Gasto de bolsillo en salud de los peruanos ya bordea el 30% y será eje central de CADE Salud 2026

Entre 2019 y 2023, el desembolso promedio por persona en atención de salud alcanzó los S/ 444 anuales. Foto: EFE

El gasto que asumen directamente los hogares para cubrir servicios de salud continúa representando una proporción relevante del financiamiento del sistema. En el Perú, el gasto de bolsillo ya bordea el 30% del gasto total en salud y mantiene una tendencia creciente, según datos del INEI analizados por ComexPerú.

Entre 2019 y 2023, el gasto anual per cápita en salud se elevó a S/ 444, lo que refleja un mayor desembolso directo por parte de las familias para acceder a la atención médica, en un contexto de limitaciones en la cobertura financiera del sistema.

Presión del gasto directo en los hogares

El nivel del gasto de bolsillo se ha consolidado como uno de los principales indicadores del esfuerzo económico que realizan los usuarios para cubrir servicios de salud. La proporción cercana al 30% muestra el peso que tienen los pagos directos dentro del gasto total del sector.

El incremento del gasto per cápita en el periodo analizado evidencia que una parte significativa del financiamiento de la atención médica continúa recayendo en los hogares, sin una reducción sostenida de esta carga en los últimos años.

El gasto de bolsillo se ha convertido en una referencia clave para medir el esfuerzo financiero que asumen los usuarios al acceder a servicios de salud. Foto: ESAN

Fragmentación del sistema de salud

A este escenario se suma la fragmentación del sistema de salud, caracterizada por la dispersión de recursos entre distintos niveles de gobierno y entidades con capacidades y prioridades diferentes. Esta estructura dificulta una planificación integrada del gasto público en salud.

La falta de articulación entre los actores del sistema limita el impacto del uso de los recursos disponibles y afecta el acceso y la calidad de los servicios, al no existir una asignación coordinada orientada a objetivos comunes.

Agenda de CADE Salud 2026

Estos temas serán parte de la segunda edición de CADE Salud 2026, organizada por IPAE Acción Empresarial. En ese marco, se desarrollará la sesión “Gestión y financiamiento: movilización de recursos y gasto de bolsillo”.

La sesión contará con la participación de Waldo Mendoza, vicerrector académico de la PUCP, y Eduardo Morón, presidente del directorio de APESEG y APEPS, y será moderada por Rafael Cortez, profesor-investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

A esta situación se añade un sistema de salud fragmentado, con recursos distribuidos entre diversos niveles de gobierno y entidades que operan con capacidades y prioridades distintas. Foto: cortesía

Espacio de análisis técnico

El foro abordará los retos del financiamiento en salud, la ejecución del gasto y los mecanismos disponibles para reducir el gasto de bolsillo, a partir de evidencia y experiencias comparadas. El enfoque estará orientado al análisis técnico de las decisiones vinculadas al uso de los recursos.

El encuentro se realizará de manera presencial el miércoles 25 de marzo, en CENTRUM PUCP, Escuela para los Buenos Negocios, y reunirá a autoridades, representantes del sector público y privado, gremios, academia, especialistas nacionales e internacionales y líderes de opinión. Para mayor información e inscripciones, se puede ingresar a ESTE LINK.