grupo de los “NINIS”. La falta de acceso a educación y trabajo reduce las posibilidades de movilidad social y aumenta la vulnerabilidad ante la pobreza y la exclusión. En Lima y Callao, la concentración de jóvenes en esta categoría eleva el riesgo de desarraigo y exclusión a largo plazo.

¿Y la brecha de género en el mercado laboral?

Pero el desafío no solo es para los “Ninis”. En 2025, la brecha laboral femenina en el Perú persistió, con mujeres ganando cerca de 24% a 27% menos que los hombres y enfrentando una tasa de desempleo superior (6,4% vs 4,7% masculina en el primer trimestre), según informes del INEI. Ellas representan solo el 44,5% de la fuerza ocupada y enfrentan menores ingresos, especialmente en zonas rurales y sectores como salud.

Para muestra, un botón: entre octubre 2024 y septiembre 2025, el ingreso promedio mensual femenino fue de S/1.560,6, apenas el 75,7% de lo percibido por los hombres (S/2.060,7), una diferencia de S/500,1.

Fundación Forge Perú opera desde 2012 y ha beneficiado a más de 10.488 jóvenes a través de su modelo de formación para la empleabilidad. Su trabajo se sostiene con el apoyo de más de 304 voluntarios y una sólida red de alianzas estratégicas con el sector privado.