Perú

El Congreso de Perú decide el futuro de José Jerí: los escenarios y la posible sucesión presidencial

En medio de una crisis de legitimidad y falta de consenso sobre la figura correcta, el Parlamento evalúa remover a José Jerí a través de una “vía rápida”. De prosperar, Perú sumará una nueva transición de poder

FOTO DE ARCHIVO-El nuevo presidente
FOTO DE ARCHIVO-El nuevo presidente de Perú, José Jeri, que asumió el cargo tras la destitución de Dina Boluarte, mira mientras presenta a su nuevo gabinete, en Lima, Perú, 14 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

La permanencia de José Jerí como presidente interino de Perú se encuentra en la cuerda floja. Este martes 17 de febrero, el Congreso convocó a un Pleno extraordinario para debatir siete mociones de censura en su contra, en un contexto marcado por escándalos, investigaciones fiscales y crecientes presiones políticas a menos de dos meses de las elecciones generales.

El origen de la crisis radica en reuniones no registradas de Jerí con empresarios chinos vinculados a contratos estatales, contrataciones cuestionadas en Palacio y el uso controvertido de su despacho congresal tras asumir la jefatura del Ejecutivo.

Aunque el propio mandatario sostiene que la vía adecuada sería la vacancia —procedimiento estándar para un jefe de Estado—, diversos legisladores insisten en que procede la censura. Esto se debe a una particularidad del sistema peruano: como Jerí ostenta la presidencia solo por ser el titular del Parlamento, si pierde el cargo en el Congreso, pierde automáticamente el mando del país.

En esa línea, la sesión del Pleno extraordinario se anticipa como un hito institucional, con desenlace incierto, precedentes y consecuencias inmediatas para la presidencia. Todo ello sumado a un escenario crítico: Perú, un país que ha tenido siete mandatarios en menos de una década, enfrenta una nueva transición de poder a menos de dos meses de las elecciones generales.

Mandatario afronta su séptima moción
Mandatario afronta su séptima moción de censura. | Presidencia

Posibles escenarios en el Pleno extraordinario

El Pleno extraordinario del Congreso enfrenta un escenario de alta incertidumbre ante las posibles salidas a la crisis de sucesión presidencial. Entre las alternativas, se evalúan la censura al presidente José Jerí, la presentación de una cuestión previa para priorizar la vacancia y la eventual renuncia del propio Jerí. Cada opción activa el mecanismo parlamentario de reemplazo: la elección de un nuevo titular de la Mesa Directiva, quien asumiría la Presidencia de la República de manera transitoria.

La censura: La “vía rápida”

El razonamiento detrás de la presentación de mociones de censura contra José Jerí parte de que no fue elegido por voto popular para este cargo, sino que asumió la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte y ante la inexistencia de vicepresidentes.

Considerando dicha secuencia, censurarlo como titular de la Mesa Directiva obliga a elegir otro representante que, automáticamente, ostentaría la banda presidencial. Este mecanismo de control político, a diferencia de la vacancia, requiere solo mayoría simple, calculada sobre los congresistas presentes y habilitados en la sesión. De aprobarse, inmediatamente se debe elegir al sucesor de José Jerí, quien, en consecuencia, asumirá la Presidencia de la República.

Cuestión previa

Existe la posibilidad de que, antes de la votación de censura, algún congresista plantee una cuestión previa para suspender el debate y priorizar la moción de vacancia. Aunque el titular del Congreso aseguró que no es posible cambiar la agenda, no hay consenso al respecto.

De admitirse, el Pleno tendría que modificar el orden del día y someter a votación la vacancia por incapacidad moral permanente, una vía que requiere un umbral mucho más alto de votos (87).

Palacio de gobierno podría recibir
Palacio de gobierno podría recibir a su octavo ocupante en 10 años. | Andina

La diferencia es política: la vacancia se percibe como una salida institucional más “limpia”, mientras que la censura es vista por algunos sectores como una maniobra apresurada. En ambos casos, la sucesión sigue el mismo mecanismo parlamentario: elegir a su sucesor.

¿Qué ocurre si renuncia José Jerí?

Otra carta sobre la mesa es la renuncia presidencial. Si Jerí opta por dimitir antes de la votación, la renuncia debe ser aceptada formalmente por el Pleno.

Al igual que en los anteriores casos, se activaría el mismo protocolo de sucesión: el Congreso debe elegir a un nuevo titular de la Mesa Directiva que acepte la encargatura de la Presidencia de la República para completar el periodo de transición hasta las elecciones generales.

Congreso deberá elegir al reemplazo
Congreso deberá elegir al reemplazo de José Jerí en caso de aprobarse su salida.

¿Quiénes se perfilan como eventuales sucesores?

En medio de la tensión, dos nombres concentran las miradas para suceder a Jerí en caso de vacancia, censura o renuncia: María del Carmen Alva (Acción Popular) y José María Balcázar (Perú Libre).

María del Carmen Alva, abogada con maestrías en Gerencia Pública y Seguridad Social. Su trayectoria incluye asesorías en el Parlamento y organismos públicos; además, fue presidenta del Congreso entre 2021 y 2022.

Es vista como una opción de “continuidad institucional” por sectores de derecha como Renovación Popular y Avanza País. Alva representa el ala más tradicional de la política peruana, aunque con un alto índice de rechazo popular. Su gestión parlamentaria estuvo marcada por episodios polémicos, como el jalón de brazo a la congresista Isabel Cortez en plena sesión, su recordada frase ‘¡Están en mi casa!’ dirigida a una alcaldesa y cuando presionó a la parlamentaria Francis Paredes para que cambie su voto.

José María Balcázar, legislador de Perú Libre y exjuez supremo de Cajamarca, también arrastra un historial controvertido. Destituido del Poder Judicial por anular resoluciones firmes y violar principios jurídicos, fue protagonista de declaraciones polémicas sobre el matrimonio infantil y relaciones sexuales tempranas, postura que le costó el repudio de diversas organizaciones y del Ministerio de la Mujer.

Su eventual ascenso a la presidencia representaría un giro ideológico en la transición. Su perfil genera fuertes resistencias en los sectores moderados y es visto como una opción de alto riesgo para la estabilidad de los mercados en plena campaña electoral.

