Perú consolida su liderazgo mundial en la exportación de arándanos con un récord de USD2.457 millones en 2025

La comercialización internacional de arándanos desplazó a otros cultivos tradicionales, generando un aporte significativo en divisas y empleo tras un notable crecimiento anual durante la última década

El Perú se mantiene como el principal productor y exportador mundial de arándanos frescos al cierre de 2025, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Las exportaciones de arándanos superaron los USD 2.457 millones entre enero y diciembre del año pasado, lo que representó un crecimiento de 8,2% frente a lo registrado en 2024. El volumen también alcanzó un récord: 373.514 toneladas exportadas, lo que supone un incremento del 14,6% respecto al año anterior.

El dinamismo de este sector se refleja en la rápida expansión registrada en la última década. Mientras en 2015 las exportaciones peruanas de arándanos no superaban las 10.200 toneladas, para finales de 2025 el país superó las 373.500 toneladas, lo que representa un crecimiento promedio anual de 43,3%. Este salto ubica al arándano como el producto más importante de la agroexportación peruana, por encima de la uva, la palta, el cacao y el café.

Diversificación regional impulsa la producción

Las regiones productoras de arándanos en Perú son principalmente La Libertad, Lambayeque e Ica, aunque se observa un crecimiento emergente en Lima, Áncash y Piura. Esta expansión territorial ha permitido diversificar la base productiva y generar empleo en distintas zonas del país.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, sostuvo que el éxito de la cadena productiva del arándano se basa en “condiciones climáticas favorables, innovación genética, infraestructura moderna y la apertura de nuevos mercados”, sumado al respaldo fitosanitario de SENASA.

La estacionalidad de la producción peruana también ha sido clave, ya que permite aprovechar vacíos de oferta en otros países productores. Con ello, Perú ha podido colocar su producto en los momentos de mayor demanda global.

Principales mercados y acuerdos comerciales

El principal mercado para el arándano peruano continúa siendo Estados Unidos, seguido de Países Bajos, China y otros mercados emergentes como Taiwán, India y Colombia. Según MIDAGRI, la vigencia de acuerdos de libre comercio con estos destinos ha facilitado el fortalecimiento de la competitividad nacional, al reducir aranceles y agilizar los trámites fitosanitarios.

La demanda internacional de arándanos se mantiene en alza. Las importaciones mundiales crecieron de 560 mil toneladas en 2018 a 1,032 millones de toneladas en 2024, con una tasa de crecimiento anual promedio de 10,7%. Estados Unidos lidera la lista de compradores, concentrando el 33,9% del total adquirido en 2024, seguido de Países Bajos y Alemania.

Impacto económico y retos futuros

En 2025, las exportaciones de arándanos representaron el 16,4% del valor total FOB exportado por la agricultura peruana. Este crecimiento ha generado divisas, empleo y desarrollo en diferentes regiones, consolidando al país como referente mundial.

MIDAGRI destaca que la estrategia de crecimiento del sector no solo se basa en la apertura de mercados, sino también en la innovación constante y en la mejora de estándares de calidad.

El reto para los próximos años será mantener la competitividad, diversificar aún más los mercados de destino y avanzar en sostenibilidad y valor agregado, para que el liderazgo peruano en el sector de arándanos se sostenga en el mediano y largo plazo.

