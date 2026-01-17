Retiro de AFP: El lunes 19 de enero fue el último día para solicitar hasta S/ 22.000

Atención, afiliado. Ya no hay más días para hacer registro de tu solicitud de retiro AFP. Gracias a la aprobación de la Ley del octavo retiro de hasta 4 UIT de los fondos de pensiones, los aportantes al Sistema Privado de Pensiones (SPP) pideron sacar hasta S/ 22.000 de sus cuentas individuales para usarlo como deseen.
Así, el lunes 19 de enero fue la última fecha límite para poder mandar las solicitudes. Es decir que desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. de ese último día fue la última oportunidad para poder solicitar los fondos de las cuentas.
Esto, durante la vigencia de este octavo retiro AFP. Pero no queda descartado que en los próximos años el Congreso pueda proponer y aprobar un nuevo acceso, aunque ya hay una medida que evita que los afiliados puedan acceder a la pensión mínima si retiran algún monto de sus fondos.
Links para la primera solicitud
¿Aún no has solicitado AFP en el marco del octavo retiro AFP, este 2025 y 2026? Debes saber que ya np puedes hacer el registro para sacar hasta 4 UIT (S/ 22.000) de tu cuenta de fondo AFP.
Si ibas a hacer tu primera solicitud, debías seguir los pasos que te detalla tu AFP, en uno de estos enlaces, ya sea por Agencia virtual o ‘link’:
- En AFP Integra hay una opción para retirar AFP en su agencia virtual: https://agenciadigital.afpintegra.pe/
- En Profuturo AFP se puede realizar la solicitud también por la agencia virtual, en una opción en: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login.
- En Prima AFP, se retira por este enlace: https://retiro.prima.com.pe/login
- En AFP Hábitat se hace la solicitud a través del siguiente link: https://retiro.afphabitat.com.pe.
Links de la segunda solicitud
Por otro lado, si un afiliado ya realizado su primera solicitud de retiro AFP, pero el monto pedido no superaba las 4 UIT (S/ 22.000), este podía realizar la segunda solicitud de AFP, aún así ya haya recibido el depósito del primer pedido.
Primero, deberá haber realizado ya una solicitud y deberá pedir un monto que, sumado al anterior, no supere los S/ 22.000. Esta son las maneras en que se podía realizar esto según cada AFP:
- AFP Integra para realizar la segunda solicitud solo debes entrar a la agencia digital por app o web y entrar a la opción disponible: https://agenciadigital.afpintegra.pe/
- AFP Habitat: En el caso de Habitat, se puede en el mismo link: https://retiro.afphabitat.com.pe/
- Prima AFP: Se puede realizar a través de su Agencia Virtual, en “Mis trámites” y en el apartado “Otros” se puede ver la opción “Segunda solicitud de retiro de hasta cuatro UIT”
- Profuturo AFP: Este proceso solo puede darse al pedirlo por el libro de reclamaciones en este enlace.
¿Tienes dudas? Comunícate con tu AFP
¿Quieres más información? Dado que en este contexto, los afiliados necesitan mayor orientación por el nuevo proceso de la segunda solicitud de AFP, las líneas telefónicas son uno de los canales que estos puedes usar para aclarar dudas.
Recuerda que estos son los números para comunicarse con las entidades para consultas, pertinentes a cada entidad:
- AFP Integra: 01 513-5050
- AFP Profuturo: 01 391-3636
- AFP Hábitat: 01 230- 2200
- AFP Prima: 01 615-7272
- Asociación de AFP: WhatsApp 975 736 784
- SBS: número de contacto para consultas 0800-10840.