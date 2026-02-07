Perú

MTPE lanza la Agenda Temprana 2026-2027 e invita a la ciudadanía a sumar propuestas

El Ministerio de Trabajo abrió un proceso participativo para recoger aportes ciudadanos sobre problemas estructurales del mercado laboral, con miras a evaluar ajustes normativos y mejoras en la regulación del sector durante el periodo 2026-2027

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó la Agenda Temprana 2026-2027 con el objetivo de identificar y priorizar problemas públicos del ámbito laboral. Este instrumento permitirá evaluar posibles reformas normativas y la incorporación de innovaciones orientadas a mejorar la calidad regulatoria.

La Agenda Temprana funciona como un espacio de participación ciudadana en el que pueden intervenir la sociedad civil y los actores del sector laboral. A través de este mecanismo, se recogen aportes, sugerencias e información sobre temas que requieren ajustes o mejoras en el marco regulatorio vigente.

Retos regulatorios y representación en el trabajo formal

Entre los problemas identificados figura la indeterminación de las competencias y funciones del profesional en Trabajo Social dentro del mercado laboral formal. Esta situación está vinculada a la insuficiencia de estándares en su marco regulatorio, lo que genera dificultades en su adecuada inserción laboral.

También se registra una alta conflictividad en la representación sindical del sector artístico. La falta de criterios objetivos para la emisión del pase intersindical y la ausencia de una identificación clara de las organizaciones facultadas para expedirlo han limitado la inserción formal y generado controversias que afectan a artistas internacionales y a los gremios sindicales.

Transparencia salarial y condiciones laborales

Otro problema señalado es la dificultad para verificar el pago completo y oportuno de salarios cuando estos se realizan en efectivo, fuera del sistema bancario. En 2024, esta modalidad alcanzó a 1.280.000 trabajadores formales, lo que evidencia una falta de trazabilidad que complica la fiscalización laboral, especialmente en sectores económicos clave.

Asimismo, se advierte un alto riesgo de vulneración de derechos en los servicios de intermediación laboral privada. La limitada transparencia y trazabilidad en los procesos de colocación, tanto presenciales como virtuales, afecta a 368.635 personas trabajadoras del hogar.

Productividad, empleo juvenil y certificación de competencias

La Agenda Temprana identifica también el bajo nivel de productividad de la población autoempleada, asociado a la informalidad laboral, ingresos inferiores a la Remuneración Mínima Vital y el acceso restringido a la seguridad social contributiva. Estas condiciones inciden en su estabilidad económica, cobertura de salud y futura jubilación.

De igual modo, persiste una brecha entre la oferta de competencias laborales y la demanda del mercado de trabajo. Esta situación impacta en cerca del 70% de los jóvenes que ingresan al mercado laboral a nivel nacional y está vinculada a debilidades en los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la oferta formativa.

Movilidad laboral y aportes ciudadanos

En el ámbito internacional, se registra un bajo nivel de reconocimiento y homologación de certificaciones de competencias laborales de peruanos en los países de la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Este problema alcanza a una población potencial de más de medio millón de peruanos residentes y migrantes, y se refleja en altos niveles de informalidad laboral, superiores al 50%.

La ciudadanía puede presentar sus aportes, sugerencias e información vinculada a la Agenda Temprana 2026-2027 mediante los correos electrónicos habilitados por el MTPE para este fin.

