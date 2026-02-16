Fernando Rospigliosi aclara que, de no prosperar la censura a José Jerí, la vacancia se verá “de todas maneras” en marzo

Titular del Congreso se pronuncia sobre el procedimiento en caso de que se apruebe o no la censura a José Jerí. | Canal N

El futuro de José Jerí al frente de la Presidencia de la República no está garantizado. Para este martes 17 de febrero se convocó un Pleno extraordinario a fin de analizar las siete mociones de censura presentadas en contra de su permanencia. Al respecto, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, dio detalles sobre el proceso correspondiente y el escenario en caso de que no proceda.

En diálogo con la prensa, el fujimorista reiteró su desacuerdo con la vía con la que se busca la salida del jefe de Estado. No obstante, explicó que, de aprobarse, la censura requiere únicamente una mayoría simple de los congresistas presentes y hábiles, y que se convocará de inmediato a la elección de un nuevo presidente del Congreso, quien asumirá también la jefatura del Estado hasta la transmisión de mando prevista para el 28 de julio, tras las elecciones generales.

“En caso de que se apruebe la censura, entonces habrá que convocar a la elección de un nuevo presidente del Congreso, que se convertiría automáticamente en un nuevo presidente de la República. Para la elección de un nuevo presidente, tienen que presentarse los candidatos. Cumplido el plazo, hay una votación secreta para la elección”, expresó.

Si Jerí supera la censura —es decir, si no se alcanza la mayoría simple necesaria—, obtendrá un respiro institucional de apenas dos semanas. El presidente del Congreso confirmó que, al iniciarse la legislatura ordinaria el 1 de marzo, la moción de vacancia deberá ser puesta a debate en el pleno.

El presidente interino de Perú, José Jerí, en una fotografía de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

A diferencia de la censura, el proceso de vacancia exige una mayoría calificada de dos tercios del número legal de miembros del Congreso, es decir, por lo menos 87 votos. La aritmética parlamentaria actual juega en contra de una destitución inmediata: bancadas claves como Fuerza Popular han mantenido una postura reservada y, sin su respaldo, la vacancia podría convertirse en un debate político sin efectos reales.

“En la hipótesis de que no prosperara la censura al presidente Jerí, el primero de marzo se inicia la legislatura ordinaria. En el primer pleno que se efectúe en esta legislatura ordinaria, el primer tema va a ser, como corresponde y como señala el reglamento, la moción de vacancia, que también ha sido presentada”, mencionó.

¿Quiénes son los voceados para suceder a José Jerí?

En caso de que prospere la censura o la vacancia contra José Jerí, el Congreso deberá elegir a un nuevo presidente parlamentario, quien asumirá automáticamente la jefatura del Estado de manera interina hasta la transmisión de mando prevista para el 28 de julio. En este contexto, María del Carmen Alva y José María Balcázar emergen como los nombres más mencionados dentro de la baraja de sucesión.

María del Carmen Alva, abogada y militante histórica de Acción Popular, fue presidenta del Congreso durante el periodo 2021-2022. Su gestión estuvo marcada por episodios de confrontación y polémicas públicas, destacando incidentes como el jalón de brazo a una colega en pleno hemiciclo y presiones para cambiar votos.

Por otro lado, José María Balcázar, congresista de Perú Libre y exmagistrado, arrastra un historial de cuestionamientos por su destitución en el Poder Judicial por inconducta funcional y declaraciones polémicas sobre temas sensibles como el matrimonio infantil.