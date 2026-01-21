Más empleo, menos margen de error: qué buscan hoy las empresas al contratar

El empleo formal en Perú registra 20 meses consecutivos de crecimiento y alcanza un aumento interanual del 4.8% en noviembre de 2025. (Foto: Difusión)

El empleo formal en el Perú no solo se ha recuperado, sino que mantiene una expansión sostenida. A medida que el mercado laboral suma puestos de trabajo, las empresas afinan con mayor rigor qué perfiles incorporan y qué habilidades consideran realmente críticas para sostener resultados en un entorno más exigente y cada vez más automatizado.

Entre enero y noviembre de 2025, el número de trabajadores formales en planilla creció 4.8% interanual, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El avance acumuló 20 meses consecutivos de crecimiento y supuso la creación de un promedio mensual de 284 mil nuevos puestos frente al mismo periodo de 2024. Solo en noviembre se generaron alrededor de 230 mil empleos formales adicionales.

Este mayor dinamismo no se ha traducido en procesos de contratación más flexibles. Por el contrario, la presión por resultados, la automatización de tareas y la alta rotación han reducido el margen de error. Las empresas contratan más, pero también evalúan con mayor severidad.

El sector privado lidera la expansión del empleo formal en Perú, sumando 5.1 millones de trabajadores y acumulando un crecimiento de 6.2% en el año. - Crédito Andina

Más empleo formal y un crecimiento liderado por el sector privado

A noviembre de 2025, el empleo formal totalizó cerca de 6.4 millones de trabajadores a nivel nacional. El sector privado concentra la mayor parte —unos 5.1 millones— y lidera la expansión, con un crecimiento interanual de 4.7% en noviembre y un avance acumulado de 6.2% en el periodo enero-noviembre, por encima del sector público.

La concentración sigue siendo mayoritaria en Lima Metropolitana, en línea con el peso de los servicios y el comercio. Aun así, el crecimiento del empleo formal fuera de la capital ha empezado a ganar tracción, impulsado por actividades agropecuarias y servicios descentralizados, ampliando la base territorial del empleo formal.

Desde una mirada sectorial, cuatro actividades concentran el grueso del empleo formal: servicios, con alrededor de 2.28 millones de trabajadores; comercio, con más de un millón; agricultura y agroindustria, clave fuera de Lima; y manufactura, con un peso relevante en el empleo urbano. Solo en noviembre, servicios, comercio y agropecuario sumaron más de 165 mil nuevos puestos formales.

Servicios, comercio, agricultura y manufactura concentran los mayores niveles de empleo formal en Perú, siendo los principales motores de nuevos puestos laborales. Foto: agraria.pe

El conocimiento ya no alcanza

Mientras el empleo crece, las reglas de evaluación del talento cambian. El conocimiento técnico, antes diferencial, hoy se da por descontado. El acceso estandarizado a información y herramientas ha reducido su peso relativo en los procesos de selección.

“En 2026, la empleabilidad estará cada vez más asociada a la capacidad de interpretar escenarios, tomar decisiones con autonomía y adaptarse a cambios rápidos”, señala Varinhia Gutiérrez, especialista en reclutamiento ejecutivo de Trust Consulting. “Las organizaciones buscan profesionales que puedan operar con criterio, no solo ejecutar instrucciones”, añade.

Habilidades como el pensamiento analítico aplicado —procesar información y traducirla en decisiones concretas— han dejado de ser exclusivas de puestos directivos y hoy se consideran transversales a distintos niveles y áreas.

Detrás de cada puesto disponible, una fila de postulantes y un proceso cada vez más exigente.

Adaptabilidad, comunicación y criterio

La adaptabilidad profesional aparece como otro eje clave. Las empresas asumen que los roles evolucionan y que los perfiles rígidos pierden vigencia. En los procesos de selección pesa cada vez más la actitud frente al cambio, la velocidad de aprendizaje y la disposición a asumir nuevas responsabilidades.

La comunicación clara y funcional también gana espacio, sobre todo en entornos híbridos o con equipos distribuidos. Coordinar, alinear expectativas y resolver tensiones de forma directa tiene un impacto inmediato en la productividad.

La adaptabilidad y la rapidez para aprender son atributos prioritarios para los empleadores en un mercado laboral formal cada vez más exigente en Perú.

A esto se suma el criterio ético en el uso de tecnología, que empieza a consolidarse como una competencia crítica. A medida que herramientas automatizadas se integran al trabajo diario, las empresas demandan profesionales capaces de comprender sus alcances y límites.

“Las empresas ya no están contratando solo experiencia previa”, concluye Gutiérrez. “Están contratando formas de pensar y de actuar que permitan sostener resultados en un mercado laboral que crece, pero que también es cada vez más exigente”.