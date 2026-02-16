Perú

José Jerí asegura que la vacancia es el procedimiento que corresponde constitucionalmente y no la censura

“Respeto la decisión del Congreso”. El jefe de Estado sostuvo que no le corresponde asistir bajo ese procedimiento y reiteró que tiene capacidad moral para gobernar

El jefe de Estado remarcó que su origen parlamentario le permite conocer el marco constitucional y pidió evitar más inestabilidad. Panamericana Televisión / Sin Rodeos.

El presidente de la República, José Jerí, volvió a pronunciarse públicamente en medio de la creciente tensión política que se vive en el país y de la expectativa generada por el pleno extraordinario convocado en el Congreso de la República del Perú, donde se debatirán diversas mociones en su contra.

En una entrevista concedida al programa Sin rodeos, el mandatario sostuvo que, desde el punto de vista constitucional, el procedimiento que correspondería en su caso no sería la censura, sino la vacancia presidencial, aunque dejó claro que respetará la decisión que finalmente adopte el Parlamento.

Durante sus declaraciones, Jerí se mostró firme al explicar su interpretación del marco legal y político que rodea la situación.

José Jerí afirma que la vacancia es la vía constitucional ante proceso en el Congreso. Panamericana Televisión / Sin Rodeos.

Mi origen es parlamentario, pero yo tomé juramento como presidente de la República y el procedimiento que corresponde constitucionalmente hablando y con todas las normas que devienen es un procedimiento de vacancia, pero finalmente será el Congreso el que tome una decisión en base a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos”, manifestó, dejando entrever que considera que el debate debe centrarse en el respeto estricto a las normas y a la institucionalidad.

El jefe de Estado también hizo un llamado directo a los legisladores para que evalúen la coyuntura con prudencia y responsabilidad, en un momento en que el país atraviesa un escenario político complejo y marcado por la desconfianza ciudadana.

Respeto la decisión del Congreso. Solamente apelo a que el procedimiento que opte se ajuste a la Constitución”, señaló, insistiendo además en que el Parlamento debe actuar con “buen criterio” y “sentido de responsabilidad” para no seguir contribuyendo, según sus palabras, a un clima de inestabilidad política que afecta tanto la gobernabilidad como la percepción internacional del país.

José Jerí afirma que la vacancia es la vía constitucional ante proceso en el Congreso. Panamericana Televisión / Sin Rodeos.

En ese contexto, Jerí anunció que no acudirá al Legislativo para ejercer su derecho a la defensa mientras el proceso se mantenga bajo la figura de la censura. El mandatario explicó que esta decisión no implica desinterés ni desdén por el proceso, sino que responde a la naturaleza misma del procedimiento. “Bajo el procedimiento actual de censura no me corresponde ir”, afirmó, marcando así una línea clara sobre su postura frente a la convocatoria parlamentaria.

El presidente también se refirió a los factores que, a su juicio, han motivado los intentos por apartarlo del cargo. Según indicó, algunas de sus decisiones en materia de seguridad y lucha contra el crimen habrían generado resistencias en distintos sectores. “Luchar contra la inseguridad” y “meterse en los penales”, mencionó, serían acciones que incomodan a determinados intereses. En esa misma línea, agregó: “Siempre hay intenciones subalternas en que el presidente no siga haciendo las cosas”, una frase que dejó entrever su percepción de que existen motivaciones políticas detrás de las iniciativas que buscan su destitución.

José Jerí afirma que la vacancia es la vía constitucional ante proceso en el Congreso. Panamericana Televisión / Sin Rodeos.

Las declaraciones del mandatario se producen en un momento particularmente sensible para su gestión, luego de que en semanas recientes su imagen pública se viera golpeada por la difusión de información sobre reuniones extraoficiales con empresarios, un tema que ha sido ampliamente discutido en el ámbito político y mediático. Pese a ello, Jerí reiteró que no ha cometido ningún acto ilícito y defendió su permanencia en el cargo.

No he cometido ningún delito”, aseguró, para luego remarcar que cuenta con “la plena suficiencia moral para poder ejercer la Presidencia de la República”.

José Jerí afirma que la vacancia es la vía constitucional ante proceso en el Congreso. Panamericana Televisión / Sin Rodeos.

