Nuevo retiro de AFP llega al Congreso antes de Elecciones: ¿Desde cuándo se discutiría?

Un retiro de AFP acaba y otro empieza. Américo Gonza ha presentado el primero proyecto para que afiliados saquen otra vez hasta S/22.000 de sus fondos de pensiones. - Crédito Congreso

El retiro AFP volverá al ruedo del Congreso en marzo. Así lo ha señalado el mismo Américo Gonza, parlamentario de Perú Libre, a Infobae Perú. Este es quien ha presentado el proyecto para el noveno acceso de hasta 4 UIT (S/22.000).

El texto plantea tal cual el mismo pedido que se ha repetido en las últimas leyes aprobadas de acceso a las pensiones privadas. El proceso también sería el mismo. Si bien este solo está en su primera etapa y se ha presentado como propuesta legislativa, su proponente confía en que habrá presión suficiente para ponerlo en agenda.

“Vamos a insistir que se ponga a debate. La vez anterior por presión mediatica, de la bancada, de la gente, se logró. Ahora [antes de las Elecciones], por los votos, creo que sí se lograría aprobar”, señala el congresista a este medio, quien revela que propuso el proyecto de ley justo pensando en esa estrategia.

Congreso se adelanta a la legislatura y ya propone el nuevo retiro de AFP. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Congreso podría buscar votos con el retiro AFP

Américo Gonza conversó con Infobae Perú y dio su visión sobre lo que sería una legislatura en marzo cargada previo a las elecciones. El jueves 12 de febrero, este congresista acaba de presentar el primer proyecto que pide el noveno retiro de AFP, y, como en las veces anteriores, busca que afiliados saquen hasta 4 UIT (S/22.000) de sus fondos.

Como recuerda el congresista, el octavo retiro de AFP tuvo varios obstáculos el año pasado para aprobar, y el tema se alargó. Pero lo que sorprendió fue la rapidez en que se aprobó (pasó por la Comisión de Economía, presisida por Fuerza Popular, y el Pleno en el mismo día).

Esto fue luego de la presión de las marchas frente al reglamento de la reforma de pensiones, que buscaba no solo obligar a los independientes a aportar al Sistema Privado de Pensiones, donde el dinero es administrado por las AFP, sino también limitar el retiro AFP.

El proyecto del noveno retiro de AFP es presentado por Américo Gonza de Perú Libre. - Crédito Captura del Congreso

Gonza confía no solo en que el equipo ténico de la Comisión de Economía podrá elaborar el dictamen rápidamente, sino que además de insistir en el debate, la presión de las elecciones (el domingo 12 de abril se votará) haría que parte del Congreso, donde decenas de congresistas están volviendo a postular, busqué asegurar votos apoyando su proyecto de ley, que, como se sabe, es una medida popular entre los afiliados al SPP.

Sin embargo, entre los obstáculos que ve ante esta medida está la oposición de la Superintendencia de Banca, Sguros y AFP, el Ministerio de Economía y Finanzas, y las entidades usuales que se pronuncian preocupadas por los fondos de los afiliados y la pérdida de su rentabilidad.

A pesar de eso, Gonza confía en “la fuerza de los votos” que buscarían asegurar los congresistas a solo un mes de las elecciones (en marzo).

En enero acabaron las solicitudes para el octavo retiro de AFP. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Los retiros de AFP a la fecha

El proyecto de Américo Gonza recuerda también cuáles son todas las medidas que se aprobaron que permitieron acceso a las pensiones privadas.

Primero fue la Presidencia que dio el Decreto de Urgencia 034-2020 en abril 2020, lo que permitió el retiro de hasta S/2.000 para quienes estuvieran desempleados por un mínimo de seis meses.

Segundo fue el DU 038-2020 (abril 2020) que dio un retiro de hasta S/2.000 para los que estuvieran en suspensión perfecta de labores

Tercero fue el retiro Ley 31017, promulgada el 30 de abril de 2020. Autorizó a que se pueda retirar hasta el 25% de fondos, con un máximo de 3 UIT

El cuarto retiro Ley 31068 fue promulgado el 18 noviembre 2020. Autorizó a los trabajadores que pudieran retirar hasta 4 UIT a los que estuvieran sin trabajo durante doce meses

Quinto retiro Ley 31192, promulgada el 07 de mayo 2021. De 4 UIT para todos los afiliados

Sexto retiro Ley 31478, promulgada el 21 de mayo 2022. De 4 UIT para todos los afiliados

Séptimo retiro Ley 32002, promulgada el 18 de abril de 2024. De 4 UIT para todos los afiliados

Octavo retiro Ley 32445, promulgada el 20 de setiembre de 2025. De 4 UIT para todos los afiliados.