Más de 37 mil empresas se constituyeron sin costo registral en Sunarp, pero exoneración cuenta con nueva fecha límite

Sunarp moderniza servicios: trámites consulares ahora se realizan de forma electrónica. (Foto: Sunarp)

Con el motivo de fortalecer el proceso de formalización de unidades económicas no formalizadas en el país, el Poder Ejecutivo prorrogó por tres años la vigencia de la exoneración del pago de tasas registrales para la constitución de empresas a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) autorizados por el Ministerio de la Producción (Produce).

Originalmente el decreto supremo Nº 005-2023-PRODUCE aprobó esta exoneración por un plazo de vigencia de tres años, contado a partir del día siguiente de la publicación del decreto (28 de mayo de 2023). Así, este 27 de mayo de 2026 vencía esta medida.

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Pero ese mismo día el Gobierno promulgó el “decreto supremo que prorroga el plazo de vigencia establecido en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 005-2023-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba la exoneración del pago de tasas registrales para los actos de reserva de preferencia registral e inscripción ante el Registro de Personas Jurídicas constituidas a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE)“. Este amplía el plazo ahora hasta el 28 de mayo de 2029.

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Quiénes se benefician

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) señaló que, desde la puesta en marcha de esta medida, en mayo del 2023, se han inscrito un total de 37 mil 122 empresas al amparo de esta medida.

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Según el Decreto Supremo N° 008-2026-Produce, la exoneración también comprende los actos de reserva de preferencia registral e inscripción ante el Registro de Personas Jurídicas administrado por la Sunarp.

Como se señalaba en el decreto anterior, los sujetos beneficiarios de la exoneración son únicamente aquellos administrados que inicien el proceso de constitución empresarial con la reserva de preferencia registral e inscripción ante el registro de personas jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)

SUNARP - registros publicos

Asimismo, su capital social debe ser de hasta 1 UTI (Unidad Impositiva Tributaria), y deben realizar el trámite a través de los Centros de Desarrollo Empresarial - CDE autorizados por el Ministerio de la Producción. También deben emitir comprobantes de pago electrónico por la prestación de las actividades económicas que realizan, en tanto estén obligados de acuerdo con las normas que emita la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en el marco de la promoción de la formalización empresarial.

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Los datos de Sunarp

De acuerdo a la información de la Sunarp, de mayo 2023 al 15 de mayo 2026 se han constituido, a nivel nacional, un total de 37 mil 122 empresas que se beneficiaron con la exoneración del pago de tasas registrales ante la Sunarp.

Este total se disgrega, según modelo societario, de la siguiente manera: 27.912 Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL); 7.415 sociedades anónimas (SA) y 1.795 Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada (SCRL).

SUNARP - registros publicos

En Lima se constituyeron 32.410 empresas. Le siguen Arequipa (2 912 empresas), Ucayali (526), Ayacucho (275), La Libertad (271), Amazonas (262), Ica (119), Junín (119), Cusco (97), Áncash (50), Lambayeque (30), Piura (24), Tacna (8), Pasco (8), Puno (7) y Huánuco (4).

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La Sunarp precisó que la primera exoneración de esta índole se dio en el año 2017 y su posterior renovación en el 2020. Ahora estará vigente hasta el 2029.