EsSalud se alista para implementar un año sabático entre sus trabajadores

El nuevo convenio colectivo entre EsSalud y SINAMSSOP introduce beneficios laborales y económicos para médicos en medio de una crisis de atención y falta de medicamentos.

El pasado viernes, la directiva del Seguro Social - EsSalud y el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (SINAMSSOP) firmaron el convenio colectivo correspondiente al periodo 2025.

El documento, suscrito en medio de la crisis de atenciones y medicamentos denunciada por pacientes del Seguro Social, fue fruto de un proceso de negociación colectiva supervisado por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Entre los acuerdos alcanzados figura la creación de una comisión para implementar el año sabático remunerado para los médicos de la institución, además de la aprobación de nuevos beneficios económicos y mejoras laborales para el personal profesional de salud.

El bono por especialidad para médicos se reconoce tras la conclusión del residentado, según el nuevo convenio de EsSalud.

Un año sabático: ¿Cómo funcionan los laudos en EsSalud?

El convenio colectivo 2025 se enmarca en la Ley 31188, que regula la negociación colectiva en el sector público peruano. Este proceso inicia cada año cuando el sindicato presenta un pliego de reclamos ante la administración de EsSalud, en el que se detallan las demandas y propuestas de mejoras salariales, condiciones laborales y beneficios adicionales.

La primera fase del proceso consiste en el trato directo entre los representantes de los trabajadores y la administración. Si en esta etapa no se alcanza un acuerdo sobre los puntos planteados, la negociación pasa a una segunda fase de conciliación, en la que interviene el MTPE como veedor oficial.

En caso de que persistan desacuerdos, se activa la etapa de arbitraje potestativo. Aquí, cada parte designa un árbitro y luego ambos eligen a un presidente del tribunal arbitral. Este tribunal evalúa los argumentos y la documentación presentada por ambas partes y emite un laudo, que funciona como una sentencia definitiva y de obligatorio cumplimiento para el siguiente ejercicio.

El acuerdo garantiza el pago de S/800 por canasta navideña y una asignación de S/3.889 para uniformes médicos en 2026 para todo el personal alcanzado.

Seguro Social: nuevos bonos y más asignaciones por uniformes en 2026

El convenio colectivo 2025 firmado entre EsSalud y SINAMSSOP incluye, además de la creación de la comisión para el año sabático, una serie de beneficios económicos y administrativos que impactan directamente en las condiciones laborales de médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos.

Entre los puntos económicos más destacados se encuentran el pago de una canasta navideña de S/800 para todos los trabajadores incluidos en el acuerdo y una asignación de S/3.889 por concepto de uniforme correspondiente al año 2026.

Radiografía. La Ley 31188 regula este proceso de negociación colectiva en el sector público peruano e incluye etapas de conciliación y arbitraje bajo supervisión del MTPE. Captura: EsSalud

Además, el convenio establece el respeto de la jornada laboral de 150 horas mensuales, la dotación progresiva de recursos humanos y auxiliares, la mejora de la infraestructura asistencial y el compromiso de facilitar la capacitación profesional continua.

A continuación, los 21 puntos acordados en el convenio colectivo 2025:

Mejora de infraestructura asistencial y equipamiento.

Implementación de actividades del químico-farmacéutico y odontólogo en el sistema ESSI.

Permiso para continuar laborando hasta los 70 años bajo evaluación de salud.

Dotación progresiva de recursos humanos y auxiliares de enfermería por consultorio.

Pago de CTS para ceses de personal sujetos al Decreto Legislativo 276.

Pase de trabajadores CAS COVID, CAS regulares y suplencias del Decreto Legislativo 728 a plazo indeterminado, según corresponda.

Revisión y simplificación de procesos para plazas cautivas de residentado y ampliación de la oferta para 2026.

Estrategias para impulsar capacitaciones a médicos, cirujanos dentistas y químicos-farmacéuticos.

Difusión periódica de convenios educativos suscritos por la entidad.

Respeto de la jornada laboral de 150 horas mensuales para los profesionales de salud.

Facilidades para atención médica de los trabajadores en el centro donde prestan servicios.

Modificación de la normativa interna de bono por especialidad para incluir a quienes concluyeron residentado y mantener el beneficio en determinadas jefaturas.

Actualización de la normativa sobre programación asistencial.

Conformación de la comisión para implementar el año sabático.

Atención de los trabajadores en el centro asistencial en el cual prestan servicios.

Desplazamiento temporal continuo de tres años efectivizado como desplazamiento permanente.

Cumplimiento de disposiciones legales sobre descanso vacacional, récord vacacional y lineamientos para su uso.

Pago de S/800 por concepto de canasta navideña 2025.

Pago de S/3.889 por concepto de uniforme correspondiente al año 2026.

Extensión de cualquier bonificación o beneficio extraordinario otorgado a otros grupos ocupacionales a los afiliados sindicales.

Vigencia del convenio colectivo por un año desde su suscripción.

El convenio colectivo de EsSalud respeta la jornada laboral de 150 horas mensuales y establece mejoras en infraestructura asistencial y dotación progresiva de personal.

El año sabático no será automático, según sindicato de EsSalud

El año sabático es un derecho reconocido en el Artículo 21 del Decreto Legislativo 559, Ley de Trabajo Médico, según explica Santiago Vinces, secretario general del SINAMSSOP, para Infobae Perú. Es decir, no está dirigido a administrativos, “sino que busca igualar, para los médicos, un beneficio que nunca tuvieron, a diferencia de sus pares del Ministerio de Salud (MINSA)”.

“Permite a los médicos acceder a una licencia con goce de haber para fines de capacitación, especialización o investigación, siempre que hayan cumplido más de 7 años de servicios y presenten un proyecto académico o científico que justifique el descanso”, refiere Vinces.

De acuerdo con Vinces, la comisión acordada en el convenio se encargará de definir los procedimientos internos, criterios de selección y mecanismos de control para garantizar que el acceso al año sabático cumpla con los requisitos legales y se ajuste a las necesidades de la institución.

“El beneficio, aunque respaldado por ley desde 1989, será implementado de manera progresiva en EsSalud y solo aplicará a quienes cumplan con los requisitos establecidos”, asegura.

La comisión creada regulará el año sabático remunerado exclusivo para médicos de EsSalud, permitiendo licencias para capacitación o investigación con goce de haber.

¿Incentivo perverso? Los médicos de EsSalud cobran cada vez que salen de huelga

Sin embargo, Marco Almerí, especialista en salud pública, sostiene que los beneficios alcanzados por el convenio colectivo no solo superan lo consignado en el documento, sino que perpetúan una práctica que “desvía recursos importantes del objetivo central, que es mejorar la atención al asegurado”.

El cardiólogo afirma que los bonos extraordinarios, como el pago de S/5.500 por cierre de pliego tras cada huelga, se han convertido en una costumbre anual. “Esto condiciona que todos los años tienen que hacer huelga para que levanten la huelga y obtengan este monto por cierre de pliego”, alerta.

Según su cálculo, “multiplicar S/ 5.500 por 60.000 trabajadores da más de S/ 330 millones”, monto que, asegura, casi equipara la inversión anual anunciada por la propia gestión del Seguro Social en infraestructura, equipos y medicamentos.

Entre los 21 puntos acordados, se reconocen bonificaciones por especialidad tras el residentado y el pase de contratos temporales a plazas indeterminadas.

Almerí pertenece a la escuela Barton, que junto con Kaelin son los únicos dos hospitales administrados por empresas privadas en EsSalud, mediante una figura de Asociación Público-Privada. Los niveles de satisfacción en estos dos nosocomios son bastante más altos que el resto.

El especialista afirma que más del 50% del presupuesto se destina a sueldos y bonos, por lo que critica la falta de controles y la gran cantidad de administrativos. “La prioridad de Essalud no es comprar medicamentos, equipos o construir hospitales, sino pagar la planilla”, relata para Infobae Perú.

“Una enfermera puede recibir hasta S/7.800 al mes y el doble por escolaridad o vacaciones, mientras que en el MINSA estos pagos no superan los S/ 300. Son 60.000 trabajadores, pero 20.000 son administrativos. Y todos ganan doble sueldo”, precisa.

Finalmente, Almerí denuncia que el último laudo ha asignado más de S/3.800 para uniformes, pero no hay fiscalización real sobre su uso. Para el experto, este sistema genera “incentivos perversos” para un “gran negocio que, si no se frena, llevará a Essalud a la quiebra y necesitar rescates”.