Asegurados gastaron más de S/ 26 mil millones fuera del sistema de salud público

Aunque la mayoría de peruanos cuenta con cobertura del SIS o EsSalud, las fallas en la atención empujan a miles de afiliados a recurrir a servicios privados, un escenario que será debatido en CADE Salud 2026

Contar con un seguro médico
Contar con un seguro médico en el Perú no asegura una atención oportuna. Foto: difusión

Tener un seguro de salud no garantiza atención inmediata en el Perú. Aunque más del 90% de la población está afiliada al SIS o a EsSalud, la escasez de citas, el desabastecimiento y las limitaciones operativas llevan a muchos afiliados a pagar consultas, exámenes y medicamentos por cuenta propia.

Estimaciones de ComexPerú indican que, entre 2019 y 2024, los asegurados habrían desembolsado más de S/ 26 mil millones fuera del sistema público. Este tema será abordado en CADE Salud 2026, organizado por IPAE Acción Empresarial.

Gestión y financiamiento

La sesión “Gestión y financiamiento: movilización de recursos y gasto de bolsillo” analizará la ejecución del presupuesto en salud y los mecanismos para contener el gasto directo de los pacientes.

El panel estará conformado por Cristian Baeza, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Saludable (CHD); Waldo Mendoza, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú; y Eduardo Morón, presidente del directorio de APESEG y APEPS. La moderación estará a cargo de Rafael Cortez, profesor-investigador de la Universidad del Pacífico.

Acceso y capacidad de respuesta

En la mesa “El sistema que llega a las personas: acceso oportuno y redes resolutivas” se revisarán las dificultades de acceso y la capacidad de respuesta del sistema, con énfasis en el fortalecimiento del primer nivel de atención y la articulación de redes de servicios.

Aunque más del 90% está
Aunque más del 90% está afiliado al SIS o EsSalud, la falta de atención e insumos hace que muchos paguen de su bolsillo. Foto: Andina

Participarán Welfane Cordeiro, presidente del Brazilian Triage Group; Óscar Cosavalente, director de Máxime; Claudio Lanata, investigador del Instituto de Investigación Nutricional; y Eduardo Payet, cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. La sesión será conducida por Flor de María Philipps, directora del MBA en Salud de la Escuela de Postgrado de la UPC.

Agenda en año electoral

En un contexto electoral, CADE Salud 2026 incluirá en su programa propuestas relacionadas con el financiamiento, la ejecución del gasto y la reducción del gasto de bolsillo, con énfasis en medidas aplicables en los primeros 100 días del próximo gobierno.

El encuentro se realizará el 25 de marzo en CENTRUM PUCP, Escuela para los Buenos Negocios.

Minsa aconseja moderar carnes procesadas por riesgo de cáncer

El Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a la población a revisar sus patrones de alimentación luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificara a las carnes procesadas dentro del Grupo 1 de agentes carcinógenos.

En esta categoría se ubican productos respecto de los cuales existe evidencia sólida de que pueden provocar cáncer en personas. Allí figuran alimentos como jamón, salchichas y panceta, junto con el tabaco y el asbesto, aunque ello no implica que el nivel de riesgo sea el mismo en todos los casos. La medida apunta a que los ciudadanos cuenten con información clara y disminuyan el consumo habitual de estos productos.

El Minsa pidió cambiar hábitos
El Minsa pidió cambiar hábitos alimentarios tras la clasificación de las carnes procesadas como carcinógenas por la OMS. Foto: Defensoría del Pueblo

El cirujano oncólogo Carlos Remy Baca Tejeda, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), señaló que las carnes sometidas a curado, salazón, ahumado o a la adición de conservantes concentran compuestos químicos que pueden ocasionar un daño celular progresivo.

“Las carnes procesadas han sido sometidas a procesos que prolongan su vida útil y potencian su sabor, pero también incrementan el riesgo para la salud cuando su consumo no es moderado”, declaró el especialista.

De acuerdo con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), distintos estudios epidemiológicos han identificado una mayor frecuencia de cáncer colorrectal en personas que ingieren estos productos de manera recurrente.

Los especialistas precisan que el problema no radica en la carne como tal, sino en los procedimientos industriales que favorecen la aparición de sustancias como las nitrosaminas, originadas por la interacción de nitratos y nitritos con las proteínas cárnicas. Estos compuestos pueden modificar el ADN y, si la exposición se mantiene en el tiempo, contribuir a la aparición de tumores malignos.

