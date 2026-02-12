¿Quién sería el nuevo presidente si José Jerí renuncia o lo vacan? Perfil y polémicas de los voceados en el Congreso

Existen dos voceados para reemplazar a José Jerí. | Fotocomposición Infobae Perú

La permanencia de José Jerí al frente de la Presidencia de la República atraviesa días decisivos. La creciente presión política y la recolección de firmas para convocar a un Pleno Extraordinario orientado a debatir su vacancia abrieron la puerta a un escenario de sucesión. En este contexto, dos nombres emergen con fuerza en el Congreso como eventuales reemplazantes para ocupar el sillón presidencial hasta el 28 de julio, fecha en la que está previsto el cambio de mando tras las elecciones generales: María del Carmen Alva de Acción Popular y José María Balcázar de Perú Libre.

La solicitud para convocar al Pleno ya suma 72 firmas, y las bancadas de Alianza para el Progreso y Podemos Perú anunciaron su inminente adhesión, lo que permitiría alcanzar y superar el umbral reglamentario de 78. Si bien el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), se ha mostrado reacio a la remoción de Jerí, el artículo 50 del Reglamento del Congreso lo obliga a aceptar la petición si se reúnen las tres quintas partes de los congresistas. En caso contrario, la convocatoria podría recaer en los vicepresidentes o en el oficial mayor, garantizando así la continuidad institucional.

¿Quiénes son María del Carmen Alva y José María Balcázar?

Abogada de profesión y militante histórica de Acción Popular, María del Carmen Alva Prieto (57 años) cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. Egresada de la Universidad de Lima, con maestrías en Gerencia Pública y Seguridad Social, y una especialización en Derecho Laboral, ejerció como asesora en el Congreso, en la Oficina de Normalización Previsional y en el Ministerio de Trabajo. En 2021 fue elegida presidenta del Congreso, liderando la Mesa Directiva durante el periodo legislativo 2021-2022.

Durante su gestión como titular del Parlamento, no estuvo exenta de críticas. Algunos de los episodios más recordados son el jalón de brazo a la congresista Isabel Cortez en plena sesión, la vez que le dijo a la alcaldesa de Ocoña “¡están en mi casa!”, y cuando ‘cogoteó’ a la parlamentaria Francis Paredes para que cambie su voto; actos percibidos como agresiones que generaron un fuerte rechazo público y mediático.

María del Carmen Alva jalonea a Francis Paredes para que cambie su voto por la bicameralidad. Canal N

Además, su nombre fue vinculado a disputas internas y estrategias de negociación durante la crisis que culminó con la vacancia de Pedro Castillo y el ascenso de Dina Boluarte.

A pesar de estos antecedentes, Alva recibió el respaldo de figuras como el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien la considera una alternativa de “transición limpia y predecible”, y el legislador Edwin Martínez. Sin embargo, no hay consenso.

El legislador Guido Bellido cuestionó la eventual asunción de María del Carmen Alva. En su lugar, propuso a José María Balcázar, a quien definió como una “figura de consenso adecuada para el escenario crítico que atraviesa el país”.

El congresista Guido Bellido explica por qué considera 'inviable' una posible sucesión liderada por Mari Carmen Alva. | Canal N

El actual congresista por Perú Libre es un abogado cajamarquino y exmagistrado del Poder Judicial, su trayectoria está marcada por una serie de polémicas y cuestionamientos éticos.

Fue juez titular y, posteriormente, vocal provisional en la Corte Suprema, pero su carrera judicial culminó abruptamente tras un proceso disciplinario que derivó en su destitución por “inconducta funcional grave”. El Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia) determinó que, junto a otros magistrados, anuló una resolución firme, violando el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica. Posteriormente, intentó revertir la sanción en el Tribunal Constitucional, pero la demanda fue declarada infundada.

En el ámbito parlamentario, Balcázar también obtuvo un fuerte rechazo. Mostró abiertamente su defensa al matrimonio infantil. Incluso, afirmó que las “relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”, declaraciones que generaron el repudio y la condena del Ministerio de la Mujer.